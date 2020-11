"กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่" เศร้า ผล Sleep Test หยุดหายใจขณะหลับทุกครึ่งนาที! มีอาการคล้ายไหลตาย

กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ หลังจากแร็ปเปอร์ชื่อดังหรือได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมแนะให้ผู้มีภาวะสุ่มเสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับลองทำ Sleep Test (การตรวจสุขภาพการนอนหลับที่ใช้วิเคราะห์ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายระหว่างที่กำลังนอนหลับ)“ผมรู้ตัวดีว่าเป็นคนนอนไม่พอมานับสิบปี ตั้งแต่หลังวัย 25 ด้วยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุให้ผมกรนดัง และภรรยามักบอกว่าผมชอบหยุดหายใจไปนานๆ ระหว่างนอน คือชอบตื่นมาเฮือกดังๆ เหมือนจมน้ำไปนาน การนอนของผมจึงเป็นการวนระหว่าง หลับ กรน หยุดหายใจ ตื่นมาหายใจ วนแบบนี้ตามการให้ปากคำของภรรยานั่นเป็นสาเหตุให้แต่ละวันผมจึงรู้สึกเหมือนนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอ ถ้ามีร้องเพลงกลางคืนหนึ่งงาน วันทั้งวันผมต้องใช้เพื่อการนอนหลับๆ ตื่นๆ อยู่สิบกว่าชม. เพื่อที่จะตื่นไปทำงานเพียงแค่ชม.เดียว เปรียบเหมือนการชาร์จแบตโทรศัพท์ที่สายชาร์จเสื่อม ชาร์จไปหลายชม. แบตก็ขึ้นแค่ขีดเดียว เป็นแบบนี้มานาน ผมคิดแก้ปัญหาด้วยการไปเข้า Sleep Test ที่ รพ.ตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรหลายท่าน แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ไปซักทีจนหลายวันก่อนผมมีโอกาสได้อ่านโพสต์ของพี่หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ว่าพี่หนุ่ยเพิ่งเข้ารับการ Sleep Test ในโรงแรมมา ในภาพพี่หนุ่ยติดเครื่องเหมือนเครื่องช่วยหายใจ หลับสบายบนเตียงคิงไซส์ ภาพการ Sleep Test ของพี่หนุ่ยทำให้ผมได้เห็นว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเหมือนที่คิด เราสามารถนอนโรงแรมสบายๆ แล้ว Analyst ได้โดยคุณหมอ เหมือนไป รพ.เช่นเดียวกันผมได้แชร์โพสต์นี้ใน FB ให้ภรรยาเห็น ไม่นานนักเทพารักษ์ก็ปรากฎกาย ปกติเวลาผมมีเรื่องเดือดร้อนอะไร ถ้าหากโพสท์ลง FB เมื่อไหร่ พี่หนุ่ยไม่แคล้วต้องออกมาช่วยผมทุกครั้งเหมือนดั่งเทพารักษ์ช่วยงมขวานให้ชายตัดฟืน ครั้งนี้พี่หนุ่ยก็รีบแท็กแนะนำให้ผมได้รู้จักพี่อุ้ม Aum Kongkaprasert เจ้าของ “ANYA : Meditec” ผู้สร้างโปรแกรมทำ Sleep Test ในโรงแรมที่พี่หนุ่ยไปทำมาให้ผมได้รู้จัก ก่อนที่ไม่นานนักพี่อุ้มจะกลายร่างเป็นธิดาเทพ เสกโปรแกรมให้ผมได้ทดลองทำ Sleep Test ในโรงแรมหรูอย่าง The Peninsula Bangkok เป็นเวลา 2 วัน 2 คืนผมตอบพี่อุ้มว่าเดือนนี้ทั้งเดือนผมมีคิวว่างสามวันที่ล็อคไว้ เนื่องจากเป็นวันเกิดของภรรยา พี่อุ้มหายไปดีลกับโรงแรมไม่นาน ก่อนธิดาเทพจะเนรมิตให้ครอบครัวผมว่าทาง The Peninsula Bangkok ยินดีทำเซอร์ไพร์ซวันเกิดภรรยาผมพร้อมโปรแกรมล่องเรือและดินเนอร์สุดพิเศษ นั่นถือเป็นความโชคดีชั้นแรก จนเมื่อวันที่ผมและครอบครัวก้าวเข้าไปที่โรงแรม เรากลับผมว่าทาง “ANYA : Meditec” และ The Peninsula ได้เตรียมห้อง Suite ชั้น 37 ให้ครอบครัวเราอย่างอลังการ เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา 360 องศา พร้อมจากุชชี่กลางแจ้ง เป็นความโชคดีชั้นต่อมานาทีนั้นผมรื่นเริง ชีวิตช่างโชคดี