TERABOX เพิ่ม-ให้-ฟรี มอบคลาวด์ใช้งาน 1-2TB สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

"เอ็นทีที" อัปเกรดเครือข่ายคลาวด์ ลุย NTT Global Data Center Interconnect

เอ็นทีที (NTT Ltd.) ประกาศรับมอบรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year 2021 จากการนำเสนอความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมและขับเคลื่อนโซลูชั่นทางธุรกิจให้ลูกค้าบนเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกข