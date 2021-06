“กู่ลี่นาจา” พลิกบทหวานเป็นสายลับสุดสตรอง! ในซีรีส์ “THE DANCE OF THE STORM ปฏิบัติการฝ่าพายุคลั่ง”

เอาใจแฟนๆ คอซีรีส์แนวแอ็คชั่น-สืบสวนอีกครั้ง! กับซีรีส์สุดฮิตจากแดนมังกร “THE DANCE OF THE STORM ปฏิบัติการฝ่าพายุคลั่ง” ที่ได้พระเอกสุดเท่ห์ มาดกวนขวัญใจสาวๆ อย่าง “เฉินเหว่ยถิง” หรือ “เฮียถิง” ของแฟนๆ ประกบคู่กับนางเอกสายหวานชื่อดัง “กู่ลี่นาจา” ที่ครั้งนี้ถือเป็นการพลิกบทบาทการแสดงครั้งสำคัญของเธอกับบทสายลับสาว ขาลุย บุ๊ดุเดือด! ซึ่ง “กู่ลี่นาจา” ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเธอทุ่มเทกับการแสดงซีรีส์คิวบู๊ครั้งนี้อย่างมาก จนได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆ ชาวจีนอย่างล้นหลาม แถมยังส่งผลให้ซีรีส์เรื่องนี้เรตติ้งพุ่งเป็นอันดับหนึ่งในแดนมังกรอีกต่างหาก!ล่าสุด “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ ได้คว้าลิขสิทธิ์ ส่งซีรีส์ “THE DANCE OF THE STORM ปฏิบัติการฝ่าพายุคลั่ง” มาให้ได้ชมกันเต็มๆ ทั้งเสียงพากย์ไทยและซับไทยกับเรื่องราวของ หลี่จวิ้นเจี๋ย ลูกชายของนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าระดับประเทศ ที่จู่ๆ ต้องสูญเสียครอบครัวไปเพราะอุบัติเหตุเมื่อตอนอายุ 12 ปี แถมพ่อแม่ของเขายังถูกกล่าวหาว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ขายชาติอีกต่างหาก! หลังจากนั้น หลี่จวิ้นเจี๋ย ถูกส่งไปอาศัยที่บ้านเด็กกำพร้าและได้พบกับ สือหยุนห่าว จนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อโตขึ้นทั้งคู่ได้ทำงานในหน่วยข่าวกรองลับชื่อว่า MOIS และตกหลุมรักหญิงคนเดียวกันชื่อ โจวจื่อซวน จนกระทั่งวันหนึ่ง หลี่จวิ้นเจี๋ย ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจลับล้มเหลว จนต้องสูญเสียพี่ชายคนสนิทและถูกใส่ร้าย ทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากองค์กรลับ MOIS และเริ่มสืบเบาะแสไล่ล่าฆาตกรตัวจริง เพื่อแก้แค้นและล้างมลทินให้ตัวเอง จนได้รู้ความลับที่องค์กรปิดบังเอาไว้ รวมไปถึงความจริงเรื่องครอบครัวที่เขาต้องสูญเสียไปเมื่อวัยเด็กด้วย!ติดตามความสนุกสุดมันส์จากเหล่าสายลับได้ในซีรีส์จีน “THE DANCE OF THE STORM ปฏิบัติการฝ่าพายุคลั่ง” นำแสดงโดย เฉินเหว่ยถิง (รับบท หลี่จวิ้นเจี๋ย), กัวเจียหาว (รับบท สือหยุนห่าว), กู่ลี่นาจา (รับบท โจวจื่อซวน), ซ่งเหยียนเฟย (รับบท เฉินจิงเหวิน) และ เยิ่นต๊ะหัว (รับบท มู่ชวน) ผ่านทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) ดูครบ จบทุกตอน! สามารถรับชมพร้อมกันได้ถึง 4 อุปกรณ์ พิเศษ!!! จ่ายเพียงแค่ 129 บาท ดูไม่อั้นนาน 2 เดือน เมื่อสมัครผ่าน www.monomax.me โทรสอบถามรายละเอียด 02-100-7007