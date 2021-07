"ช้อปปี้" จับมือ "ลอรีอัล ประเทศไทย" เฟ้นหาดาวเด่นนักไลฟ์สตรีมดวงใหม่ ชิงเงินสด 1 แสน

ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมกับบริษัทความงามอันดับ 1 ของโลก ประกาศเปิดตัว 'Star Search Competition' กิจกรรมการประกวดเฟ้นหานักไลฟ์สตรีมหน้าใหม่ ลุ้นร่วมเอ็กซ์คลูซีฟเวิร์คช็อป พร้อมรับรางวัลเงินสดและเซ็นสัญญาร่วมงานกับแบรนด์ในเครือลอรีอัล ประเทศไทยเปิดโอกาสให้ชาวไทยทุกเพศ อายุตั้งแต่ 16 ปี มาโชว์ความสามารถในการไลฟ์สตรีมเพื่อนำเสนอคอนเท้นต์สุดสร้างสรรค์ให้กับผลิตภัณฑ์และแคมเปญต่างๆ ของแบรนด์ในบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย ผ่านฟีเจอร์ ‘Shopee Live’ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเอ็กซ์คลูซีฟเวิร์คช็อปกับแบรนด์ต่างๆ เช่น L’Oreal Paris, Garnier, Maybelline New York, Biotherm และ IT Cosmetics รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์สตรีมจากช้อปปี้ และยังได้เซ็นสัญญาร่วมงานกับแบรนด์ในเครือลอรีอัล ประเทศไทย พร้อมรับรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 100,000 บาท สามารถสมัครได้ตั้้งแต่วันนี้ - 18 กรกฏาคมนี้กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ลอรีอัล มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลก เรามุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงามทุกรูปแบบ เรายังเป็นหนึ่งในด้าน Beauty Tech ที่นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเสริมประสบการณ์และเชื่อมต่อกับผู้บริโภคในโลกดิจิทัล โดยกิจกรรม 'Star Search Competition' จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มชอบแสดงออกทางออนไลน์ ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพในการคิดคอนเท้นท์ นำเสนอความเป็นตนเอง และสร้างอนาคตในเส้นทางของ Livestreamer ผ่านช่องทาง Shopee Live ซึ่งจะช่วยผลักดันช่องทางอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งผ่านช่องทางไลฟ์สตรีมได้เป็นอย่างดี”ผู้จ้ดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ช้อปปี้ในฐานะผู้นำ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซผู้ริเริ่มนำเสนอ Shopee Live ฟีเจอร์ของโลกยุคใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความบันเทิงระหว่างแบรนด์และผู้ใช้งานผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและสดใหม่ เรายังคงเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการยกระดับความบันเทิงทางออนไลน์ในการพัฒนาให้ฟีเจอร์ Shopee Live เติบโตและสามารถสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ตอกย้ำการเป็นตัวจริงของ Live Commerce เทรนด์ตลาดยุคใหม่ จึงได้ร่วมกับ ลอรีอัล ประเทศไทย ในการจัดการประกวด 'Star Search Competition' ครั้งแรกในประเทศไทย เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทความงามระดับโลกอย่างลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมมือกับช้อปปี้ในการสร้างสรรค์แคมเปญที่เปิดพื้นที่ส่งเสริมความสามารถและความกล้าแสดงออกของคนไทยให้ได้เปล่งประกายในสไตล์ของตัวเองเพื่อโอกาสทางอาชีพสู่การเป็นสุดยอดนักไลฟ์มืออาชีพ และสร้างสีสันให้วงการอีคอมเมิร์ซสนุกสนานกว่าที่เคย”กิจกรรมสุดพิเศษนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำของลอรีอัลโดยตรง เช่น L’Oreal Paris, Garnier, Maybelline New York, Biotherm และ IT Cosmetics และยังจะได้เคล็ดลับในการขายของผ่านช่องทางไลฟ์สตรีมกับกูรูตัวจริง ที่ทางลอรีอัลและช้อปปี้ได้จัดเตรียมในเวิร์คช็อป พร้อมเรียนรู้การไลฟ์สตรีมให้มีคุณภาพ ดึงดูดผู้ชม สร้างทั้งยอดวิวและยอดติดตาม และเทคนิคในการสร้างยอดขายสุด Exclusive ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น!เปิดเส้นทางสู่ฝันดาวไลฟ์สตรีม เตรียมตัวให้พร้อม ซ้อมพูดให้ดีแล้วรีบมาสมัครกันเลย! มาปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดท้าทาย 'Star Search Competition' เพื่อต่อยอดไปสู่บันไดขั้นสำคัญของชีวิตพร้อมชิงรางวัลพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเซ็นสัญญาทำงานร่วมกับ 5 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกในเครือลอรีอัล ในฐานะพิธีกรไลฟ์สตรีมผ่านช่องทาง Shopee Live เป็นระยะเวลา 6 เดือน รางวัลเงินสดมูลค่ารวม 100,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 กรกฏาคม 2564● ผู้สมัครอายุ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ● เชื่อมั่นในตัวเอง มีทักษะความสามารถในด้านการแต่งหน้าหรือมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม● ผู้สมัครอัดวิดีโอคลิปตัวเองกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่ชื่นชอบในเครือของลอรีอัล ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ L’Oreal Paris, Garnier, Maybelline New York, Biotherm และ IT Cosmetics ในระยะเวลา 30 วินาที และส่งสมัครผ่านเว็บไซต์ https://shopee.co.th/m/Live-StarSearch-competition● คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้สมัครในแต่ละแบรนด์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนการไลฟ์สตรีมเพื่อหาผู้ชนะต่อไประยะเวลาการแข่งขันโดยรวม: 5 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2564 สำหรับใครที่สนใจกิจกรรมเจ๋งๆ อย่าง 'Star Search Competition' สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/Live-StarSearch-competitionดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ได้ฟรีจาก App Store, Google Play Store และ App Gallery