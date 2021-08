แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ PCMA มอบใบประกาศนียบัตร นักวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลระดับนานาชาติ (DES)

ประกาศความร่วมมือ ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนท์ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ให้เข้าถึงคอร์สอบรมเพื่อรับใบประกาศนียบัตร นักวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลระดับนานาชาติ (DES : Digital Event Strategist) ของ PCMA โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีเวนท์ และการประชุม จะมีโอกาสได้รับใบประกาศนียบัตร โดยการจองเข้าร่วมงานอีเวนท์ต่างๆ ของแมริออท บอนวอย ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับงานอีเวนท์ด้านดิจิทัลและไฮบริด พิสูจน์แล้วว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและการสร้างทักษะใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่จะทำให้การจัดอีเวนท์ในอนาคต สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สำหรับคอร์สอบรม DES เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ภายใต้ชุดวิชา 6 คอร์ส สนับสนุนโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะให้ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ของงานอีเวนท์ในรูปแบบไฮบริด โดยเริ่มต้นด้วยการสอบไฟนอล“ทุกวันนี้ ความสัมพันธ์และรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” คาเรน โบลิงเจอร์ กรรมการอำนวยการ APAC ที่ PCMA กล่าว “การทำงานร่วมกับแมริออท คือเครื่องยืนยันในความมุ่งมั่นของ PCMA ที่มีให้กับหุ้นส่วนและต่ออุตสาหกรรม เมื่อเราเดินหน้าพัฒนา และสนับสนุนการศึกษาที่จำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่สมาชิกและลูกค้าของเรา ทั้งนี้ จากการสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อไม่นานมานี้ แสดงให้เห็นว่ามากกว่า 70% ของผู้วางแผนจัดการประชุม มองหาสถานที่ที่มีเครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดสด หรือออกอากาศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ในสถานที่นั้นๆ และ 80% ของผู้ตอบแบบสำรวจ ระบุว่า พวกเขาจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานอีเวนท์ ไม่ว่าจะเป็นผู้มาร่วมงานด้วยตัวเอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์ มีการโต้ตอบระหว่างกัน ซึ่งหมายถึงทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ธุรกิจเหล่านี้การได้รับประกาศนียบัตร DES จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มีเครื่องมือในการ วางแผน การผลิต และประเมินงานอีเวนท์ในรูปแบบดิจิทัลและไฮบริดตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงสร้างรายได้จากงานอีเวนท์ดิจิทัลผ่านกลยุทธ์การกำหนดราคา และสปอนเซอร์ชิพ ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ดีที่สุด“เมื่อเราเดินหน้าสู่การฟื้นตัวอย่างเต็มที่สำหรับอุตสาหกรรมของเรา มันเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ทำงานด้านอีเวนท์ ต้องปรับตัวและเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองด้วยทักษะและความรู้เพื่อไปสู่ความสำเร็จ” ราเมช ดารียานานี รองประธาน ฝ่ายขายเอเชียแปซิฟิก ให้ความเห็น “แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้ลูกค้า “เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างมั่นใจ” มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นมาตรการสุขอนามัยที่ยกระดับสูงขึ้น, ทางออกในการจัดประชุมรูปแบบไฮบริด หรือโอกาสในการเรียนรู้ การร่วมมือกับหุ้นส่วนในอุตสาหกรรม อย่าง PCMA ทำให้เราได้ยกระดับการฝึกฝนที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและสิ่งที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม และนำเสนอทางออกและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับผู้ทำงานด้านอีเวนท์ในการท่องไปในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าติดตาม สามารถจัดการประชุมและงานอีเวนท์ได้อย่างประสบความสำเร็จ”โครงการนี้เปิดตัวในช่วงต้นของปี 2021 เพื่อมอบความยืดหยุ่นให้กับนักวางแผนจัดงานอีเวนท์ และการประชุม ในการจองและจัดงานอีเวนต์ ให้ทันกับการกลับมาของการจัดประชุมและงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ โครงการ The Time is Now คือโปรโมชั่นที่เปิดให้บริการแล้วตอนนี้ ในโรงแรมของแมริออท บอนวอย ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ร่วมรายการ โดยความร่วมมือกับ PCMA ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าที่มีสิทธิ์ เลือกรับใบประกาศนียบัตร นักวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลระดับนานาชาติ((DES) ของ PCMA ในฐานะที่เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อทำการจองการจัดอีเวนท์หรือการประชุมกับแมริออท ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมในประเทศไทย1. แบงค็อก แมริออท โฮเต็ล สุขุมวิท2. แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค3. เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่4. เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