เปิดโปรแกรมอุ่นเครื่อง "เลสเตอร์" ลุ้น "ธนวัฒน์" ฟาดแข้ง

สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ เผยภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักเตะ "จิ้งจอกสยาม" ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดย เจมส์ แมดดิสัน เป็นนักเตะจากทีมชุดใหญ่คนล่าสุดที่กลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมแล้วขณะที่ "กัน" ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร มิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติไทย ยังคงได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีม เลสเตอร์ ซิตี้ ชุดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยโปรแกรมฝึกซ้อมจะเน้นไปที่การเรียกความฟิตกลับมาให้เร็วที่สุดสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องพรีซีซั่น เลสเตอร์ ซิตี้ ประกอบด้วย- เบอร์ตัน อัลเบี้ยน vs เลสเตอร์ ซิตี้ สนามปิแรลลี่ สเตเดี้ยม วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 (คิกออฟ 21.00 น.)- วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส vs เลสเตอร์ ซิตี้ สนาม อดัมส์ พาร์ค วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 (คิกออฟ 01.30 น.)- ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส vs เลสเตอร์ ซิตี้ สนาม คิยาน​ พรินซ์​ สเตเดี้ยม วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 (คิกออฟ 21.00 น.)- เลสเตอร์ ซิตี้ vs บียาร์เรอัล สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 (คิกออฟ 01.45 น.)