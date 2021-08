รู้จัก “Soloban” บริการ SaaS จากญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่กำลังมาแรงในขณะนี้ (ทดลองใช้งานฟรี)

ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยมากมาย หนึ่งในนั้นคือบริการที่ชื่อว่าตัวช่วยทางธุรกิจในการจัดการข้อมูลจำนวนมากให้เป็นระบบได้อย่างง่ายดาย เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณซุซุกิและคุณฮิราโนะ สองหนุ่มมากความสามารถผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นบริการน้องใหม่จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากประเทศญี่ปุ่น เรามาดูกันว่าบริการที่ว่านี้คืออะไร และจะช่วยให้การทำธุรกิจของเราสะดวกและง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างเทรนด์ของซอฟต์แวร์หรือ BI Tools* (Business Intelligence Tools) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น ในญี่ปุ่นมีการคาดการณ์ว่าตลาดจะแตะ 7 แสนล้านเยนภายในปี 2025 ส่วนในยุโรปและอเมริกาสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นเทรนด์ธุรกิจที่เน้นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ ปรับแต่ง และสรุปตัวชี้วัดเฉพาะสำหรับผู้จัดการและนักลงทุนปัจจุบันนี้ BI Tools และแดชบอร์ดสำหรับทำงานส่วนมากจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่ง แต่ Soloban นั้นมีความเรียบง่ายและง่ายต่อการใช้งาน มีแนวคิดให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่นได้ง่าย Soloban เป็น SaaS** ที่ให้บริการโดย Apollo บริษัทสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารที่มีประสบการ์ทำงานที่ Google และ Microsoft โดยมีกลุ่มผู้บริหารหลักเป็นนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่น่าจับตามองคือ Soloban ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่เอาแต่พัฒนาฟังก์ชั่นเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือล้ำสมัยที่ออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์จากนักวิจัยภายในบริษัทและผลการวิจัยในต่างประเทศด้วย ตั้งแต่แรกเริ่มบริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างเครื่องมือแบบ New Normal ที่ผู้คนทั่วโลกจะหลงรักโดยมีการทำการตลาดหรือการสร้างคอมมูนิตี้ที่มุ่งไปที่ผู้ใช้งานทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะแต่ในญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งตอนนี้ Soloban กำลังมองหาผู้เข้าร่วมทดลองใช้งานเวอร์ชั่นเบต้าโดยให้สิทธิ์กับผู้ที่มาลงทะเบียนก่อนจำกัดจำนวน 100 คน/บริษัท ซึ่งคาดว่าจำนวนที่เปิดรับอาจจะลดลงจากความสนใจที่ล้นหลาม ดังนั้นใครที่สนใจก็แนะนำว่าให้รีบสมัครไว้แต่เนิ่นๆซุซุกิ: “Soloban เป็นเครื่องมือแชร์ข้อมูลที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเก็บ รวบรวม และมองเห็นข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใน SaaS ได้อย่างง่ายดาย ตัวแดชบอร์ดใช้ UI แบบการ์ดเหมือนกับ Pinterest ทำให้สามารถแสดงผลและแชร์ข้อมูลของแต่ละงานระหว่างแผนกและทีมได้”ฮิราโนะ: “การเกิดขึ้นของ SaaS ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานแต่ละงานมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่ว่าก็มีบริษัทและบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาในการติดต่อร่วมงานแบบข้ามไปมา เพื่อส่งเสริม DX และประสิทธิภาพในการจัดการ Soloban จึงมุ่งที่จะทลายช่องโหว่ของข้อมูลและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกคนที่เกี่ยวข้องในโปรเจกต์โดยการบุ๊กมาร์กข้อมูลความคืบหน้าของงานและโปรเจกต์ในรูปแบบของการ์ด”1. เพียงแค่ก็อปปี้และวาง URL ก็สร้างแดชบอร์ดได้เรียบร้อย!2. ค้นดูข้อมูลที่ต้องการได้ในชั่วพริบตา!3. สามารถปรับแต่งได้ตามชอบ จะแชร์หรือแก้ไขกับใครก็ได้!