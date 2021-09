ขอสักครั้ง (ลิซา) Blackpink ขึ้นเวที “ซูเปอร์โบว์ล” / MVP

ก่อนอื่นขอออกตัวไว้ก่อน กระผมเป็นเพียงนักเขียนเรื่องกีฬา นิยมความบันเทิงแบบตลกโปกฮา หรืออยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นกระแสโซเชียล แทบไม่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับ K-pop เพราะไม่ได้อินกับมันมากมายนัก จำนักร้องไม่เคยจะได้ทั้งหญิงหรือชาย เนื่องจากหน้าตาดูคล้ายกันไปหมดจนแยกไม่ออก พอยุคสมัยเปลี่ยนไป มีการดึงคนไทยเข้าไปเป็นสมาชิกของบอยแบนด์ หรือ เกิร์ล กรุ๊ป ทำให้ความรู้สึกที่เคยต่อต้านค่อยๆ เบาบางลง ดังนั้นจึงขอบรรยายในสไตล์บ้านๆระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์ มิวสิกวิดีโอ “LALISA” ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยยอดวิวทะลุ 140 ล้านเรียบร้อยแล้ว สำหรับกระแสในบ้านเรา ทำเอาย่านพาหุรัดซึ่งซบเซามานาน นับตั้งแต่เกิด โควิด-19 ระบาด กลับมาคึกคักอย่างเหลือเชื่อ เพื่อหาซื้อเครื่องประดับศีรษะอย่างใน MV ประเด็นนี้ขอสารภาพเลยว่า จริง 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะราว 2-3 เดือนก่อน ผมไปสั่งผ้าม่านมาติดที่บ้าน ยังรู้สึกว่าไม่เคยเดินในย่านนี้ได้แบบสะดวกสบายมาก่อนเทียบกับตอนนุ่งขาสั้นสิ่งที่ผมประทับใจจาก MV ตัวนี้ คือ เจ้าของผลงานเขานำเสนอความเป็นไทย ด้วยฉากปราสาทหิน และการแต่งกาย (ขออภัยหากจำได้ไม่หมด) ผมเชื่อว่ามันน่าภูมิใจนะ แม้ว่าเขาจะโด่งดังอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ไม่ได้ลืมบ้านเกิด แตกต่างจากคนบางกลุ่มเที่ยวร้องหาความเปลี่ยนแปลงตามแบบฝรั่ง ทั้งที่ยังยืน, หายใจ, เล่าเรียน และทำมาหากินอยู่บนแผ่นดินไทย โดยไม่ได้ดูรากของตัวเองระหว่างกำลังค้นหาข้อมูลอยู่ บังเอิญไปเจอโพลล์ของเว็บไซต์ “บิลบอร์ด (billboard.com)” หัวข้อ ศิลปิน คน/กลุ่ม ใดที่ควรถูกเลือกมาขึ้นเวที “ฮาล์ฟ ไทม์ โชว์ 2022” ของศึกซูเปอร์โบว์ล ปรากฏว่า ศิลปินที่ได้รับเสียงโหวตมากสุด คือ BTS 75.56 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวผมขอเชียร์อันดับ 2 Blackpink คะแนนโหวต11.13 เปอร์เซ็นต์ แบบสุดใจขาดดิ้น (เรื่องผลโหวตไม่ขอวิจารณ์ เพราะเราไม่รู้ว่าคนโหวตมาจากไหนบ้าง และอาจเป็นคนเอเชียพยายามผลักดันกันเองก็เป็นได้)ความจริง แบล็คพิงค์ คือ เกิร์ล กรุ๊ป ซึ่งประสบความสำเร็จมากสุดกลุ่มหนึ่งของโลก เราเห็นพวกเธอตะลุยตลาดอุตสาหกรรมเพลงย่านตะวันตกมาแล้ว ทั้งผลงานฟีเจอริงศิลปินระดับโลกอย่าง ดัว ลิปา (เพลง Kiss and Make Up) ปี 2018 และ เลดี้ กาก้า (เพลง Sour Candy) ปี 2020 บวกกับอัลบั้มแรกของพวกเธอ “The Album” ทะยานติดอันดับ 2 ของชาร์ต บิลบอร์ด 200 บวกกับความแรงของซิงเกิล Ice Cream ฟีเจอริง เซเลนา โกเมซ เปิดตัวติดอันดับ 13 ของ บิลล์บอร์ด ฮ็อต 100 สูงสุดของ เกิร์ล กรุ๊ป เกาหลีไม่นานมานี้ ลีกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) แสดงจุดยืนต่อต้านการแบ่งแยกเพศ, สีผิว และเชื้อชาติภายในองค์กร ตามกระแส Black Lives Matter และการชังชาวเอเชีย แต่จุดหนึ่งซึ่งตั้งแต่ผมจำความได้ คือ ยังไม่เคยเห็น ศิลปินทวีปเอเชีย โชว์พักครึ่งเลย ดังนั้นหาก Blackpink หรือ BTS ได้รับเกียรติ จะตอกย้ำว่า ลีกคนชนคน ให้โอกาสแก่ ศิลปินเอเชีย แสดงความสามารถต่อผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกหากความจำของผมไม่ผิดพลาด ราว 2-3 ปีก่อน เคยมีข่าวลือนำร่องมาว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์ ถูกเลือกมาแสดงช่วงพักครึ่ง ต่อมามีการแก้ข่าวว่า สวิฟต์ เป็นพรีเซนเตอร์ของเครื่องดิ่มน้ำดำคู่แข่งของสปอนเซอร์ “ฮาล์ฟ ไทม์ โชว์” และกลายเป็นโชว์ของ “Maroon 5” แทน พร้อมกับภาพเดิมๆ ของนักร้องนำที่มักถอดเสื้อเรียกเสียงกรี๊ดที่ใครๆ เห็นกันจนแทบเบื่อพิจารณาประเด็นสำคัญที่ว่า Blackpink เคยเป็น แบรนด์ แอมบาสเดอร์ ของเครื่องดิ่มน้ำดำ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของ “ฮาล์ฟ ไทม์ โชว์” ภายใต้แคมเปญ “Go All In For What You Love” บุกตลาดย่านเอเชีย-แปซิฟิค แล้วทำไม Pepsi จะไม่ผลักดันพรีเซนเตอร์ของตัวเอง ขึ้นเวทีโชว์ระดับโลกบ้างล่ะ หากเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น ผมเชื่อว่าคนไทยที่ไม่ต้องเป็นสาวกเพลงเกาหลี จะเฝ้ารอวันที่ ลลิษา มโนบาล ได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆ พร้อมเพื่อนๆ แน่นอน