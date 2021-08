เป็นเรื่อง! ตัวอย่าง Spider-Man: No Way Home หลุดว่อนเน็ต! คาดหลุดจากทีมงานทำเอฟเฟค

ตัวอย่างหนังเวอร์ชั่นแอบถ่ายหลุดมาเรียบร้อยในหลายเว็บไซต์ แม้จะมีความพยายามในการลบจากเจ้าของหนังแต่ก็คงไม่สามารถหยุดยั้งอะไรได้แล้วเพราะตัวอย่างได้ถูกก็อปปี้ และส่งต่อกันไปทั่วโลกออนไลน์เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามการหลุดของตัวอย่าง ก็น่าจะแสดงให้เห็นว่า คงจะมีการปล่อยตัวอย่างหนังฉบับเป็นทางการ ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันในเร็ว ๆ นี้ โดยมีข่าวลือว่าอาจจะเป็นในอาทิตย์นี้เลยก็ได้โดยในคลิปยังมีลายน้ำระบุชื่อของบุคคลที่ชื่อว่าเอาไว้ด้วย ซึ่งคาดว่าเขาคือคนที่ทำคลิปดังกล่าวหลุดออกมา และตามข้อมูล Wassila Lmouaci น่าจะเป็นทีมงานด้านเทคนิคพิเศษซึ่งมีพื้นเพการทำงานอยู่ในแคนาดา โดยเฉพาะกับบริษัทซึ่ง Wassila Lmouaci ถือว่าเป็นคนเบื้องหลังที่มีเครดิตมากมาย ไหนหนาวเลยวูดฟอร์มใหญ่หลายเรื่องรวมถึงและเป็นต้นSpider-Man: No Way Home น่าจะเป็นการร่วมมือกันครั้งสุดท้ายของ Marvel และ SONY หลังข้อตกลงใช้ตัวละคร Spider-Man ได้ยุติลง เพราะปัญหาตกลงผลประโยชน์ไม่ได้ โดยหลังจากนี้ SONY น่าจะนำตัวละคร Spider-Man ไปอยู่ในจักรวาลภาพยนตร์ของตัวเองที่ใช้ชื่อยาว ๆ ว่าแทนSpider-Man: No Way Home จึงเป็นผลงานที่แฟนหนังจำนวนมากรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อ เพราะลือกันว่าหนังจะเต็มไปด้วยนักแสดงและตัวละครมากมา โดยเฉพาะจากหนัง Spider-Man ตอนก่อน เพราะมีข่าวลือว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องจักรวาลคู่ขนาน ลือกันถึงขั้นที่ว่าหนังอาจมี Spider-Man สองคนก่อนหน้านี้อย่างและปรากฏตัวในเรื่องด้วยกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นหนังยังจะมีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากซีรีส์และรวมถึงปูเรื่องไปสู่เหตุการณ์ในซึ่งในตัวอย่างที่หลุดออกมายังปรากฏตัวละครที่แสดงโดยจากอยู่ในตัวอย่างด้วยและถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง Spider-Man: No Way Home จะเข้าฉายในวันที่ 16 ธ.ค. ที่จะถึงนี้