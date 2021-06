เลือกไม่ถูก!!! “ซ่งเวยหลง-ปี้เหวินจวิ้น-หวังรุ่ยชาง” สามบัณฑิตหล่อละมุนจากซีรีส์ “In a Class of Her Own”

เป็นอีกหนึ่งซีรีส์แดนมังกรที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นสาวๆ ชาวไทยไม่แพ้ชาติใดเช่นกัน! สำหรับ “In a Class of Her Own อลหม่านหัวใจ ยัยบัณฑิตจอมป่วน” รับชมผ่านทาง MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ ซีรีส์จีนที่ได้รีเมคมาจากซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ที่สร้างความโด่งดังมาแล้วทั้งเกาหลีใต้และจีน! กับเรื่องราวมิตรภาพและความผูกพันธ์ของเหล่าบัณฑิตหนุ่มในสำนักอวิ๋นช่าง ที่ไม่ได้เพียงแค่เก่งอย่างเดียวแต่ยังหล่อมากอีกต่างหาก!!! จนเกิดกระแสสามบัณฑิตสามีมโนในโลกไซเบอร์มากมายเลยทีเดียว! ว่าแล้วไปทำความรู้จักกัน 3 บัณฑิตกันดีกว่าว่าจะหล่องเก่งขนาดไหนเชียว!!เริ่มที่บัณฑิตคนแรก “ซ่งเวยหลง” หนุ่มหล่อขวัญใจสาวจีนวัย 21 ปี เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ณ เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน ที่ตอนนี้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังมากๆ ในประเทศจีน การันตีด้วยรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก China Movie Channel Media Awards Forbes China ล่าสุดกับบทบาท เฟิงเฉิงจวิ้น บัณฑิตหนุ่มบุตรชายของผู้ว่าเฟิง มีความรู้และยึดมั่นในคุณธรรม เก่งกาจศาสตร์วิชาการและศิลปะทุกแขนง ได้เจอกับ เหวินซี ในการสอบรอบแรกของสำนักอวิ๋นช่างและจับได้ว่านางทุจริตการสอบ แต่ก็ประทับใจในความฉลาดและไหวพริบของ เหวินซี เลยแอบวางแผนให้นางได้เข้าเรียนในสำนักอวิ๋นช่างด้วยกันคนที่สอง “หวังรุ่ยชาง” หนุ่มหล่อมาดแบดบอยวัย 23 ปี ที่โปรยยิ้มมาแต่ละทีทำเอาสาวๆ ใจละลายกันเป็นแถว! เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม จบการศึกษาจาก Nanjing University of the Arts แจ้งเกิดจากซีรีส์จีนยอดนิยมเรื่อง ท่านอ๋องเมื่อไหร่ท่านจะฆ่ากับข้า The Eternal Love ทั้ง 2 ภาค ซึ่งเป็นซีรีส์ที่นิยมทั้งในประเทศจีนและทั่วประเทศในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย! และอีกหนึ่งบทบาทของ “หวังรุ่ยชาง” ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือบท เหลยเจ๋อซิ่น บัณฑิตหนุ่มอันธพาลแห่งสำนักอวิ๋นช่าง มีชื่อเรื่องเป็นการต่อยตี เป็นนักเลง ชอบดื่มเหล้า ไม่มีอาจารย์คนไหนกล้ามีเรื่องกับเขาเพราะมีบิดาเป็นถึงผู้บัญชาการใหญ่ ไม่ชอบพวกคุณชายลูกผู้ดีในสำนักอวิ๋นช่าง แต่ยอมให้ เหวินซี เรียกว่าศิษย์พี่ใหญ่ได้คนเดียว!คนที่สาม “ปี้เหวินจวิ้น” หนุ่มหน้าหวานหล่อละมุมสมาชิกวงไอดอล NEXT วัย 23 ปี เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ณ เมืองฝู่ชุ่น, มณฑลเหลียวหนิง จบการศึกษาจาก Shenyang Conservatory of Music เอกขับร้อง ที่พลิกบทบาทจากนักร้องมาเป็นนักแสดงนําในเรื่อง “In a Class of Her Own อลหม่านหัวใจ ยัยบัณฑิตจอมป่วน” เป็นเรื่องแรก กับบท อวี่เล่อเซวียน คุณชายตระกูลผู้ดีเป็นทั้งบัณฑิตและพ่อค้า ชอบคิดหาลู่ทางสร้างเงินทอง เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาบัณฑิต และเป็นสหายรักของ เหลยเจ๋อซิ่น อีกด้วย!ติดตามชมความฟินกับ 3 บัณฑิตหนุ่มสุดหล่อได้ในซีรีส์จีน “In a Class of Her Own อลหม่านหัวใจ ยัยบัณฑิตจอมป่วน” ผ่านทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) ดูครบ จบทุกตอน! สามารถรับชมพร้อมกันได้ถึง 4 อุปกรณ์ พิเศษ!!! จ่ายเพียงแค่ 129 บาท ดูไม่อั้นนาน 2 เดือน เมื่อสมัครผ่าน www.monomax.me โทรสอบถามรายละเอียด 02-100-7007