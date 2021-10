ลิซ่า Blackpink, เฉินหลง, EXO, แต้ว, หมาก, เจมส์จิ พร้อมเพื่อนดาราเซเลบฯ ชวนร่วมประมูลของรักและผลงานศิลปะ สู้ภัยโควิด-19 5-10 ต.ค.นี้

มูลนิธิพุทธรักษา และ มูลนิธิอริยวรารมย์ ร่วมกับ บริษัท ไบร์ท แพนเทอร์ จำกัด, บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด, บ็อกส์ เวดดิ้ง, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด จัด โครงการ “ส่งต่อความสุข ครั้งที่ 3” (Pay It Forward #3) ตอน “SHARE & CARE AUCTION ปันความห่วงใย ก้าวไปด้วยกัน” เชิญชวนร่วมประมูลผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากศิลปินอาสา ของรักจากดารานักแสดง ผู้มีชื่อเสียงทั่วโลก พร้อมด้วยผู้มีจิตสาธารณกุศลจากวงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลสนาม “แสงแห่งใจ” โรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐาน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ ถ.บางนาตราด กม.5 รองรับผู้ป่วยได้ 486 เตียง และโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ”การประมูลครั้งนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2–17 ตุลาคม ผ่านหน้า Facebook เพจของโครงการ Pay It Forward – โครงการส่งต่อความสุข โดยได้รับบริจาคของรักของหวงจากดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ลิซ่า Blackpink ที่นำภาพถ่ายสุดว้าวพร้อมลายเซ็นมาให้แฟนๆ ได้ร่วมประมูล, วง EXO ส่งอัลบั้ม EXO พร้อมลายเซ็นจากสมาชิกในวงทั้ง 6 คน, ด้านพระเอกนักบู๊ เฉินหลง ก็ได้ส่งหนังสืออัตชีวิตประวัติของเขาพร้อมลายเซ็นมาให้แฟนได้ร่วมประมูลเช่นกัน , ส่วน 5 สาว วง ITZY ก็ไม่น้อยหน้า ส่งอัลบั้ม IT’zICY พร้อมลายเซ็นมาร่วมประมูลด้วย ด้านศิลปินดาราบ้านเรา แต้ว ณฐพร ส่งกระเป๋าถือใบสวย, แพนเค้ก เขมนิจ ส่งหมอนรองคอ,ไมค์ พิรัชต์ นำหัวไอรอนแมน มาให้แฟนมาร์เวลร่วมประมูล, ด้านพระเอกดัง หมาก ปริญญ์ ส่งนิยาย”อกเกือบหักแอบรักคุณสามี” มาให้แฟนๆร่วมประมูล ร่วมด้วยพระเอกหน้าหวาน เจมส์ จิรายุ ที่ส่งสร้อยข้อมือสุดเท่มาร่วมประมูล, ด้าน นนกุล ชานน ส่งพ็อกเก็ตบุ๊ค”คู่มือพิชิต STIC”, เต้ย พงศกร ส่งหมวกแก๊ปใบเท่, บอย โกสิยพงศ์ ส่งกีตาร์สุดหวงมาให้แฟนๆ ร่วมประมูล, ร่วมด้วยนักแสดงสาว วีวี่ สรัณณัฏฐ์ ก็ได้ส่งตุ๊กตามาให้แฟนๆประมูลกัน ส่วนนักชกขวัญใจชาวไทยอย่าง บัวขาว บัญชาเมฆ ก็ส่งชุดขึ้นชกทรงพลังมาให้แฟน ๆ ร่วมประมูลด้วยเช่นกัน และนักแสดงหนุ่ม บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ ก็ได้ส่งเสื้อเชิ้ตตัวโปรดมาร่วมด้วย เข้ม หัสวีร์ นอกจากนี้ยังมีศิลปินดาราอีกมากมาย อาทิ เวย์ ไทเทเนี่ยม, ซินดี้, โอ๊ต ปราโมทย์ ฯลฯ ที่พากันส่งของรักมาร่วมประมูลอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังในประเทศไทยอย่าง อ.ยุทธกิจ ประสมผล และ อ.สยามรัตน์ อักษรศักดิ์ และของสะสมจากผู้มีจิตสาธารณกุศลจากวงการต่าง ๆ อีกมากมาย และห้ามพลาด! รับชม Facebook LIVE ในวันที่ 5 ตุลาคม นี้ เวลา 12.00-18.00 น. โดยพิธีกรสุดพิเศษอย่าง ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ, หญิง กัญญา ไรวินท์, ดีเจพล่ากุ้ง วรชาติ ธรรมวิจินต์ และผู้ประกาศข่าวคนเก่ง นิว พลวัชร ภู่พิพัฒน์ ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการฯ ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธรักษา (กระแสรายวัน) เลขที่ 133-3-15831-7 และส่งรายละเอียดการบริจาคได้ที่บัญชีผู้ใช้ LINE official Pay It Forward โดยสลิปการโอน ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ โดยใบเสร็จสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของโครงการฯ และร่วมประมูลของรักจากศิลปินที่ชื่นชอบได้ที่เพจ https://www.facebook.com/payitforwardthai เพียงก้าวเล็กๆ จากใจทุกคน ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย #มูลนิธิพุทธรักษา #โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ #ศูนย์รวมปันสุข #PayItForward #PayItForward3