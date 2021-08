“ทรูวิชั่นส์” อัดแน่นทั้งไทย-เทศ เสิร์ฟความบันเทิงตลอดกันยายน

ถูกใจคอหนัง และซีรีส์ทั้งหลายแน่นอน เมื่อ “ทรูวิชั่นส์” จัดหนังดี ซีรีส์เด็ด ให้ได้ชมกันเป็นประจำ และในเดือนกันยายนนี้ก็ไม่มีพลาด ความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟตรงให้ผู้ชมได้ดูแบบจุใจเริ่มที่หนังสยองขวัญ ในวันเสาร์ที่ 4 เวลา 20.00 น. “The Curse of La Llorona” (คำสาปมรณะจากหญิงร่ำไห้) เรื่องราวของ "ลาโยโรนา" หญิงร่ำไห้ วิญญาณร้าย เธอติดอยู่ในโชคชะตาอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของตนเอง และในทุกวันพุธ เวลา 20.00 น. จะได้พบกับ “DC’S Stargirl (2)” เรื่องราวของสาวไฮสคูลที่เป็นแรงบันดาลใจให้เหล่ายอดมนุษย์วัยรุ่นลุกขึ้นมารับช่วงต่อจากทีมซูเปอร์ฮีโร่ชุดแรกของ DC ถึงเวลาเอาใจสาวกซีรีส์จีนกันบ้าง 9 กันยายนนี้ เวลา 20,00 น. มาติดตามความรักของคุณหนูสามแห่งจวนรุ่ยอ๋อง ที่จะต้องแต่งงานแทนพี่สาวคนรอง โดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่า ให้ยกย่องแม่ของนางเหมือนอนุภรรยาคนอื่นๆ เพื่อไม่ให้แม่ของนางถูกรังแกจากคนอื่นๆ ใน “General’s Lady” (ฮูหยินป่วนจวนแม่ทัพ) และยังมี ‘Heroes in Harm’s Way’ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 20.00 น. ซีรีส์จีนที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวจีนในการต่อสู้กับโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล นักวิจัย อาสาสมัคร และประชาชนคนทั่วไป ที่ต่างทุ่มเทให้กับการต่อสู้เพื่อเอาชนะกับโรคดังกล่าว สำหรับวันศุกร์ที่ 17 กันยายน เวลา 20.00 น. มาคลายเครียดไปกับหนังไทยสายฮาอย่าง “อีเรียมซิ่ง” ที่ได้นักแสดงสาวสวยอย่าง “เบลล่า ราณี” มาร่วมสร้างปรากฎการณ์ความฮาในครั้งนี้ และมาส่งท้ายเดือนไปกับ “I Am Legend” (ข้าคือตำนานพิฆาตมหากาฬ) ภาพยนตร์แอ็คชั่นระทึกขวัญหลังวันสิ้นโลกของอเมริกาปี 2007 ที่สร้างจากนวนิยายปี 1954 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 20.00 น.ดูเต็มอิ่ม เต็มอารมณ์ไปกับแพ็กเกจที่ให้คุณดูได้ทุกที่ ทุกเวลา TrueVisions NOW PREMIUM 449บาท/เดือน แพ็กนี้ชวนขยี้ความมัน เสิร์ฟความเผ็ดร้อนกับหนังซีรีส์ดังจากต่างประเทศ พร้อมสนุกคูณสองฉบับวัยใส น่ารัก น่ารู้กับสารคดี และการ์ตูนอนิเมะ จบครบทุกอรรถรสได้ที่นี่ที่เดียว สมัครเลย ที่ทรูไอดี bit.ly/scmtvsbuy หรือรายละเอียดเพิ่มเติม bit.ly/3inJeuD