ปวดแบบนี้? คือสัญญาณเตือนว่าต้องถึงมือหมอ

ปวดหลัง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อ, เส้นเอ็น, หมอนรองกระดูกสันหลังหรือกระดูกสันหลัง หลายอาการสามารถหายเองได้ หรือรักษาได้ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัด เช่น การใช้ยา หรือการทำกายภาพบำบัด เป็นต้น แต่สัญญาณเตือนสำคัญที่บ่งบอกว่าควรต้องไปพบและปรึกษาแพทย์ คือ•ปวดหลังและหรือปวดร้าวลงขาจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เช่น ลุกยืน นั่ง หรือเดิน และปวดมากขึ้นเมื่อขยับยืนหรือเดิน•ปวดร้าวตามเส้นประสาทจากหลังลงไปถึงขา โดยการปวดอาจมีลักษณะคล้ายไฟฟ้าช็อต•มีอาการชาและ/หรืออ่อนแรงแขนหรือขาร่วมด้วย•กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่ร่วมกับอาการปวดหลัง•ปวดตามแนวกระดูกกลางหลัง ที่ไม่ได้ปวดเยื้องไปด้านซ้ายหรือขวา•ปวดต่อเนื่องนานเกิน 4 สัปดาห์•ปวดหลังและ/หรือร้าวลงขาลักษณะปวดแบบเฉียบพลัน ที่ไม่ได้เกิดจากการยกของหนัก ออกกำลังกาย หรือขยับตัวผิดท่า หรืออุบัติเหตุอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาท หรือมีโพรงกระดูกสันหลังตีบที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท หรือกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมการวินิจฉัยหาสาเหตุที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้รักษาได้ตรงจุด และผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการวินิจฉัยโรคนี้ต้องอาศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และเครื่องมือที่ทันสมัยคนส่วนใหญ่อาจมองว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นเรื่องใหญ่ ใช้เวลานาน และมักจะไปขอความเห็นจากแพทย์ท่านอื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งต้องใช้เวลาและทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดนานขึ้น กังวลนานขึ้นศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลนครธน ที่เกิดจากความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงช่วยลดปัญหานี้ โดยมีทีมแพทย์ที่ประกอบด้วยแพทย์ระดับซีเนียร์ร่วมให้ความเห็นกับแพทย์เจ้าของไข้ รวมเป็นทีมใหญ่ และจะต้องมีแพทย์อย่างน้อย 4 ท่านที่ให้ความเห็นตรงกัน จึงจะทำการรักษา เท่ากับว่าผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องไปหา second opinion จากที่อื่นเพิ่มเติม และได้รับ last opinion จากทีมแพทย์ของศูนย์ฯ ได้เลยนอกจากนี้ทีมแพทย์ของศูนย์ฯ ยังเน้นการให้ข้อมูลรอบด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองอีกด้วยและสำหรับผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท และโพรงกระดูกสันหลังตีบ 2 โรคนี้ ศูนย์ฯ มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถผ่าตัดโดยการส่องกล้อง ทำให้มีแผลเล็กเพียง 8 มิลลิเมตรหรือเพียงปลายนิ้วก้อย ใช้เวลาผ่าตัดและรอให้ผู้ป่วยฟื้นจากยาสลบเพียงแค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ก็กลับไปพักฟื้นที่ห้องผู้ป่วย และสามารถกลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้นโดยการเดินได้ด้วยตนเองถ้าปวดหลังและมีสัญญาณเตือนเหล่านี้ รีบมาพบแพทย์ทันที ไม่จำเป็นต้องทนปวด อย่ารีรอ ไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อถึงมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้ last opinion และแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ได้อย่างตรงจุดโรงพยาบาลนครธน ตั้งอยู่ในทำเลย่านพระราม 2 สะดวกเข้าถึงง่าย และเปิดการสื่อสารสะดวกหลากหลายช่องทางสำหรับทุกเจนเนอเรชันทั้งผ่านระบบโทรศัพท์ โทร 02-450-9999บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมงและออนไลน์แพลตฟอร์มทางเว็บไซต์ www.nakornthon.com สามารถนัดหมายแพทย์เฉพาะทางและ บริการถาม-ตอบปัญหาสุขภาพผ่าน LINE official @Nakornthon Hospital และเฟซบุ๊กเพจ FB: Nakornthon Hospital บริการให้ข้อมูลรวมถึงติดตามข่าวสารและข้อมูลการรักษาเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงพยาบาลยังเข้าถึงผู้รับบริการต่างชาติ(กลุ่มคนจีน) ผ่านทางเว็บไซต์ Weibo และ WeChat ตอบโจทย์คนในแต่ละพื้นที่บริการได้อย่างครบครัน ด้วยการดูแลอย่างเข้าใจดุจญาติมิตรทุกขั้นตอนจากการตรวจรักษาไปจนถึงการฟื้นฟูด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มุ่งเน้นให้ความคุ้มค่าเหนือราคา