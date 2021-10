“ฮันโซฮี” สลัดลุคสวยเพิ่มน้ำหนัก 10 กก.ถ่ายซีรีส์ - เทรนด์ใหม่ดาราเกาหลีทุ่มเทเพื่อบทเทียบเคียงฮอลลีวูด

ฮันโซฮี ที่เคยเป็นที่พูดถึงอย่างมากจากการรับบทเมียน้อยสุดแซ่บสวยสง่าใน The World of the Married เมื่อปี 2020 จนแจ้งเกิดให้ขยับขึ้นมาเป็นนางเอกและเป็นกระแสอีกครั้งในซีรีส์ Nevertheless ทาง Netflix เคยเผยว่าในเรื่อง The World of the Married ผู้กำกับเคยขอให้เธอลดน้ำหนักลงนับสิบกิโลกรัมเพื่อให้ร่างกายดูเพรียว สง่า สมกับบทคุณหนูลูกเศรษฐีจนกลายเป็นตัวละครที่หลายๆคนชื่นชมในความสวยของเธอกันไม่หยุดล่าสุดกำลังมีผลงานเรื่องใหม่ My Name ที่จะออกอากาศทาง Netflix วันที่ 15 ต.ค. นี้ซึ่งหลายคนที่ดูคลิปตัวอย่างซีรีส์ต่างพากันประหลาดใจกับภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของนางเอกสาวในซีรีส์เรื่องนี้ ฮันโซฮี ทิ้งความเป็นหญิงสาวอ่อนเยาว์สายแฟชันที่เคยมีในซีรีส์ก่อนๆออกไปอย่างสิ้นเชิง และแทนที่ด้วยมาดแกร่งดุดันขัดกับหน้าตาฮันโซฮี รับบทเป็น จีอู ที่ต้องการแก้แค้นให้พ่อหลังจากเห็นพ่อถูกคนฆ่าตายต่อหน้าต่อตาตอนอายุ 17 ปี จากนั้นเธอจึงติดต่อหา มูจิน เพื่อนเก่าของพ่อ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม ดองชอน กลุ่มค้ายาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือ ก่อนจะถูกฝึกหนักและส่งตัวเข้าไปแทรกซึมในกองกำลังตำรวจในฐานะชื่อใหม่ว่า โอฮเยจิน เพื่อตามหาฆาตกรว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของเธอในเรื่องนี้ ฮันโซฮี ยอมทุ่มเทเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้แกร่งสมกับบท จีอู โดยก่อนถ่ายทำเธอเข้าฝึกศิลปะการต่อสู้ถึง 3 เดือนพร้อมทั้งเรียนรู้การใช้อาวุธต่างๆ และเพิ่มกล้ามเนื้อกับไขมันขึ้น 10 กก. เพื่อให้ดูแข็งแกร่ง และตอนนี้เธอก็ยังคงออกกำลังกายอย่างหนักและฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวอยู่เสมอนอกจากฮันโซฮีแล้ว ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้สมบทบาทอีซียอง นักแสดงสาววัย 39 ปี ที่เคยรับบทสาวน้อยหน้าใส โอมินจี เพื่อนซี้นางเอกในซีรีส์ F4 เวอร์ชันเกาหลีอย่าง Boys Over Flower เมื่อปี 2009 ซึ่งเธอเคยผันตัวไปเป็นนักมวยในรุ่นน้ำหนัก 48 กก. และการปรากฏตัวล่าสุดในซีรีส์ Sweet Home ก็ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์กับกล้ามเนื้อบนร่างกาย โดยเธอระบุว่าเธอเรียนการต่อสู้ก่อนถ่ายทำนานถึง 6 เดือน และออกกำลังกายในยิมอย่างหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออีจองแจ จากหนุ่มหล่อมาดเนี้ยบไปเป็นหนุ่มเซอร์ใน Squid Gameอีจองแจ เป็นนักแสดงดังตัวท็อปของเกาหลีที่หลายๆคนชื่นชอบในความเนี้ยบของพระเอกหนุ่มจนกลายเป็นขวัญใจสาวๆทั้งจากซีรีส์ An Affair (1998), City of the Rising Sun (1999) และเคยถอดเสื้อโชว์กล้ามในภาพยนตร์ Typhoon เมื่อปี 2005 จนกลายเป็นฉากในตำนาน แต่ในซีรีส์ Squid Game ที่รับบท กีฮุน คุณพ่อถังแตกที่เข้าร่วมเล่นเกมเพื่อหาเงินปลดหนี้ ก็ทำเอาหลายๆคนลืมความมาดเนี้ยบของเจ้าตัว เมื่อไปเป็นหนุ่มผมยาวสุดเซอร์ไม่แคร์ความหล่ออีกต่อไปซึ่งหลังจากซีรีส์โด่งดังเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลก ทีมนักแสดงได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ในรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวมาในลุคใส่สูทมาดเนี้ยบพร้อมกับผมสั้นดูสะอาดสะอ้าน แต่งานนี้ผู้ชมชาวต่างชาติถึงขั้นจำไม่ได้ว่าเขาคือคนเดียวกับผู้รับบท กีฮุน เลยทีเดียวโฮซองแท ตัวร้ายใน Squid Game ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยเพิ่มน้ำหนักถึง 17 กก. ใน 1 เดือนเพื่อให้สมกับบท จางด็อกซู“เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้โปรเจ็กท์หลายๆอย่างถูกเลื่อนออกไป ช่วงที่พักยาว 5 เดือนผมลดน้ำหนักลง แต่แล้วก็ได้รับการติดต่อจากทีมงาน Squid Game ตอนพบกับผู้กำกับ ฮวางดงฮยอก เขาถามผมว่าทำไมผมผอมลงเยอะมาก เพราะน้ำหนักมีความสำคัญกับตัวละครตัวนี้”“ผมเลยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา 15 – 17 กก. ในหนึ่งเดือน นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเพิ่มน้ำหนักในเวลาสั้นๆขนาดนี้ แต่หลังจากถ่ายทำจบผมก็ลดน้ำหนักลง 10 กก. สุขภาพผมแย่เลยเพราะว่าเพิ่มน้ำหนักในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้กล้ามเนื้อน่องมีปัญหาและปวดเข่า ซึ่งการเพิ่มหรือลดน้ำหนักมันเริ่มเป็นปัญหา ผมคงต้องพิจารณาให้มากๆหากมีบทให้ต้องเพิ่มน้ำหนักอีก เพราะการเพิ่มน้ำหนักสำหรับผมมันยากกว่าการลดน้ำหนักถึง 3 เท่า”