อยู่บ้านก็มันได้...ดูบอลฟรี 30 วัน “ทรูวิชั่นส์ นาว” จัดให้ !!

สนุกได้ทุกที่ไร้ขีดจำกัด “ทรูวิชั่นส์ นาว” ดิจิทัลแพ็กเกจในรูปแบบสตรีมมิ่ง ที่สามารถให้คุณเข้าถึงคอนเทนต์ระดับพรีเมียมจากทางทรูวิชั่นส์ ได้อย่างง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านทางแอป เว็บไซต์ และกล่องทรูไอดี ทีวี พร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟความมัน ให้คอกีฬาอย่างคุณได้ลุ้นไปกับทุกแมตช์กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กับกิจกรรม “สมัคร TRUEVISIONS NOW PREMIUM ดูบอลฟรี 30 วัน” พิเศษ! สำหรับลูกค้า ทรูมูฟเอช 100 ท่านแรก ทรูวิชั่นส์ นาวแจกโค้ดดู EPL ฟรี 30 วัน เพียงแค่สมัคร TRUEVISIONS NOW PREMIUM (แพ็กเกจราคา 449 บาท) ผ่านลิงค์นี้เท่านั้น https://bit.ly/2VgSHujนอกจากจะได้ติดตามบอลคู่เด็ดจากพรีเมียร์ลีกแล้ว ยังมีช่อง beIN Sports ที่เพิ่มเข้ามาในแพ็กเกจ TrueVisions NOW Premium ที่จะพาคุณลุ้นสุดตัวไปกับบอลลีกดังจากๆยุโรปอีกด้วย สามารถติดตามวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/TrueVisionsNow ตั้งแต่วันนี้ – 26 สิงหาคมนี้ *รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามทรูวิชั่นส์กรุ้ป กำหนด*