สละโสดอีกคู่แล้ว สำหรับนักร้องสาว "ดา เอ็นโดรฟิน" หลังเปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่ม "เดนนิส ไทยคูน" ก็มีภาพหวานๆ ออกมาให้แฟนคลับได้อิจฉาตาร้อนอยู่ตลอดและล่าสุด "เดนนิส ไทยคูน" ก็ได้คุกเข่าขอนักร้องสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายชายได้โพสต์คลิปเซอร์ไพรส์ "ดา" ในวันเกิด พร้อมข้อความว่า "She said YES!!!" งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก