“เจมส์ จิรายุ”  สะท้อนตัวตน ในซิงเกิลใหม่ เพลง “ดื้อ  (Cause of you)” “ก๊อต จิรายุ” จับคู่ “โบว์ เบญจวรรณ” เล่นเอ็มวี ด้วยกันสุดปังครั้งแรก!

ถือเป็นเพลงลำดับสุดท้าย ในอัลบั้ม JAMESJI 1ST ALBUM "See More" งานนี้ ศิลปินน้องใหม่ เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข ออกอาการปลื้มสุด ๆ กับซิงเกิลใหม่ล่าสุด ในเพลง ดื้อ (Cause of you) เพลงเพราะจังหวะฟังสบาย กับแนวเพลง Synth - POP - R&B โดยในเพลงนี้ รัฐ (Tattoo color) ร่วมแต่งเนื้อร้อง และทำนอง โดยเป็นเพลงที่สะท้อนตัวตนของ เจมส์ ไว้มากที่สุด และความพิเศษในครั้งนี้ คือการที่ ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล และ โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ คู่รักตัวจริง มาร่วมถ่ายทอดความรัก ในแบบฉบับคนดื้อ ๆ ของ เจมส์ ผ่านมิวสิกวิดีโอที่เล่นด้วยกันเป็นครั้งแรก!!เจมส์ จิรายุ กล่าวว่า “สำหรับเพลง ‘ดื้อ’ เป็นเพลงสุดท้ายของโปรเจกต์ JamesJiSeeMore แต่เป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์งานเพลงเล็กๆ ของผม เนื้อร้องและทำนองถูกแต่งขึ้นมาโดยพี่รัฐ ซึ่งผมได้พูดคุยกับพี่เขาถึงลักษณะนิสัยที่คนรอบตัวชอบพูดถึงตัวผมเองว่าเป็นคนที่ “รับฟังแต่บางทีก็ไม่ทำตาม” อาจจะหมายความอีกอย่างว่า “ดื้อ” ที่ทุกคนคุ้นเคยกัน และได้ถูกตีความไปในเชิงของคู่รักที่อยู่ด้วยกันและเพลงนี้ผมโชคดีที่ได้พี่ก็อต และพี่โบว์ มาถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงผ่านมิวสิกวิดีโอ ซึ่งไม่ว่าจะทำอย่างไร หรือเป็นแบบไหน สุดท้ายแล้วเราก็ยังมีความรักให้กันเสมอ ดื้อ เป็นเพลงสุดท้ายแล้ว อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเยอะ ๆ นะครับ และฝากติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลง ดื้อ (Cause of you) ได้ทางช่อง YOUTUBE Jirayu Tangsrisuk และฟังเพลงพร้อมกันได้ทุกช่องทางครับ”#jamesji #jirayutangsrisuk #เจมส์จิ #เจมส์จิรายุ#JamesjiSeeMore