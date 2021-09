“SKYLIZE” จาก Backup ศิลปินเกาหลี สู่บอยแบนด์น้องใหม่ การันตีด้วยรางวัลระดับโลก

หลายคนคงจะได้ทำความรู้จักกับ 6 หนุ่มที่ประกอบไปด้วยและเพิ่มมากขึ้น หลังจากทางค่ายได้ปล่อย Documentary บอกเล่าเรื่องราวและเส้นทางกว่าที่ทั้ง 6 คน จะย่างเข้ามาถึงจุดนี้ จนเป็นศิลปินได้สำเร็จนั้น พวกเขาผ่านอะไรกันมาบ้างต้องขอบอกเลยว่าหลังจากได้ชมไป 2 ตอน นั่นคือ The Sky of love ep.1 และThe Sky to the moon ep.2 ก็ทำให้เรารู้จักกับพวกเขามากขึ้น แถมยังอึ้งอีกว่า ทั้ง 6 หนุ่มนั้น มีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะเป็น Backup ให้กับศิลปินเกาหลีชื่อดังหลายๆ คนแล้ว พวกเขายังเป็นเด็กแข่งเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ ที่มีดีกรีชนะรางวัลระดับโลกกันมาแล้วด้วยมาเริ่มกันที่ผลงานในฐานะการเป็น Backup ให้กับศิลปินต่างๆ ของหนุ่มๆ SKYLIZE กันก่อน เริ่มที่ที่อดีตทั้ง 5 คน ได้มีโอกาสร่วมงานกับไอดอลเกาหลีชื่อดัง อย่างโดยการเป็นแดนเซอร์ในคอนเสิร์ต BTS Love Yourself Live In Bangkok 2019 มาก่อน ด้าน “บอสบอส” ลีดเดอร์ของวง อดีตเคยร่วมงานกับวง GOT7 จนถึงขั้นได้เป็นสแตนอินให้กับมาแล้วหลายครั้ง ส่วน “ปอนด์” ก็เคยได้ร่วมงานกับ GOT7 ในฐานะแดนเซอร์ให้กับแบมแบม ในงาน BAMBAM The First Fan Meeting Tour “Black Feather” In Thailand มาแล้วเช่นกัน ส่วนศิลปินไทยที่หนุ่มๆ เคยเป็น Backup ให้ ก็มี Trinity, เป๊ก ผลิตโชค, เจ เจตริน และคอนเสิร์ตใหญ่ๆ อีกมากมายส่วนการแข่งขันประกวดเต้นนั้น ขอบอกเลยว่าแต่ละคนรางวัลแน่นมาก ขอยกมาแค่รางวัลใหญ่ๆ แล้วกัน อาทิ ป๊อป และ บอสบอส ที่ได้รางวัลที่ 2 จากเวที KMet Festival 2019, หนุ่มป่า ที่แข่งขันบนเวที Kpop Cover Dance Festival 2014 ที่ประเทศเกาหลีใต้ และได้รางวัลที่ 2 กลับมา หนุ่มปอนด์นักล่ารางวัลตั้งแต่ปี 2013 – 2018 จนได้รางวัลชนะเลิศมามากมาย อาทิ เวที The Paseo Cover Dance Contest Of The Year 2014, เวที K-POP Festival 2015, เวที G-WAVE Cover Dance Thailand 2016 ร่วมด้วยหนุ่มหลุยส์, เวที Seoul International KPOP Cover Dance Competition 2017, เวที KPOP Cover Dance Festival In Korea 2018 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งถึงเกาหลีใต้จนได้แชมป์กลับมา และงานอื่นๆ อีกมากมายมาที่หนุ่ม “หลุยส์” ก็ไม่แพ้กัน เคยได้แชมป์ที่เกาหลีถึง 3 สมัย จากเวที Seoul International KPOP Cover Dance Competition 2016 และ เวที KPOP Cover Dance Festival In Thailand 2018 รวมถึงได้แชมป์จาก เวที Show DC K-POP Cover Dance 2017 และรางวัลอื่นๆ จากเวทีต่างๆ อีกนับไม่ถ้วนปิดท้ายที่นักล่ารางวัลตัวจริง หนุ่ม “ทอย” น้องเล็กสุดของวง แต่ฝีมือไม่ธรรมดา ที่คว้ารางวัลจากการประกวดมาแล้วมากกว่า 32 เวที และเคยได้ลำดับที่ 8 ของโลกบนเวที World Hip Hop International 2017 ที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังคว้าแชมป์ในอีกหลายเวที อาทิ K-POP Festival 2015, Seoul International KPOP Cover Dance Competition 2016, KPOP Cover Dance Festival In Korea 2018 ที่ประเทศเกาหลีอีกด้วยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรางวัลในการแข่งขันเต้นของแต่ละคนเท่านั้น ถ้าจะต้องให้เล่าทั้งหมดจริงๆ รางวัลของแต่ละคนต้องยาวเป็นหางว่าวแน่ๆ แต่ถ้าใครอยากรู้โปรไฟล์ความสามารถของแต่ละคนมากกว่านี้ สามารถติดตามได้ผ่าน Documentary ตอนที่ 2 “The Sky to the moon ep.2” ได้ในลิ้งค์ข้างล่าง และติดตามตอนต่อไปได้ทาง Youtube ช่อง KS GANG ได้เลยที่ลิ้งค์ The Sky of love EP.1 :: https://youtu.be/GkbOhj7kLPk และลิ้งค์ The Sky to the moon EP.2 :: https://youtu.be/-n4ChlxQ9Cw