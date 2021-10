นางแบบดังแฉโดน “โรบิน ธิก” จับหน้าอกตอนถ่าย MV

นางแบบชื่อดังบอกเรื่องนี้หนังสือเล่มล่าสุดของเธอที่ใช้ชื่อว่าโดยอ้างว่าในระหว่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอขณะที่ โรบิน ธิก กำลังร้องเพลงที่มีท่อนว่า You know you want it อยู่ ๆ เขาก็แอบจับหน้าอกของเธอ แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอบอกตอนนั้นตนรู้สึกเย็นยะเยือกขึ้นมาทันที พยายามถอยออกมา แล้วมองกลับไปที่เขาเอมิลี ราตาจกาวสกี้ เล่าส่วนผู้กำกับมิวสิควิดีโอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง เธอบอกกับ Times ว่าไดแอน มาร์เทล ที่กำกับมิวสิกวิดีโอนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าระหว่างการทำงาน โรบิน ธิก มีอาการเมาอย่างเห็นได้ชัด “ฉันว่าเขาคงไม่ทำแบบนั้น ถ้าสร่างเมาแล้ว”Blurred Lines คือหนึ่งในผลงานที่ฮิตที่สุดในการเป็นนักร้องของ โรบิน ธิก แต่ดูเหมือนว่าในเวลาเดียวกัน เพลงนี้จะทำให้เขาต้องมีข่าวอื้อฉาวในหลายเรื่อง นอกจากเรื่องการลวนลามนางแบบชื่อดังที่ร่วมมาเล่นมิวสิกวิดีโอแล้ว Blurred Lines ที่ โรบิน ธิก มีชื่อเป็นผู้แต่งร่วมกับซึ่งถูกกล่าวหาว่า ลอกเลียนทำนองจากเพลงของซึ่งทายาทของนักร้องเพลงโซลระดับตำนานยังเป็นฝ่ายชนะคดีเมื่อศาลสั่งให้ ธิก และ วิลเลียมส์ ต้องจ่ายค่าเสียหายที่ลอกเลียนผลงาน ให้กับทายาทของ มาร์วิน เกย์ ถึง 5 ล้านเหรียญฯ