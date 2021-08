“นนกุล” กระทบไหล่ “สิงเจาหลิน-หลี่ข่ายซิน” โกอินเตอร์ครั้งแรกในซีรีส์ “Blowing in the Wind”

คอซีรีส์จีนเห็นที่ต้องไม่พลาดกับ “Blowing in the Wind ในสายลมที่พัดผ่าน” ซีรีส์แนวโรแมนติก-ดราม่า-คอมเมดี้ ที่นำเสนอเรื่องราวแสนอบอุ่นเกี่ยวกับความรักและการชดใช้, ชีวิตวัยรุ่นและการเติบโต, การปล่อยวางและการให้อภัย ที่ได้รวมพระเอกวัยรุ่นสุดฮอตแดนมังกรอย่าง “สิงเจาหลิน” ประกบคู่กับนางเอกชื่อดัง “หลี่ข่ายซิน” ร่วมด้วยพระเอกหนุ่มจากเมืองไทยอย่าง “นน-ชานน สันตินธรกุล” ที่ได้โกอินเตอร์ร่วมแสดงกระทบไหล่กับซุป’ตาร์เมืองจีนเป็นครั้งแรกอีกด้วย! โดยทันทีที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรก ไม่ว่าจะเป็นการติดแฮชแทคชื่อซีรีส์มีคนเข้ามาอ่านสูงถึง 240 ล้านครั้งและมีคนพูดถึงกว่า 3 ล้านคน จนส่งผลให้กระแสซีรีส์เรื่องนี้ฮอตฮิตติดลมบนและถูกพูดถึงมากที่สุดในแดนมังกร!ล่าสุด “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ จัดให้ชมกันเต็มๆ ทั้งเสียงพากย์ไทยและซับไทยกับเรื่องราวของ เซี่ยตี๋ ได้สูญเสียเพื่อนไปในการปีนเขาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว! ทำให้ เซี่ยตี๋ ชายหนุ่มผู้ร่าเริงเปลี่ยนไปกลายเป็นคนโทษตัวเองมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนั้น จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มาพบกับ หลินเฟิง นักศึกษาปีหนึ่งและเป็นรองหัวหน้าชมรมปีนเขา หลินเฟิง ต้องการฟื้นฟูชมรมปีนเขาให้กลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้ง เพราะไม่เช่นนั้นชมรมอาจจะถูกปิด เขาไปขอร้องให้ เซี่ยตี๋ อดีตสมาชิกชมรมปีนเขา มาเป็นผู้ฝึกสอนในชมรม แต่บาดแผลในใจเมื่อ 5 ปีก่อน ทำให้ เซี่ยตี๋ กลายเป็นโรคกลัวความสูง จนสร้างกำแพงและปิดกั้นตัวเองจากทุกคน! หลินเฟิง ค่อยๆ ทลายกำแพงแห่งความรู้สึกผิด และความกลัวของเขา ส่วน เซี่ยตี๋ ก็รักษาบาดแผลในวัยเด็กของหลินเฟิง เช่นเดียวกัน ทั้งคู่ต่างฝ่าฟันอุปสรรคเปรียบเสมือนการเอาชนะความเจ็บปวดที่เหมือนยอดเขาสูง ที่เขาต้องปีนเพื่อเอาชนะมันให้ได้!ชมเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นและมิตรภาพของพวกเขาได้ในซีรีส์ “Blowing in the Wind ในสายลมที่พัดผ่าน” นำแสดงโดย สิงเจาหลิน (รับบท เซี่ยตี๋), หลี่ข่ายซิน (รับบท หลินเฟิง), กัวเหว่ยเจี๋ย (รับบท ฟ่านหลิน), นน-ชานน สันตินธรกุล (รับบท เฉินอี่ลู่), เซียงฮ่าว (รับบท เปาหยุ่น) และ เหรินปิน (รับบท ซุนหลี่หมิง) ผ่านทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) พากย์ไทยครบทุกเรื่อง! เพียงเดือนละ 250 บาท รับชมได้พร้อมกัน 5 คน สามารถสมัครผ่าน www.monomax.me โทรสอบถามรายละเอียด 02-100-7007