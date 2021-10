Netflix ร่วมกับ GMM Studios ส่ง “เด็กใหม่” ซีซั่น 2 กระหึ่มเวทีระดับอินเตอร์ คว้า 2 รางวัล จาก Asian Academy Creative Awards 2021

สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวไทยอีกครั้ง สำหรับซีรีส์แนวลึกลับระทึกขวัญ “เด็กใหม่” Girl From Nowhere ซีซั่น 2 ผลงานของ Netflix ร่วมกับ GMM Studios International ที่ควบคุมการผลิตโดย เอกชัย เอื้อครองธรรม หนึ่งในผู้บริหารฝีมือระดับอินเตอร์ จากกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งได้สร้างปรากฏการณ์ให้ซีรีส์เรื่องนี้ โด่งดังไปทั่วโลก พร้อมกับชื่อของ “แนนโน๊ะ” จากฝีมือการแสดงสุดเฟียส ของ คิทตี้ - ชิชา อมาตยกุลล่าสุด “เด็กใหม่ 2” สร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีระดับอินเตอร์อีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัล National Winner จากเวที Asian Academy Creative Awards มาครองได้ใน 2 สาขาคือ รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยม “Best Drama Series” และ รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม “Best Actress in a Leading Role” ได้แก่ คิทตี้ – ชิชา อมาตยกุลโดยซีรีส์เรื่องนี้ยังจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมลุ้นรางวัลสุดยอดผลงานระดับภูมิภาคเอเชียในเดือนธันวาคมปีนี้ ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนอกจากนี้ “เด็กใหม่ 2” ยังได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล “Asia Contents Awards 2021” ใน 3 สาขารางวัลสำคัญ ได้แก่ Best OTT Original , Best Asian TV Series และ Best Creative ที่จะประกาศผล ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Busan International Film Festival ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี ในเดือนตุลาคมนี้โดย เอกชัย เอื้อครองธรรม Head of BRAVO! Studios ของ GMM Studios International กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆ แทนนักแสดงและทีมงานทุกๆ คน ทุกรางวัลของ “เด็กใหม่ 2” ช่วยตอกย้ำความสามารถและฝีมือของคนไทยในระดับสากลได้อย่างสง่าผ่าเผย ไม่ว่าจะเป็น คิทตี้ - ชิชา อมาตยกุล กับฝีมือการแสดงอันเฉียบขาด มากมิติ ในบท “แนนโน๊ะ” ผู้เขียนบทมือฉมัง คงเดช จาตุรันต์รัศมี ยานแม่แห่งทีมครีเอทีฟ SOUR Bangkok นำทัพโดย ดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา 6 ผู้กำกับมือทอง ไพรัช คุ้มวัน, คมกฤษ ตรีวิมล, สิทธิศิริ มงคลศิริ, ปวีณ ภูริจิตปัญญา, สุรวุฒิ ตุงคะรักษ์ และ จตุพงศ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ รวมถึงทีมงานและทีมนักแสดงมากฝีมือทุกๆ คน และผมต้องขอขอบคุณ Netflix เป็นพิเศษ ที่เชื่อมั่นและสนับสนุน “เด็กใหม่” มาตั้งแต่ต้น และ ให้โอกาสเราได้ เล่าเรื่องที่เราอยากเล่า และคิดว่ามันสำคัญที่จะถูกเล่า”ติดตามเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์จาก “แนนโน๊ะ” ได้ใน ซีรีส์ “เด็กใหม่” Girl From Nowhere ทั้ง ซีซั่น 1 และซีซั่น 2 ได้ที่ Netflix ที่เดียวเท่านั้น