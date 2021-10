ละคร “ฉลาดเกมส์โกง” สนั่นเอเชีย คว้ารางวัล “Creative Beyond Border” จากเวที “Asia Contents Awards”

ละคร “ฉลาดเกมส์โกง” (BAD GENIUS THE SERIES) ค่าย จีดีเอช สร้างชื่อให้วงการละครไทย ด้วยการคว้ารางวัลจากเวที “Asia Contents Awards” (ACA) ครั้งที่ 3 ในสาขา Creative Beyond Border มาครองร่วมกับซีรีส์จากประเทศญี่ปุ่น “Alice in Borderland” ทั้งนี้ งาน Asia Contents Awards (ACA) จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน Busan International Film Festival (BIFF) ประเทศเกาหลีใต้​พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ ผู้กำกับ เผยว่า “ไม่คิดว่าจะได้รางวัลนี้เลยครับ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจกับทีมงานทุกคนมากๆ ผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณจีดีเอช พี่จินา, พี่วัน, พี่เก้ง-จิระ, พี่บาส-นัฐวุฒิ และ ฝ่ายต่างประเทศ และทีมงาน รวมถึงนักแสดงทุกคนที่ช่วยกันผลักดันละครฉลาดเกมส์โกงให้ประสบความสำเร็จครับ”