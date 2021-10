“เทอร์รี บูธ” เจ้าพ่อกัญชาระดับโลก ร่วมทุน NRF

บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ หรือ NRF ผู้ผลิตและส่งออกอาหารและเครื่องปรุงรสชั้นนำ ประกาศพันธมิตรใหม่ยักษ์ใหญ่กัญชงอเมริกา บริษัท Australis Capital Inc. หรือ AUDACIOUS นำโดยเจ้าพ่อกัญชงระดับโลก เทอร์รี บูธ เข้าถือหุ้น 25% ใน บจ.โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ หรือ GTH บริษัทในเครือ เพื่อลับคมกลยุทธ์ รุกตลาด ดัน NRF เป็นฐานการผลิต CBD และ Hemp-Infused Products Lines ให้กับยักษ์ในประเทศ ตั้งเป้าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมกัญชงเอเชียแปซิฟิก เสริมศักยภาพผ่านการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยังไม่มีในประเทศไทย ผสานกำลังร่วมวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากพืชกัญชง คาดเริ่มวางจำหน่ายได้ในไตรมาส 1/65 กว่า 5-10 SKUsนายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากพืชกัญชงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดดึงบริษัท AUDACIOUS ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กัญชงยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเข้ามาถือหุ้น 25% มูลค่าการลงทุน 130 ล้านบาท ในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด หรือ GTH ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NRF เรามีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการเลือกจับมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้นำในด้านนั้นๆ เสมอ กับ AUDACIOUS ก็เช่นกัน ด้วยพันธมิตรระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆ ในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ CBD ที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดในตลาด พร้อมเดินหน้าขยายฐานการผลิตและตลาด หนุนกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายเทอร์รี บูธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Australis Capital Inc. หรือ AUDACIOUS เจ้าพ่อกัญชงระดับโลก ผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนากัญชง (Hemp) และกัญชา (Cannabis) ดำเนินธุรกิจครบวงจร เป็นยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในกระบวนการผลิตที่มีบริการครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เทคนิคการปลูก การพัฒนาสายพันธุ์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษา ทั้งในส่วนของพืชสมุนไพรกัญชงไปจนถึงผักผลไม้ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมประสิทธิผลในราคาที่เข้าถึงได้ นายเทอร์รี บูธ กล่าวว่า เราเล็งเห็นถึงความสามารถในการผลิตและจัดจำหน่ายของ NRF ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเครือข่ายทางการตลาดของ GTH นอกจากนี้ ความได้เปรียบทางการตลาดกัญชงของ NRF ยังเป็นจุดดึงดูดให้เราตัดสินใจลงทุนในครั้งนี้ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้เป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญของ AUDACIOUS ในอุตสาหกรรมกัญชง ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และนวัตกรรม จะทำให้เราเป็นผู้นำตลาดกัญชง (Hemp) ในเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เรามั่นใจในความเป็นผู้นำของ NRF และ GTH ที่จะสามารถพา AUDACIOUS รุกตลาดประเทศไทย และเอเชียแฟซิฟิกนายทอม จุลภาส เครือโสภณ ประธานบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด หรือ GTH กล่าวต่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าของ GTH ผ่าน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชงที่มีสารเทอร์ปีน (Terpene) ได้แก่ นมกัญชง เครื่องปรุงรสที่มีส่วนผสมจากกัญชง และอาหารโปรตีนจากพืชที่มีกัญชงเป็นส่วนประกอบ รวมเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 5-10 รายการ (SKUs) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายได้ในไตรมาส 1/2565 เป็นต้นไป มุ่งเป้ากระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ E-commerce และร้าน “เฮมป์ เฮ้าส์” (Hemp House) และวางแผนจัดจำหน่ายแบบ B2B (Business to Business) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และมีแผนขยายตลาดไปสู่ประเทศจีน และในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในอนาคต ผมหวังว่าทีมงาน GTH จะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับเทอร์รีและทีมงานที่น่าทึ่งของ AUDACIOUS เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะต่างๆ ให้แก่บุคลากรของ GTH ในการดำเนินงานและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับไทยและเอเชียแปซิฟิกนายแดนกล่าวต่อว่า ในขณะนี้ GTH มีสินค้าที่แข็งแกร่งในประเทศไทยและเอเชีย การรวมเข้ากับ AUDACIOUS จะช่วย GTH ขยายฐานผู้บริโภคให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา การบูรณาการระหว่าง NRF, AUDACIOUS และ GTH จะทำให้เรากลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในตลาด CBD ของประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก ช่วยต่อยอดธุรกิจ ซึ่งจะสร้างรากฐานที่มั่นคงและการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่เกื้อหนุนกันของทั้ง 3 ฝ่าย จะสามารถสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายและเพิ่มสีสันในตลาด ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยมุ่งเน้นไปที่คนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ โดยดีลนี้จะหนุนรายได้ให้ NRF อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต