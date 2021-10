เชฟไทยฝีมือเยี่ยม โชว์การทำอาหารจากพืช ภายใต้คอนเซ็ป MARRIOTT BONVOY ON WHEELS

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจาก 17 โรงแรมในกรุงเทพฯ เข้าแข่งขันรังสรรค์อาหารมังสวิรัติและวีแกนแสนอร่อย ซึ่งสามารถนำส่งถึงบ้านได้อย่างง่ายๆ​ ขณะที่แมริออท เดินหน้าพัฒนาการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เฉลิมฉลองความยอดเยี่ยมของบรรดาเชฟในโรงแรม การยกระดับความสำคัญเรื่องความยั่งยืนจากการรังสรรค์อาหารจากพืช ด้วยการจัดการแข่งขันทำอาหารครั้งสำคัญในประเทศไทยการแข่งขันเชิญชวนทีมที่มีทักษะสูงจากร้านอาหารในโรงแรมของแมริออท มาทำอาหารมังสวิรัติที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและรสชาติอาหารที่ดี ซึ่งเหมาะกับการส่งเดลิเวอรี่ให้ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมือง เป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ว่า อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็อร่อยและมีประโยชน์ทางโภชนาการได้ ขณะเดียวกันก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันครั้งนี้จะเน้นที่จินตนาการ โดยบรรดาเชฟห้องจัดเลี้ยง (banquet chefs), ผู้เช่วยเชฟ (commis chefs), หัวหน้าพ่อครัว (chefs de cuisine) และผู้ช่วยเชฟครัวร้อน (sous chefs) ทั้งหลาย จาก 17 โรงแรมของแมริออทในกรุงเทพฯ เข้าแข่งขันทำอาหารมังสวิรัติและวีแกนที่สุดพิเศษสำหรับอาหารเรียกน้ำย่อยและจานหลัก ต่อหน้าคณะกรรมการ โดยอาหารที่แข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการ คือ รสชาติ, การนำเสนอในบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน, จุดเด่น และเรื่องราวในการหาวัตถุดิบจากท้องถิ่นผู้ชนะได้แก่จากห้องอาหารสยามทีรูม ห้องอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมของแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค ที่นำเสนอข้าวซอยแบบมังสวิรัติได้อย่างโดดเด่น นำก๋วยเตี๋ยวแกงจานคลาสสิกของภาคเหนือมานำเสนอในแบบร่วมสมัย เหรียญเงิน ได้แก่จากห้องอาหารพระยาคิทเช่น ร้านอาหารไทยแบบดั้งเดิมจากแบงค็อก แมริออท โฮเทล เดอะ สุรวงศ์ สำหรับเมนูเมี่ยงคำ สำหรับอันดับที่ 3 ได้รับร่วมกันระหว่างจาก Kisso ห้องอาหารญี่ปุ่นสุดเก๋ของโรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ กับเมนู “อะโวคาโด โรล” ที่เบาและสดชื่น และจาก The Pantry โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ สำหรับเบอร์เกอร์ฟักทองวีแกนที่ดีต่อสุขภาพและสลัดเมตาบูสต์อย่างไรก็ตาม การแข่งขัน Marriott Bonvoy on Wheels ไม่ใช่แค่การแข่งขันทำอาหารทั่วไป แต่พยายามที่จะนำเสนอทางเลือกของอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และหลายๆ จาน จะมีบริการในจริงผ่านทาง Marriott Bonvoy on Wheels ห้องอาหาร ตัวอย่างเช่น เบอร์เกอร์ฟักทองของโรงแรมดับเบิลยู อะโวคาโด โรลของ Kisso และข้าวซอยมังสวิรัติ ซึ่งเป็นจานชนะเลิศของห้องอาหารสยามทีรูม ที่พร้อมเปิดให้บริการเดลิเวอรี่แล้ววันนี้“ที่แมริออท เรารับรู้ถึงความสำคัญในการรับประทานอาหารอย่างรับผิดชอบ โชคดีที่ว่าในประเทศไทย เรามีผลิตผลที่สดและเยี่ยมยอด มีทั้งผลไม้เขตร้อน สมุนไพร ผัก และธัญพืช เราขอให้เชฟเน้นใช้วัตถุดิบธรรมชาติ และบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทของเราพยายามอย่างยิ่งที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากอุตสาหกรรมการบริการ” เจค็อบ เฮลเกน รองประธานภาคพื้น ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวMarriott Bonvoy on Wheels พร้อมมอบความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัยในประเทศด้วยบริการส่งอาหารเปี่ยมคุณภาพให้ถึงบ้าน บริการแบบเทคอะเวย์ และเดลิเวอรี่ ทำให้ผู้รับประทานอาหารสามารถสั่งอาหารเมนูโปรด ซึ่งรวมถึงอาหารมังสวิรัติและวีแกนที่มีตัวเลือกมากขึ้น จากร้านอาหารของโรงแรมทั่วประเทศไทย ส่งตรงถึงบ้านหรือที่ทำงาน ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ https://th.marriottbonvoyonwheels.com