ซุซุกิ: “เดิมที Apollo ให้บริการโซลูชั่น AI และการใช้ข้อมูลให้กับองค์กรในส่วนของทรัพยากรบุคคล แต่อีกด้านหนึ่ง เรากลับรู้สึกว่าเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลยังมีข้อจำกัดอยู่ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรไม่มีวิธีการแก้ปัญหาอื่นนอกจากการให้ “คน” มามีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เราคิดว่าในการสื่อสารหรือกระบวนการทำงานนั้นน่าจะมีทางแก้ไขได้โดยการใช้เทคโนโลยีพวกเราจึงได้คิดค้น Soloban ขึ้นมาเพื่อการนี้ การใช้ Soloban จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปกติของเรา ซึ่งในวันข้างหน้าจะถูกปลูกฝังให้กลายเป็นวัฒนธรรมไปในที่สุด”ฮิราโนะ: “เมื่อเริ่มทำโปรเจกต์แบบข้ามแผนก ผมคิดว่าทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ที่กว่าจะรู้ว่าข้อมูลที่ต้องการอยู่ที่ “ฝ่ายไหน” และอยู่ใน “เครื่องมือใด” ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือพอคุณกำลังจะเริ่มดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลทั้งบริษัท ก็ต้องพบว่าการแชร์ข้อมูลหรือทำงานร่วมกับทีมอื่นมักจะไม่ราบรื่นและทำให้คุณเหนื่อยล้า ซึ่งปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง”ซุซุกิ: “ใช่ครับ เมื่อดูจากการสื่อสารขาดหายที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในกรณีส่วนใหญ่นั้นสามารถสรุปได้เป็น 2 ข้อคือ “จะต้องใช้ชั่วโมงทำงานเพิ่มจากปกติในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น” และ “ไม่สามารถแชร์ข้อมูลไปมาระหว่างกันได้” ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงพยายามพัฒนาระบบที่จะช่วยให้ทั้งทีมเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและแชร์กันได้แบบเรียลไทม์”ฮิราโนะ: “จากที่ได้สัมผัสกับทำงานกับลูกค้าหลายบริษัท ผมพอจะทราบตั้งแต่แรกแล้วว่า ส่วนใหญ่มักต้องการกระตุ้นการสื่อสารภายในบริษัท และยังมีความต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลของทีมแบบเรียลไทม์”ซุซุกิ: “ผมคิดว่าไม่ว่าโปรเจกต์ไหนก็ควรจะ “อยู่ในสถานะที่ไม่มีช่องว่างของข้อมูลและสามารถแชร์ข้อมูลภายในทีมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ” ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงและมองเห็นข้อมูลเป็นพิเศษเพื่อให้สถานะนั้นเกิดขึ้นได้ Soloban จึงมีอินเทอร์เฟซสำหรับบุ๊กมาร์กข้อมูลของงานด้วยการ์ด เพื่อให้เราสามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวภายในทีมได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง”ซุซุกิ: “ Soloban ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแนวคิดเรื่อง Switching Cost, Schema และ Directory System ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสารสนเทศ มนุษย์เราไม่สามารถทำงานหลายๆ อย่าง(multi task) พร้อมกันได้ แต่จะประมวลผลข้อมูลโดยทำงานแต่ละงาน(single task) สลับไปมาซ้ำๆ ได้ ภาระทางปัญญานี้ทำให้เกิด Switching Cost ขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง การประมวลผลข้อมูลจะมีความคล่องตัวขึ้นได้จากการจัดกลุ่ม (grouping) ข้อมูลที่เรียกว่า Schema ดังนั้น Soloban จึงมีแนวคิดในการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อลดภาระการประมวลผล อีกทั้ง จากมุมมองของวิศวกรรมข้อมูล ในปัจจุบันแม้จะมีการนำระบบไดเร็กทอรีมาใช้ภายใต้การนำของบริษัทที่ฮิราโนะและผมเคยสังกัดอยู่ (Google และ Microsoft) แต่ถ้าใช้ระบบดังกล่าวเพียงอย่างเดียว จะทำให้โครงสร้างแบบลำดับชั้นมีความซับซ้อนขึ้น ต้องใช้วีธีประมวลผลข้อมูลที่ต่างจากกระบวนการประมวลผลข้อมูลทั่วไปของมนุษย์ สำหรับข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Soloban ครับ”ฮิราโนะ: “Soloban ได้เล็งเห็นวิธีการใหม่ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อลดภาระอันหนักของพนักงานทุกคน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการคิดและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อภาวะที่ผู้คนมีภาระทางปัญญาและมีความเครียดทางจิตใจสูง ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ Soloban สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ขึ้นอยู่กับประเทศ บริษัท หรือลักษณะการทำงาน