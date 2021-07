“หนุ่ม” ช่วย “มดดำ” ทุบ ออกหมายเรียกดารา call out เบียดบังสิทธิขั้นพื้นฐานปชช. มดดำถามเห็นคนตายตามถนน ไม่เศร้ากันเหรอ?

ถูกวิจารณ์เดือดจนขึ้นเทรนด์ทวิตฯ กรณีรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกมาติงเรื่องกลุ่มดารา นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาล โดยมองว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูล และสร้างเฟกนิวส์ในระบบโซเชียล ขณะที่ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร และอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงผบช.น. เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับ ดูแล ตรวจสอบดาราคนดัง กว่า 20 รายกรณีออกมา call out โดยระบุว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานนี้พิธีกรดังได้เผยความรู้สึกผ่านรายการข่าวใส่ไข่และรายการแฉว่า ขอพูดแทนดาราทุกคนที่โดน ใครจะหาว่าหิวแสง แต่เราพยายามช่วยคนละนิดละหน่อย ช่วยได้เท่าที่จะช่วย อย่าเอาเราไปนั่งสอบสวนเลย วันนึงมีถุงยังชีพช่วยคนได้ต่อให้หนึ่งถุงก็ยังมีประโยชน์มาก พูดจากใจนะ อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ อะไรช่วยได้ก็ช่วยกันดีกว่ามดดำเผยว่าเห็นคนตายตามถนน ไม่เศร้ากันเหรอวะ แค่นั้นเอง วันนึงที่เอาศพออกจากบ้าน ได๋ (ไดอาน่า จงจินตนาการ) โทร.มาว่าคนตายขณะคุยโทรศัพท์กับได๋ มันเศร้าพอแล้วหรือเปล่า อะไรช่วยได้เราช่วยเต็มที่ ยิ่งคนมีชื่อเสียงเขาก็ช่วยแล้ววันนี้ แต่ช่วยในรูปแบบไหน แต่ช่วยไม่จำเป็นต้องออกมาพูดด้วยซ้ำไป ตนก็ทำทุกวัน แต่ไม่เห็นต้องมาพูดเลยว่าทำอะไรบ้าง เราถวายสังฆทานยังทำได้เลย พระได้ใช้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ก็ทำ แต่นี่ทำบุญแล้วคนได้ใช้ แฮปปี้กว่าหรือเปล่าวะ คนไม่มีกินจริงๆ จะให้ทำไงด้านได้เผยกลางรายการข่าวใส่ไข่ว่า ประเด็นคือ วิธีการที่จะมีการให้ตร.มาตรวจสอบคน call out ตอบไม่ได้ถูกหรือไม่ถูกแต่ที่รู้คือเบียดบังสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชน เราพูดด้วยเหตุผลนะ ถ้านักแสดงเขาออกมา call out ด้วยเหตุผล เขามีสิทธิ์พูดได้ เขาเป็นมนุษย์หนึ่งคน ก็ในเมื่อคนที่เขารักยังไม่ได้วัคซีนที่เขาต้องการ เขาไม่แฮปปี้ ก็มีสิทธิ์ที่จะพูด แล้วจะผิดตรงไหนขณะที่ในรายการแฉ มดดำเผยต่อว่าเหตุการณ์เมรุแตกมันไม่เคยเกิดขึ้น เห็นภาพคนตายหดหู่มาก คนเห็นปุ๊บก็มีแต่ความห่วงใย ถ้าได้รับจดหมายก็จะไปเพราะเราเคารพกฎหมาย สิ่งที่เรานำเสนออะไรก็แล้วแต่ เป็นความรู้สึกของประชาชน เราอยู่ในวงการไม่มีใครอยู่ได้ถ้าไม่มีคนดูเรา ไม่มีคนสนับสนุน ตอนนี้เรากำลังสู้สงครามโควิด ไม่ว่าจะเพชร กรุณพล , เอกชัย ศรีวิชัย หรืออีกหลายๆ คนที่โดนพอดาราไปทำความดีคุณบอกว่าหิวแสง แต่ถ้าหิวแสงแล้วได้อุปกรณ์การแพทย์ดีกว่าไหม ถุงยังชีพถุงสองถุง อย่างน้อยก็เป็นปากท้องประชาชน ให้เราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ดีกว่าเหรอ เรากำลังทำสงครามกับโรคระบาด กำลังช่วยตัวเองกันอยู่ อย่างบางคนภูมิไม่ขึ้นแล้วจะให้พูดว่ามันขึ้นได้ยังไง แล้วเราจะพูดว่ายังไง ให้คนมีชื่อเสียงทำประโยชน์ให้มากกว่าไปให้ปากคำดีกว่าไหม ขอพูดแทนคนที่โดน ถ้าต้องไปเราก็ต้องไป จะยังไงก็ให้พวกเราทำประโยชน์ ต่อชีวิตคนได้ดีกว่าไหม พูดได้แค่นี้อย่างไรก็ตาม ข่าวรายงานว่าดาราที่อยู่ในรายชื่อการร้องเรียนให้เอาผิด ได้แก่ 1.ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด 2.นุ้ย เชิญยิ้ม ชูเกียรติ เอี่ยมสุข 3.คิงก่อนบ่าย ณภัทร ชุ่มจิตตรี 4.เอกชัย ศรีวิชัย 5.ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ 6.หมาก ปริญ สุภารัตน์ 7.มดดำ คชาภา ตันเจริญ 8.ปุ้ย พิมลวรรณ หุ่นทองคำ 9.เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ 10.แม็ก ณัฐวุฒิ เจนมานะ 11.คิมเบอลี่ แอน โวลเทมัส เทียมศิริ 12.ดนุภา คณาธีรกุล และพรุ่งนี้ (22 ก.ค.) “มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล” จะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.นางเลิ้ง เวลา 10.00 น.