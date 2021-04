“ซอเยจี” ซวยหนักเจอเรียงหน้าถอดพรีเซ็นเตอร์ อาจต้องจ่ายค่าปรับอาน

ที่โด่งดังเป็นพลุแตกจากการรับบทนางเอกซีรีส์เรื่อง It’s Okay To Not Be Okay จนทำให้เธอขึ้นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการไปอีกคนจนมีงานติดต่อเข้ามามากมาย แต่จากข่าวฉาวที่เกิดขึ้น ทำให้ตอนนี้นางเอกสาวที่เพิ่งขึ้นแถวหน้าของวงการไม่ทันไร ต้องกลายเป็นดาวร่วง ตามรายงานระบุว่า สินค้าความงามของเกาหลีทั้ง LUNA, Innere Flora ของ New Origin และมาสก์หน้ายี่ห้อ AER ต่างลบภาพ ซอเยจี ออกจากเว็บไซต์และกิจกรรมโปรโมทสินค้าทั้งหมดแบรนด์แว่นตากันแดด RIETI ก็เปลี่ยนสถานะใน YouTube ที่มี ซอเยจี เป็นพรีเซ็นเตอร์ ตั้งค่าเป็นส่วนตัว ไม่เปิดแชร์ต่อสาธารณะ และยังลบวิดีโอที่ทำงานร่วมกันภายใต้โปรเจกต์ RIETI x Seo Ye Ji collaboration ออกด้วยหลังจากที่หลายบริษัทออกมายุติความร่วมมือกับ ซอเยจี มีการคาดกันว่านักแสดงสาวอาจต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนหลายล้านบาทเนื่องจากการละเมิดสัญญาและการยกเลิกโฆษณาซึ่งโฆษณาแต่ละตัวเธอได้รับค่าตัวมากถึง 500 – 1 พันล้านวอน ( 14 – 28 ล้านบาท ) ต่อสัญญาหนึ่งปีของแต่ละสินค้าซึ่งการยกเลิกสัญญาในครั้งนี้ นอกจากเรื่องการอยู่เบื้องหลังบงการชีวิตจนกลายเป็นการแสดงออกถึงนิสัยไม่ดีในกองถ่ายแล้ว ยังรวมไปถึงเรื่องที่กล่าวหาว่าเธอโกหกเรื่องการศึกษา ว่าเธอนั้นจบการศึกษาจาก Complutense University ที่มาดริด ประเทศสเปน ( ต้นสังกัดจะออกมาชี้แจงว่า นางเอกสาวไม่ได้เข้าศึกษาที่นี่เนื่องจากผันตัวมาทำงานในวงการบันเทิงเสียก่อน ) นอกจากนั้นยังโดนขุดภาพก่อนทำศัลยกรรม ที่เจ้าตัวเริ่มทำตาสองชั้นตั้งแต่อยู่ในชั้นมัธยมต้น และผ่าตัดเปิดหัวตาให้โตขึ้นตอนอยู่ชั้นมัธยมปลาย ก่อนตามมาด้วยการทำศัลยกรรมจมูกที่ทำให้ใบหน้าของเธอดูเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และเคยขอให้คนรู้จักไม่โชว์ภาพของเธอสมัยก่อนทำศัลยกรรมด้วยจากประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากโดนถอดโฆษณา ซอเยจี ยังโดนถอดจากซีรีส์เรื่องใหม่ Island ทางช่อง OCN จนแหล่งข่าววงในต่างพากันพูดถึงอนาคตของ ซอเยจี ว่าอาจจะยากลำบากกว่าเดิม หากเธอยังคงเงียบและไม่ออกมาชี้แจงให้สังคมได้รับรู้อย่างไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แต่ ซอเยจี ยังเลือกที่จะเงียบมายาวนาน ซึ่งคนวงในคาดว่า ซอเยจี เองก็คงจะไม่ออกแถลงการณ์ใดๆในเร็วๆนี้แน่นอน พร้อมกับคาดว่า นางเอกสาวน่าจะเลือกใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว แม้ว่างานในวงการจะหยุดชะงักไปมากแล้วก็ตาม