Star Hunter Entertainment บวงสรวงยิ่งใหญ่ ‘Gen Y The Series Season 2’ เตรียมลงจอช่อง 3 กด 33 และดูออนไลน์ Uncut ที่เดียวบน iQiyi (อ้ายฉีอี้)

Star Hunter Entertainment ร่วมกับแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ iQiyi (อ้ายฉีอี้) ตอกย้ำความสำเร็จเดินหน้าบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์วายฟอร์มยักษ์ ‘Gen Y The Series Season 2 วัยรุ่นวุ่นYรัก’ พร้อมออกอากาศซีรีส์ 2 ช่องทาง กับออริจินัลคอนเทนต์ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กด 33 ยิ่งใหญ่! ดูออนไลน์เวอร์ชั่น Uncut บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น! โดยมีนักแสดงขวัญใจวัยรุ่น บาส สุรเดช, ดุล ร่มจำปา, คิมม่อน วโรดม, คอปเตอร์ ภานุวัฒน์, แบงค์ ธรณินทร์, โบนัส ธนเดช ร่วมแสดงนำ พร้อมด้วยหนุ่มหล่อจากเวที Superboy Project แบงก์ ภณ เจ็ท เฟอร์กี้ กาด ตั๋ง Star Hunter New Gen บิ๊ก ธนกร, เจมส์ กษม, ดานิว, แบงค์ธี, ISBANKY และ แก๊งนางฟ้า โยชิ, ฟลุค, ฮาจี้ ร่วมงานบวงสรวงซีรีส์ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันก่อนคุณยชญ กรณ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เผยว่า “จากความสำเร็จของ ‘Gen Y The Series Season 1’ วันนี้ Star Hunter Entertainment ยังคงเป็นพันธมิตรกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ iQiyi (อ้ายฉีอี้) ในการจับมือร่วมกันออกอากาศ ‘Gen Y The Series Season 2 วัยรุ่นวุ่นYรัก’ วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีในการจัดงานบวงสรวงที่ยิ่งใหญ่ จัดหนัก จัดเต็มกว่าซีซั่น 1 ทั้งกองทัพนักแสดงที่ยกกันมาทั้งค่าย Star Hunter Entertainment กว่า 30 ชีวิต และทีมงานโปรดักชั่นคุณภาพ กับเรื่องราวที่เข้มข้นของการคลี่คลายปมความรัก ของ ธนู และ วายุ ที่แสดงโดย ดุล บาส ที่รับรองว่ามีฉากให้เราได้ลุ้นตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งความพิเศษของคู่ ดุล บาส ที่ได้มาเป็นคู่หลักในซีซั่น 2 เกิดจากการโหวตเลือกของแฟนคลับหลังจบ ซีซั่น 1 ว่าอยากจะให้ บาส คู่กับใครในซีซั่น 2 ซึ่งผลโหวตออกมาเป็น ดุล ครับ รวมไปถึงคู่ คิมม่อน คอปเตอร์ ที่หลังจากตอบตกลงเป็นแฟนกันแล้วความสัมพันธ์ของ 2 คนนี้ ในภาคต่อจะเป็นอย่างไร หรือ คู่น้องใหม่ อย่าง แบงค์ และ โบนัส ที่เรียกว่าเด็ด และ แซ่บมากๆ จะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมกันครับซึ่ง ‘Gen Y The Series Season 2 วัยรุ่นวุ่นYรัก’ โอ๋ยังคงคอนเซปท์ซีรีส์ฟิวกู๊ดที่มีฉากจิ้น ฉากฟิน มาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้ดูและอารมณ์ดีไปตลอดทั้งเรื่อง ที่สำคัญคือนักแสดงทุกคนตั้งใจในการเล่นซีซั่น 2 กันมาก เพราะมีการซ้อมในเรื่องของบทและก็เตรียมตัวกันเป็นอย่างดี ส่วนทีมงานก็ยังคุณภาพคับแก้วเช่นเดิม ซึ่งเราจะเดินหน้าถ่ายทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 (COVID-19) ออกอากาศให้ได้ชมกันทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กด 33 เช่นเดิม และดูออนไลน์เวอร์ชั่น Uncut บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 23.00 น. รับรองว่าทุกคนจะได้ลุ้น และฟินจิกหมอนทุกตอนครับ”ด้าน คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหา iQiyi ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “จากความสำเร็จของ ‘Gen Y The Series Season 1 วัยรุ่นวุ่นYรัก’ บนแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ iQiyi (อ้ายฉีอี้) ซึ่งถือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของ iQiyi จากประเทศไทยสู่ตลาดโลก พร้อมด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของ Star Hunter Entertainment หนึ่งในผู้ผลิตซีรีส์วายคุณภาพระดับแนวหน้าของไทย และฐานแฟนคลับของกลุ่มนักแสดงที่เติบโตขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกลไกการโหวตคู่จิ้นที่มาจากเสียงเรียกร้องของแฟนๆ อย่างแท้จริง ทำให้เรามั่นใจว่าครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดความสำเร็จที่จะได้รับการตอบรับที่ดียิ่งขึ้นจากแฟนๆ หลากหลายประเทศ โดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามาชม เข้ามาแชร์ ร่วมสนับสนุนส่งเสริมนักแสดงไทย ผู้ผลิตไทย และคอนเทนต์ไทยซึ่งมีความโดดเด่นน่าสนใจไม่แพ้คอนเทนต์นานาชาติบนเวทีสากลแน่นอนครับ”เตรียมติดตามชม ‘Gen Y The Series Season 2 วัยรุ่นวุ่นYรัก’ ทุกวันอังคาร เวลา 23.00 น. เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 21 ธันวาคมนี้ ทางช่อง 3 กด 33 และดูออนไลน์เวอร์ชั่น Uncut บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เวลา 23.30 น. เป็นต้นไป โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้ใน App Store และ Google Play ไม่มีค่าใช้จ่าย - กดดาวน์โหลดฟรี https://i.qy.net/904cay-98เตรียมความพร้อมก่อนซีซั่นใหม่มา ‘Gen Y The Series Season 1 วัยรุ่นวุ่นYรัก’ ดูครบทั้ง 12 ตอน บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นสามารถอัพเดตและติดตามความเคลื่อนไหวซีรีส์วายฟอร์มยักษ์ ‘Gen Y The Series Season 2 วัยรุ่นวุ่นYรัก’ ได้ทาง IG : @starhunter_entertainment ; Facebook Fanpage : https://web.facebook.com/starhunterstudio/ ; Twitter : @starhunter_ent และ @Geny_Official #StarhunterEntertainment #GenYss2 #วัยรุ่นวุ่นYรัก2 #บวงสรวงGenYss2 #SBFIVE #Superboy #StarHunterNewGen #GenYxiQiyi