“เจมส์จิ-ไบร์ท” สุดปัง ควงคู่รับพรีเซนเตอร์ Syn Fiber by Fast Pharma

เปิดตัวสุดปัง!! เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “Syn Fiber by Fast Pharma” น้องใหม่มาแรงในตลาดอาหารเสริม งัดกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่โดนใจผู้บริโภค เปิดตัว 2 พรีเซ็นเตอร์สุดฮอต “เจมส์ - จิรายุ ตั้งศรีสุข” และ “ไบร์ท - วชิรวิชญ์ ชีวอารี” สร้างทอล์กออฟเดอะทาวน์ทันที ทะยานขึ้น Top5 เทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเจมส์ จิรายุ เผยว่า “เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้มาร่วมงานกับไบร์ท ดีใจมาก ๆ น้องตัวจริงน่ารักมาก ๆ ครับ และต้องขอขอบคุณทางฟาสต์ ฟาร์ม่า ที่ให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วย ช่วงนี้อากาศแปรปรวน ฝนตกบ่อย และสถานการณ์การระบาดของไวรัสที่ยังคงระบาดอยู่ อยากให้ทุกคนดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และฝาก Syn Fiber by Fast Pharma ไว้เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของทุกคนด้วยนะครับไบร์ท วชิรวิชญ์ กล่าวว่า “ผมเคยเจอพี่เจมส์มาบ้าง อาจจะเจอกันตามงาน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกัน ถึงจะเจอกันครั้งแรก แต่เราทำงานด้วยกันได้สมูทมากๆเลยครับ พี่เจมส์อารมณ์ดีมาก ทำให้บรรยกาศการทำงานและในกองสนุกมากๆ นี่เป็นอีกงานที่ผมดีใจและตื่นเต้นสำหรับผลงานชิ้นนี้ อยากฝากให้แฟน ๆ ติดตาม และฝากซินไฟเบอร์ มีจุลินทรีย์ดีจาก USA ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพและระบบขับถ่ายด้วยครับ”“Syn Fiber by Fast Pharma” ซินไฟเบอร์ที่รวมจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดจาก USA ไว้ด้วยกัน ทั้งโพรไบโอติก (Probiotic), พรีไบโอติก (Prebiotic) และไฟเบอร์ (Fiber) ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและระบบขับถ่าย ปรับสมดุลย์ให้ร่างกาย และมีผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์ 1 กล่องบรรจุ 7 ซอง รับประทานวันละ 1 ซอง สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ Facebook หรือ Line official account : Fastpharma_thailand