มีเทพารักษ์กับธิดาเทพประทานพรวันแรกผมเข้ารับการแนะนำเครื่อง Sleep Test จากเจ้าหน้าที่ ในคืนแรกจะเป็นการติดเครื่องทดลองเพื่อวิเคราะห์ว่าผมมีอาการหยุดหายใจกี่ครั้งต่อนาที คืนนั้นหลังทำเซอร์ไพร์ซวันเกิดเบลโดยความร่วมมือจากโรงแรม ผมก็หลับเพื่อทำ Sleep Test ตลอดคืน ก่อนจะคืนเครื่องเพื่อให้หมอวินิจฉัยฟังผลตรวจสิบโมงเช้า ผมมานั่งรอฟังผลพร้อมทีม “ANYA : Medical” คุณหมอจากสมิติเวชก็คอลมาขึ้นจอใหญ่ในโรงแรม ก่อนจะบอกผลผมว่าผมหยุดหายใจระหว่างนอนหลับไป 109 ครั้งต่อชม.ถ้าหนึ่งชม.มี 60 นาที เท่ากับผมหยุดหายใจเกือบทุกๆ ครึ่งนาที“อาการที่เค้าเรียกว่าไหลตาย มันก็เป็นคล้ายๆ แบบนี้” คุณหมอบอกผม ซึ่งภาวะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนี้ยังเป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์และโรคร้ายอีกมาก แน่นอนว่าผลที่ได้มาทำให้ผมถึงกับอึ้ง มิน่าเล่า ทุกครั้งที่ผมนอนหลับผมถึงรู้สึกทรมานมานาน แถมนอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ คนรอบข้างมักบอกว่าเวลาผมหลับผมชอบตีขาเหมือนพยายามว่ายน้ำ หรือชอบยกมือขอความช่วยเหลือ เรื่องทั้งหมดคงเกิดจากการหายใจไม่ออกผลตรวจทำให้ผมยิ่งเศร้า แต่ก็ฝืนยิ้มกลับห้องเพราะเป็นวันเกิดภรรยา ไม่อยากให้ทุกคนหงอยทีมงานบอกว่าจะให้ลองใช้เครื่อง APAP หรือเครื่องช่วยหายใจแบบออโต้มาให้ผมใช้ดู สายวันนั้นผมก็ให้เค้าทดลองปรับแล้วนอน อาจจะด้วยเพราะเครียดหรือนอนไม่พออยู่แล้ว ระหว่างทดลองผมก็เผลอหลับไปทั้งๆ ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนั้นเองเครื่อง APAP เป็นเหมือนเครื่องพ่นออกซิเจน เหมือนจะทำมาเพื่อดันอากาศให้เราหายใจทุกครั้งที่เราหยุดตามผลที่วินิจฉัยมา รู้ตัวอีกทีผมก็หลับพร้อมเครื่องนี้ไปถึงสามชม.ตื่นลืมตามาเห็นภรรยามองอยู่ ภรรยาบอกนึกว่าตายไปแล้ว เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่นอนแบบไม่ขยับตัวเลยน่าตกใจที่เป็นการนอนที่ผมตื่นมาสดชื่นมาก วันนั้นตลอดวันผมตื่นมาทำโปรแกรมที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้อย่างสดชื่น ก่อนที่คืนนั้นผมจะลองใช้เครื่องแบบยาวรวดเดียวสิบชม. แม้จะยังเกิดปัญหาติดขัด ไม่ชินอยู่บ้าง แต่ผมกล้าบอกว่านี่คือการหายใจเต็มปอดได้อีกครั้งในชีวิตในวันเกิดภรรยาที่ผมคิดอยากดูแลเขา ในทุกโอกาสดีๆ ในชีวิตอย่างโอกาสที่พี่หนุ่ยกับพี่อุ้มมอบให้ ในทุกความสุขจากวิวสวยๆ บนโรงแรมดีๆโรงแรมหรู อาหารอร่อย จากุชชี่ พี่ดี เมียสวย ลูกน่ารัก จะมีประโยชน์อะไรถ้าผมไม่ได้หายใจใช้ชีวิตเพื่อรับสิ่งดีๆ เหล่านี้ขอบคุณโรงแรม The Peninsula Bangkok อีกครั้งที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลห้องพักสวยๆ อาหารทุกมื้อ รวมถึงมื้อพิเศษให้ครอบครัวเราอย่างน่าประทับใจ และขอขอบคุณพี่หนุ่ย พี่เทพารักษ์ผู้คุ้มครองน้องและครอบครัวเสมอมา และพี่อุ้ม ธิดาเทพผู้ใจดีผู้ที่ทำให้น้องได้เข้าใจวันนี้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตคนเราคือจิตใจที่ดี และสุขภาพที่ดีเยี่ยมสองวันที่ผ่านมาทำให้ผมได้คิดจะลดความอ้วนอย่างจริงจังอีกครั้ง และเห็นความสำคัญของสุขภาพจริงๆผมอยากอยู่สุขสันต์วันเกิดให้แม่ ลูก ภรรยาและตัวเองไปอีกหลายๆปีสุดท้ายนี้ไม่ว่ายังไงก็ตาม ผมอยากให้ผู้มีภาวะสุ่มเสี่ยงหยุดหายใจระหว่างนอนเหมือนผมไปลองทำ Sleep Test ดูครับ ถ้าไม่กล้านอนรพ. กลัวจะนอนไม่หลับ ลองไปใช้โปรแกรม Sleep Test กับ “Anya : Meditec” หลับสบายพร้อมบริการสุดแสนดีแน่นอน”