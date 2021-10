ไม่เคยแผ่ว!! “SUNNY-K” ควง 2 แร็ปเปอร์ “SARAN & BLACKHEART” ร่วมงานซิงเกิลใหม่ “แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ”

เปิดตัวเป็นศิลปินเบอร์แรกกับค่าย KOOL SUP ค่ายเพลง HIPHOP สุด KOOL กับผลงานเพลง “พุ่ง” Feat. CDGUNTEE &GAME จัดเต็มความแซ่บโดนใจแฟนๆ ไปแล้ว ล่าสุดแร็ปเปอร์หนุ่มนักแต่งเพลงสายแฟชั่น “SUNNY-K” ซันนี่-กวี ภัทรวรโยธิน จัดหนักแบบไม่มีแผ่ว!! ส่งซิงเกิลและมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ “แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ” ที่คราวนี้ขอควง 2 แร็ปเปอร์หนุ่ม SARAN และ BLACKHEART มาร่วมฟีทเจอริ่งอีกด้วย..SUNNY-K เผยถึงงานเพลงใหม่ครั้งนี้ว่า .. “สำหรับคอนเซ็ปท์เพลง “แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ” เริ่มจากวันนึงผมกำลัง Facebook แล้วเห็นการแจ้งเตือนวันเกิดของเพื่อนๆ ก็เลยคิดขึ้นมาว่า ทำไมเราถึงกล้าที่จะไปอวยพรวันเกิดของเพื่อนทุกคนหมดเลย ยกเว้นแฟนเก่าของเรา ซึ่งทำให้ย้อนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่จบลงไม่ดี หรือว่าเป็นเพราะระยะเวลามันผ่านมานานเกินไป แต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป ก็คือความรู้สึกดีๆ รวมถึงภาพในอดีตที่ยังอยู่กับเรามาตลอด พอเราได้ไอเดียตรงนี้ก็ลงมือแต่งเพลงนี้ขึ้นมา เราต้องการที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่ไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกไป ที่สำคัญผมอยากเพิ่มความพิเศษในเพลงนี้ ก็เลยชวน 2 หนุ่มแร็ปเปอร์ที่กำลังมาแรงตอนนี้ คือ SARAN แชมป์จากรายการ The Rapper ซีซั่น3 มาช่วยเสริมเรื่องราวในเพลงเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพตาม พร้อมกับหนุ่ม BlackHeart แร็ปเปอร์ที่มีน้ำเสียงแฝงความเศร้า ซึ่งทั้ง 2 คนก็ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้ลงตัวและสมบูรณ์แบบมากๆ อยากให้แฟนๆ ลองฟังกันซึ่งเพลงนี้ก็จะเปลี่ยนสไตล์ไปจากซิงเกิล “พุ่ง” ของผมก่อนหน้านี้เหมือนกัน หวังว่าแฟนๆ คงจะชอบกันนะครับ”มาร่วม “แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ” ไปพร้อมกับ Sunny-K x SARAN x BLACKHEART ได้แล้ววันนี้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=f9fK0cOvRMA Youtube / Facebook : Kool Sup , Instagram : koolsupofficial และ Tiktok : koolsup