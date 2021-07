โดนวิจารณ์ซ้ำ! อส.ปลดป้ายหนุนวัคซีน mRNA-ให้กำลังใจหมอพยาบาลหน้า รพ.ลำพูน

เพจเฟซบุ๊ก “ลำพูนปลดแอก” ที่ประกาศตัวเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้โพสต์ภาพกลุ่มชายสวมชุด อส.ปลดป้ายข้อความที่ติดไว้บนหลังคาหน้าบ้านหลังหนึ่งบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลลำพูน เมื่อเย็นที่ผ่านมา (12 ก.ค. 64)พร้อมระบุข้อความว่า “บุกปลด..ปลดความจริง ไม่ใช่สิ ต้องเรียกลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนำกำลังบุกปลดป้ายหน้าโรงพยาบาลลำพูน ซึ่งเขียนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และป้ายเรียกร้องวัคซีน #mRNA สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนคนไทยอย่างทั่วถึง แม้แต่การเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่อย่างปรกติสุข เป็นพลเมืองที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐอย่างเหมาะสม ก็กลายเป็นการบั่นทอนความมั่นคง ช่างเปราะบางเสียจริง #ชีวิตหมอ พยาบาล ประชาชน #ช่างไม่มีความหมายเลย คุณกลัวอะไร กลัวความจริง #กลัวความผิดถูกประจาน หรือกลัวใครไม่พอใจ Cr.ขอบคุณ คุณหมอที่ช่วยถ่ายภาพส่งข่าว”ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ป้ายดังกล่าวยาวประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 1 เมตร ซึ่งติดไว้บนหลังคาที่ต่อเติมของบ้านหลังหนึ่งบริเวณหน้าโรงพยาบาลลำพูน จำนวน 2 ป้าย ป้ายแรกมีข้อความว่า..ไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อันเป็นผลจากการบริหารและจัดซื้อวัคซีนผิดพลาด ล่าช้าของรัฐบาลและ ศบค. #ปลดล็อก Self-test kit #หมอไม่ทนไม่มีใครต้องรอคอยอย่างสิ้นหวัง และมีรูปภาพริบบิ้นสีดำส่วนป้ายที่ 2 มีข้อความระบุว่า..ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่าย ท่านทำงานเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาชีวิตของประชาชน ประชาชนจะอยู่เคียงข้าง และปกป้องท่าน #สนับสนุนวัคซีน mRNA สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า #วัคซีน mRNA ต้องเป็นวัคซีนหลักร่วมกับวัคซีนอื่นๆ #Mrna vaccines must be froo for allแต่หลังจากมีการนำป้ายมาติดได้ไม่กี่ชั่วโมง ได้มีชายสวมชุดข้าราชการ พร้อม อส.ซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็น อส.จากอำเภอเมืองลำพูน มาปลดออกไป ซึ่งหลังจากชาวบ้านทราบต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่น่าจะปลดออกไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนกับการแสดงออกลักษณะนี้ เป็นการหาเรื่องให้งานเข้ามากกว่า