แต่ขึ้นอยู่กับประสาทวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้ทุกคนได้”ซุซุกิ: “ใช่ครับ โชคดีที่ผมคิดแผนงานนี้ขึ้นมาได้จากแนวทางประสาทวิทยาศาสตร์ และสามารถร่างแนวคิดที่ชัดเจนโดยไม่ผูกติดกับอุปสงค์และอุปทานที่เฉพาะเจาะจง แน่นอนว่าในตอนนี้ยังมีหลายจุดที่ยังเป็นข้อสันนิษฐานอยู่ ดังนั้นพวกเราจึงขยายขอบเขตการรับสมัครผู้สนใจใช้งานเวอร์ชั่น closed beta ออกไป ไม่เฉพาะแค่ในญี่ปุ่นแต่รวมถึงทั่วโลก เราพยายามสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้สามารถรับความคิดเห็นที่หลากหลายได้มากกว่าช่วงแรก เพื่อให้บริการสามารถเข้าได้กับผู้คนที่หลายหลาย”ฮิราโนะ: “นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารและสมาชิกหลักของเรา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทในต่างประเทศและประสบความความสำเร็จทางการตลาดมามากมาย จากจุดแรกเริ่มในการเปิดตัวร่วมกับพวกเขา ในระยะยาวเราตั้งใจวางแผนก่อตั้งคอมมูนิตี้ที่ผู้คนสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและสร้างเป็นระบบนิเวศขึ้นมา ซึ่งแม้ในตอนนี้เราก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งผู้มาสมัครงานจากหลายประเทศ หรือจากนักลงทุนที่เข้ามาปรึกษา ทำให้ผมรู้สึกว่า Soloban มีศักยภาพที่ดีทีเดียว”ซุซุกิ: “ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 เป็นต้นไป เราประกาศรับสมัครผู้ทดลองใช้งานเวอร์ชั่น closed beta โดยรับตามลำดับ 100 คนแรกเท่านั้น ซึ่งตอนนี้เราได้รับสมัครจาก referral สมาชิกหลักไปบ้างแล้ว ดังนั้นจำนวนที่รับสมัครได้น่าเหลือน้อยลงแล้ว แต่ผมจะดีใจมากๆ ถ้าคนที่ต้องการจะร่วมสร้าง Soloban ไปกับเราติดต่อสมัครกันเข้ามา”ฮิราโนะ: “สำหรับผู้สมัครให้ความร่วมมือเข้ามานั้นจะไม่ใช่แค่ผู้ทดสอบเท่านั้น เพราะผมจะเตรียมคอมมูนิตี้และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จำกัดให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมใน closed beta เท่านั้นด้วย โดยผู้ที่สมัครเข้ามาในครั้งนี้แต่โควต้าเต็มก่อนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในเวอร์ชั่น open beta แบบ early access โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ด้วยความที่เรามีวิสัยทัศน์ในการ “ทำงานให้มีความสุข” เราจึงจะให้ทุกคนจะได้เพลิดเพลินและมีส่วนร่วมไปกับเราอย่างแข็งขันผ่านกิจกรรมอย่างเช่นการใช้ฟังก์ชั่นที่ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและได้คะแนนโหวตสูงสุด 1-3 อันดับแรกในทุกๆ เดือน สุดท้ายนี้ต้องขอโทษจริงๆ ที่จำนวนที่รับสมัครมีไม่เยอะ แต่ถ้าหากมีใครสนใจแม้สักเล็กน้อยละก็ เราก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเรียกได้ว่าเป็นบริการแนวใหม่ที่น่าสนใจและน่าจะตอบโจทย์การทำธุรกิจในปัจจุบันได้มากทีเดียว สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ด้านล่างได้เลย (มีภาษาอังกฤษ)เว็บไซต์: Soloban Official Website (English Ver.) สมัครทดลองใช้บริการ: Try Soloban สำเร็จการศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเคโอ มีความสนใจเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันและ data analysis มาตั้งแต่สมัยเรียน เมื่อเรียนจบได้เข้าทำงานที่บริษัท Microsoft ในตำแหน่งวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีจุดแข็งคือการออกแบบทางเทคนิค การวางแผนกลยุทธ์ข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชัน และการออกแบบองค์กรในด้านทรัพยากรบุคคลไอที เป็นต้นสำเร็จจบการศึกษาจากภาควิชาวัสดุโลกและดาวเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ สมัยเป็นนักศึกษาได้เข้าฝึกงานด้านการตลาดที่บริษัท CyberAgent Capital Indonesia และ SHOWROOM และเมื่อเรียนจบก็เข้าทำงานที่บริษัท Google ก่อนที่จะย้ายไปทำงานในทีมสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจสตาร์ทอัพในต่างประเทศและทำธุรกิจการลงทุน มีจุดแข็งคือการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร โดยเน้นที่กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและการตลาดดิจิทัลที่มา : Anngle Thailand