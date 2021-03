สาวงาม “อเมริกา” คว้ามิสแกรนด์ อินเตอร์ฯ คนที่ 8 ด้าน “มิสแกรนด์เมียนมาร์” น้ำตาร่วงกลางเวที ขอความสงบให้ประเทศ

จัดประกวดฝ่าโควิดมาจนถึงวันตัดสินเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเวที มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2020 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมีสาวงามจาก 63 ประเทศทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมชิงมงกุฎ ท่ามกลางกระแสดรามาต่างๆ มากมายตั้งแต่เปิดเวทีที่ 2 สาวงามจากประเทศเคนยาและไนจีเรียติดโควิด ต้องเข้ารับการรักษาและหายทันกลับขึ้นเวทีประกวดพร้อมเพื่อนสาวงาม แล้วไหนจะประเด็นร้อน กรณี มิสแกรนด์ลาว ถูกกล่าวหาก็อปปี้ชุดประจำชาติของ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020หรือจนมิสแกรนด์ลาวต้องควงดีไซน์เนอร์ชาวไทย ซึ่งเป็นผู้ออกแบบชุดดังกล่าว ออกมาแถลงต่อหน้าสื่อมวลชน ยืนยันไม่ได้ลอก ชุดนี้ตนออกแบบไว้ตั้งแต่ปี 2017-2018 นานหลายปีมาแล้ว เป็นอันดับดรามาระอุไปได้ในที่สุด และกลับมาเดินหน้าจัดประกวดเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนนางงามทั่วโลกได้เหมือนเดิมโดยโค้งสุดท้ายของวันนี้ประธานและผู้ก่อตั้งการประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เนรมิตเวทีรอบตัดสินขึ้นอย่างอลังการ ณ SHOW DC HALL โดยมีรับหน้าที่พิธีกรหลัก ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เปิดเวทีด้วยโอเพนนิ่งโชว์จากมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 และสาวงามผู้เข้าประกวดในเดรสไทยประยุกต์ สวยงาม อลังการด้วยแสง สี เสียง และกราฟฟิก ที่เรียกเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือได้สนั่นฮอลล์ความพิเศษของค่ำคืนนื้ นอกจากคณะกรรมการในประเทศไทยแล้ว ยังได้รับเกียรติจากนางงามรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จบนเวทีแห่งนี้ร่วมเป็น 1 ในคณะกรรมการ อาทิมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2013มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014เพิร์สติวี มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 มาเรีย โฮเซ่ ลอร่า มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 และมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018ยิ่งดึกยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพิธีกรประกาศรายชื่อนางงามผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย จากนั้นสาวๆ ปรากฎตัวอวดหุ่นแซบในชุดว่ายน้ำคอลเลคชั่นผ้าขะม้า ลิขสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ MGI จากนั้นกรรมการคัดเหลือ 10 สุดท้ายที่ได้ไปต่อ ได้แก่และโดย 9 คนมาจากกรรมการ และ 1 สาวงามที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด เข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติจากนั้นเดินทางเข้าสู่การโชว์ในรอบชุดราตรี ที่ครั้งนี้ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายต้องขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ หรือ Speech แต่ปีนี้เราพักเรื่องสงครามและความรุนแรง มาให้นางงามทั้ง 10 คน Speech ถึง “Covid-19” ที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตคนทั่วโลกในขณะนี้ งานนี้มิสแกรนด์สหรัฐอเมริกา ได้สร้างความประทับใจให้กับคนทั้งฮอลล์ ด้วยการตอบเป็นภาษาไทย เป็นภาพที่น่ารักเรียกเสียงกรี๊ดเกรียวกราวมาถึงช่วงเวลาสำคัญกับการอำลาตำแหน่งของ “วาเลนติน่า ฟิเกวียร่า” มิสแกรนด์ผู้ครองตำแหน่งยาวนานที่สุด ส่งมอบมงกุฎ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้กับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เพื่อมอบให้กับมิสแกรนด์คนใหม่ในค่ำคืนนี้ตามด้วย “มิสแกรนด์เคนย่า” เอเลน่า มูกิ และ “มิสแกรนด์ ไนจีเรีย” ชิคาโอดิลี นา อูโดเซน ปรากฎตัวบนเวทีเล่าถึงเหตุที่เจ้าตัวต้องเผชิญกับการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมกล่าวขอบคุณทีมแพทย์ กองประกวดฯ และคนไทยทุกคนที่ดูแลพวกเธอจนหายดี มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีนี้อีกครั้ง จะไม่มีวันลืมประเทศไทยพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ มิสแกรนด์ สหรัฐอเมริกา(Abena Appiah), กัวเตมาลา(Ivana Batchelor), ฟิลิปปินส์(Samantha Bernardo), อินโดนีเซีย(Aurra Kharishma) และ บราซิล(Lala Guedes)แต่ก่อนจะถึงช่วงการตอบคำถามของผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย พิธีกรเชิญมิสแกรนด์เมียนมาร์ ออกมากล่าวสุนทรพจน์ แสดงเจตนารมณ์ตามคอนเซ็ปต์ของเวที มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล นั่นคือ ยุติสงครามและความรุนแรง (STOP THE WAR & VIOLENCE) โดยได้ขอความสงบจงเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์อีกครั้ง พร้อมกับร้องเพลงที่มีความหมายกินใจ Heal the world ซึ่งเจ้าตัวถึงกับร่ำไห้กลางเวที ทำเอาคนในฮอลล์ต่างปรบมือให้กำลังใจในที่สุดก็มาถึงนาทีที่ทั่วโลกรอคอย เมื่อพิธีกรประกาศชื่อสาวงามที่คว้ามงกุฏ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2020 ได้แก่ มิสแกรนด์ สหรัฐอเมริกา(Abena Appiah)ตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ มิสแกรนด์ ฟิลิปปินส์ “ซาแมนต้า เบอนาโด้” (Samantha Bernardo)รองอันดับ 2 ได้แก่ มิสแกรนด์ กัวเตมาลา “อิวานน่า บาทเชอลอว์” (Ivana Batchelor)รองอันดับ 3 ได้แก่ มิสแกรนด์ อินโดนีเซีย “ออร่า คาริสม่า” (Aurra Kharishma)รองอันดับ 4 ได้แก่ มิสแกรนด์ บราซิล “ลาล่า เกส” (Lala Guedes)โดย มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2020 และรองทั้ง 4 ตำแหน่ง จะปฏิบัติภาระกิจร่วมกับองค์กร มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตลอด 1 ปีเต็มสำหรับสาวงามที่ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้รางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม (Best in Swimsuit Award) ได้แก่ มิสแกรนด์ บราซิลชุดประชาติยอดเยี่ยม 3 รางวัล ได้แก่ มิสแกรนด์ญี่ปุ่น, ไทยแลนด์ และ กัวเตมาลาชุดราตรียอดเยี่ยม ได้แก่ มิสแกรนด์ แม็กซิโกรางวัลป๊อบปูล่าโหวต ได้แก่ มิสแกรนด์ มาเลเซีย