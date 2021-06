ตะวันแดง 1999 จำกัด คว้า 3 รางวัลเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ระดับโลก! การันตีด้วยรางวัล Superior Taste Award 2021

ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพสินค้ายอดเยี่ยม Superior Taste Award จากสถาบัน International Taste Institute สถาบันเครื่องดื่ม และอาหารระดับโลก โดยสถาบัน The International Taste Institute ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ให้บริการรับประเมินรับรองรสชาติอาหาร และเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก คณะกรรมการประกอบด้วยเชฟ และซอมเมอลิเย่ร์กว่า 200 คนจากสมาคมอาหาร และเครื่องดื่มในยุโรปกว่า 15 แห่งที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์มากกว่า 18,000 รายการที่ได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงเชฟ และซอมเมอลิเย่ร์ชื่อดังระดับโลก เช่น Ferran Centelles (Head Sommelier จาก El Bulli Foundation), Manuel Jimenez (Best Sommelier of Spain 2017), Alain Nonnet (เชฟมิชลิน 2 ดาว ต่อเนื่องกัน 36 ปี), Gaetano Raguni (ผู้ชนะรายการ Italy Bocuse d'Or 2017), Alan Coxon (เชฟและผู้จัดรายการโทรทัศน์ช่อง BBC) และCristina Figueira (เชฟมิชลิน 1 ดาว) รวมถึงเชฟ และซอมเมอลิเย่ร์ชื่อดังท่านอื่นอีกมากมายการให้คะแนนของคณะกรรมการนั้นจะให้คะแนนผ่านประสาทสัมผัส (sensory) ของสินค้าแต่ละตัวโดยแยกเป็นคะแนน ความประทับใจ (First impression), การมองเห็น (vision), กลิ่น (olfaction), รสชาติ (taste) และสัมผัสสุดท้าย (final sensation) โดยที่รางวัลตั้งแต่ 1 ถึง 3 ดาว นั้นจะทำคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประสาทสัมผัสให้ได้อย่างต่ำ 70, 80 และ 90 คะแนนตามลำดับสำหรับในปี 2564 บริษัทตะวันแดง 1999 จำกัด ได้ส่งสินค้าเข้าประกวดทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ สุราขาวข้าวหอม บรั่นดีกาแล็กซี่ และวิสกี้เทนโดะ ซึ่งได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการ รางวัลเกียรติคุณยอดเยี่ยม 3 ดาว ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของสถาบัน สินค้าในเครือตะวันแดง 1999 จำกัด ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ วิสกี้ เทนโดะ และบรั่นดีกาแล็กซี่ และอีกรางวัลเกียรติคุณยอดเยี่ยม 1 ดาว สินค้าของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวได้แก่ สุราขาวข้าวหอม ซึ่งในปีนี้ มีเพียง 3 สินค้าจาก บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด ที่ได้รับรางวัลประเภทสุรากลั่น จากประเทศไทยบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ รายใหม่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการใช้ เทคโลโลยีขั้นสูง และเครื่องจักรการผลิตที่มีความทันสมัย ในการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต จึงสามารถยกระดับมาตราฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย และสามารถนำความภูมิใจของคนไทยไปสู่ระดับโลก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเดินหน้าผลิตสินค้าแอลกอฮอล์อีกมากมายเพื่อสร้างความแข่งแกร่งให้กับตลาดสินค้าแอลกอออล์ของประเทศไทย และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยสินค้าคุณภาพ