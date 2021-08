“ซุปตาร์ฯช่วยขาย” ร่วมมหกรรม LIVE ฝ่าโควิด “ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว ภาคตะวันออก” สุดปัง

ชวนคนไทยฝาก “ซุปตาร์” ขายขยายโอกาส โควิด-19 “เราต้องรอดไปด้วยกัน”สสว.ผนึกกำลังซุปตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทย รูปแบบใหม่ของกิจกรรม Live ขายสินค้าออนไลน์แบบ New Normal ผ่าน เฟสบุ้คเพจ 2 ช่องทาง สสว connext-ตลาดออนไลน์ และ เพจฝากขายขยายโอกาส by ISMED พบกับอาหารและขนม เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง เสื้อผ้าและของใช้ โรงแรมที่พัก รวมถึงเครื่องประดับและอัญมณี มากกว่า 100 รายการจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกพบกับ 3 ซุปตาร์ดังนำทีมไลฟ์ ช้อป ชิลด์ กันรัวๆ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ส.ค. พบกับซุปตาร์อารมณ์ดี ซาร่า นลินธารา โฮเลอร์ , วันเสาร์ที่ 28 ส.ค. พบกับพระเอกสุดฮอท ท็อป- จรณ โสรัตน์ และวันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค. พบกับสาวเสียงดี ซานิ นิภาภรณ์โดยเป็นการ LIVE ผ่าน Facebook Page 2 ช่องทางดังนี้ เพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน ( https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/ ) และเพจ ฝากขาย ขยายโอกาส By ISMED ( https://www.facebook.com/ismed.shop/ ) โดยจัดช่วงเวลาการขายสินค้าจัดออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบ 11.00 – 14.00 / รอบ 15.00 – 18.00 / และรอบ 19.00 – 22.00 น. เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การช้อปออนไลน์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและตรงใจ