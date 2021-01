อาจารย์ผุสดี ผู้แปล “โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง” เสียชีวิตแล้ว

อ.ผุสดี นาวาวิจิต เกิดเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2492 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับปริญญาตรีสาขาวรรณกรรมเยาวชน จากมหาวิทยาลัยโอชาโนมิสึ และปริญญาตรีสาขาวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยโซกะเคยจัดรายการวิทยุทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น เป็นผู้สื่อข่าวและจัดรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทยที่สถานีโทรทัศน์ NHK ญี่ปุ่น เป็นล่ามและผู้บรรยายภาษาญี่ปุ่น เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน รวมถึงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการร่วมในคณะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อในแวดวงนักเขียนอาจารย์ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแปลหนังสือที่ดีที่สุดคนหนึ่งของบ้านเรา โดยมีผลงานการแปลมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “4 ปี นรกในเขมร”, “เปลือกหอยจากนางเงือก”, “เด็กหญิงน็อนจัง”, “โมโมจัง เด็กหญิงอีดะ”, “สมุดพกคุณครู”, “สมุดพกของแม่”, “ผีญี่ปุ่น” ฯลฯนอกจากนั้นก็ยังแปลวรรณกรรมเยาวชนของ โรอัลด์ ดาห์ล เรื่อง “นิ้ววิเศษ” ฯลฯ และแปลบทภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Always : Sunset on Third Street แต่ที่ใครหลายคนรู้จักกันดีก็เห็นจะเป็นผลงานเรื่อง “โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง” นั่นเองที่ผ่านมา อ.ผุสดี ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย รวมถึงเคยรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากจักรพรรดิญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2557 มาแล้วเช่นกันทั้งนี้ เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว อ.ผุสดี ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน เนื่องจากมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเจ้าตัวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ก่อนที่นักแปลชื่อดังจะเสียชีวิตในที่สุด