หมดหวังเห็น “เวนท์เวิร์ธ มิลเลอร์” กลับมาเล่น Prison Break เจ้าตัวประกาศลั่นไม่ขอรับบทชายรักหญิงอีก

ก่อนหน้านี้ Prison Break ออกอากาศมาแล้วถึง 4 ซีซันจากปี 2005 – 2009 และทิ้งช่วงไปนานก่อนกลับมาในซีซันที่ 5 อีกครั้งในปี 2017 แม้เดิมทีช่อง Fox จะวางแผนว่าให้มีไปถึงซีซันที่ 6 แต่ดูเหมือนว่าแผนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นเพราะล่าสุดที่เปิดตัวเป็นเกย์เมื่อปี 2013 ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาจะไม่ขอกลับไปรับบท ไมเคิล สกอร์ฟีลด์อีก พร้อมข้อความเผยถึงเรื่องที่โดนลูลลีทางโซเชียลนอกจากนั้น เวนท์เวิร์ธ มิลเลอร์ ยังได้เขียนถึงความผิดหวังที่เห็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เขาได้รับทางโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกันเขาได้สัญญาว่าเขาจะไม่หายไปจากอินสตาแกรม เพราะเขาต้องการที่จะพูดเป็นกระบอกเสียงในนามของคนที่ยอมรับผู้อื่นที่อาจเข้ามาเยี่ยมเยือนเพจของเขาด้วยด้านที่รับบท ลินคอล์น พี่ชายของ ไมเคิล สกอร์ฟีลด์ ก็สนับสนุนเขาอย่างเต็มที่เช่นกันโดมินิค เพอร์เซลล์ มีผลงานร่วมกับ เวนท์เวิร์ธ มิลเลอร์ ทั้งใน Prison Break และ Legends of Tomorrow รวมถึง The Flash โดย โดมินิค เพอร์เซลล์ จะยังรับบท มิค โรรี ในเรื่อง Legends of Tomorrow ต่อไป แต่ทาง เวนท์เวิร์ธ มิลเลอร์ ได้ถอนตัวไปตั้งแต่ปี 2017 แต่ก็ยังคงมีฝากเสียงมาไว้ในเรื่องอีก 2 ครั้ง ซึ่งเขายังมีผลงานอื่นอย่าง Madam Secretary ทางสถานี CBS ด้วย