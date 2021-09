เซอร์ไพรส์อีกคู่ “หมอเก่ง วาโย” ขอ “เกรซ เดอะสตาร์ 11” แต่งงานแล้ว

มีข่าวดีอีกคู่แล้วจ้า สำหรับหรือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ที่ล่าสุด ได้เซอร์ไพรส์แฟนสาวหรือขอแต่งงานสุดเรียบง่าย หลังคบหาดูใจกันมานานถึง 5 ปีโดย หมอเก่ง ได้เผยข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมภาพฝ่ายหญิงสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมข้อความสุดซึ้ง“Move on to the next chapter of life. ^^ขอบพระคุณพี่ @peachabelle ที่ช่วยมาเป็นหน้าม้า ซ่อนแหวน ถ่ายรูป ถ่ายคลิปให้ในวันนี้ เสียดายที่เพื่อน ๆ หลายคนติดงานอยู่ตจว.เลยทำให้ไม่ค่อยคึกคักนัก แต่ก็ถือว่าลดจำนวนคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฯ ครับขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ช่วยกันหาแหวนตามสเปกและทุนทรัพย์กันอย่างยากลำบากขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้กล้าเดินต่อสู่บทถัดไปของชีวิตและท้ายที่สุด ขอบคุณน้องเกรซ @gracekewalin ที่สนับสนุน อดทน และเป็นกำลังใจให้ตลอดมา แม้ในวันที่ผิดพลาด ล้มเหลว และยากลำบาก”