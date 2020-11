เพลงฮิตที่สุดแห่งปี! “วาฬเกยตื้น กันกัน” ลอยลำคว้าอันดับ 1 ไปครอง ใน Thailand Top 100 by JOOX 2020

จบลงไปแล้ว สำหรับคอนเสิร์ตแห่งปี “JOOX x Siam Paragon Present Thailand Top 100 by JOOX 2020 Social “HIT”- ancing ดู ห่าง ห่าง อย่างฮิต ฮิต” ที่ปีนี้ JOOX จับมือ สยามพารากอน ร่วมนับถอยหลังเพลงฮิตที่สุดแห่งปี 2020 ส่งตรงความฮิตจาก 3 เวทีทั่วไทย กรุงเทพฯ ขอนแก่น และ เชียงใหม่ ด้วยโชว์สุดอลังจากกว่า 20 ศิลปิน ให้แฟนเพลงทั่วประเทศ ได้ชมกันสด ๆ ผ่าน JOOX มิวสิคแอปพลิเคชัน แบบเต็มอิ่มกว่า 7 ชั่วโมงเต็ม พร้อมแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจาก ขบวนนายแบบนางแบบกว่า 100 ลุค จาก 10 แบรนด์แฟชั่นไทยชั้นนำ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดคอนเสิร์ตแห่งปี ที่สร้างความทรงจำ และประสบการณ์ดีๆ ให้แก่แฟนเพลงทั่วประเทศ สำหรับคอนเสิร์ตรวม 100 เพลงฮิตแห่งปี “JOOX x Siam Paragon Present Thailand Top 100 by JOOX 2020 Social “HIT”- ancing ดู ห่าง ห่าง อย่าง ฮิต ฮิต” ที่ในปีนี้กลับมาภายใต้คอนเซปต์ WATCH PARTY’ คอนเสิร์ตสไตล์ใหม่ที่ผสานรูปแบบออนกราวด์ และออนไลน์ไว้ในงานเดียว! โดยครั้งนี้ พิเศษสุดๆ ส่งตรงความสนุก กระจายความฮิตทั่วไทย จาก 3 เวทีคอนเสิร์ตทั่วไทย โดยเวทีแรกที่ ‘TCDC ขอนแก่น’ เริ่มต้นความฮิตด้วย โอ ปวีร์, ศิลปินท้องถิ่น วง 043 Sila Club ป๊อป ปองกูล และ WONDERFRAME ต่อด้วยความสนุกจากเวทีฝั่งภาคเหนือกับ SEASON FIVE , โอ แว่นใหญ่ - มน ชุติมน , ศิลปินท้องถิ่น วงสุเทพ และ กวินท์ ดูวาล (GAVIN.D) จาก ‘One Nimman เชียงใหม่’ ปิดท้ายความยิ่งใหญ่จากเวที ‘พาร์ค พารากอน กรุงเทพฯ’ ที่อัดแน่นด้วยไลน์อัปศิลปินขวัญใจแฟนเพลงอย่าง เฟิร์ส อนุวัฒน์, THREE MAN DOWN, Milli, ส้ม มารี, JAYLERR x PARIS x NANA, Mirrr, INDIGO, ไบร์ท - วิน, โบกี้ ไลอ้อน โดยในปีนี้เพลงที่ฮิตที่สุดแห่งปีสามอันดับได้แก่ อันดับสาม Tilly Birds กับเพลง คิด (แต่ไม่)ถึง (Same Page?), อันดับสอง เพลง ฝนตกไหม จาก Three Man Down และ เพลง “วาฬเกยตื้น” จาก GUNGUN คว้าตำแหน่งสุดยอดเพลงฮิตที่สุดแห่งปี 2020 ไปครอง !GUNGUN กล่าวว่า "ผมต้องขอบคุณทุกคนมาก ๆ ที่ชอบเพลง "วาฬเกยตื้น" จนทำให้เพลงนี้ขึ้นมาถึงอันดับ 1 ครับ ผมไม่ได้คาดคิดว่าเพลงของผมจะมาไกลขนาดนี้ เพราะแค่ทุกคนฟังเพลงของผมก็ดีใจมาก ๆ เพราะอย่าง เพลงอื่นๆ ที่ติดอันดับ Thailand Top 100 by JOOX 2020 ผมเองก็เป็นแฟนคลับและชื่นชอบในผลงานศิลปินทุก ๆ ท่าน วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆ ที่ได้ทราบผลว่าเพลงของเราได้ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 หลังจากนี้ผมก็จะตั้งใจทำงานเพลงดี ๆ ให้ทุกคนไดัฟังกันต่อไปแน่นอนครับ"นอกเหนือจากความสนุกบนเวทีคอนเสิร์ตและลูกเล่นสุดล้ำที่ทำให้ผู้ชม Live ได้ร่วมสนุกไปด้วยแล้ว สยามพารากอน ร่วมกับสยามเซ็นเตอร์ และพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยังได้จัดเต็มแฟชั่นโชว์กว่า 100 ลุคจาก 10 แบรนด์แฟชั่นชั้นนำ Absolute Siam Store, ASV, INSOMNIA by VARA, ISSUE, Janesuda, P.MITH, Shaka, TandT, Vickteerut และ WONDER ANATOMIE มาอวดสายตาผู้ชมใน Parc Paragon เพิ่มสีสันให้กับงานในครั้งนี้ได้อย่างดีสำหรับใครที่พลาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจ สามารถติดตามบรรยากาศความสนุกภายในงาน ได้ที่แฟนเพจ JOOX พร้อมฟังและเช็ค 100 เพลงฮิตแห่งปี 2020 จากชาร์ต Thailand Top100 by JOOX พร้อมชมคอนเสิร์ตย้อนหลัง ได้ที่ JOOX มิวสิคแอปพลิเคชัน#THTOP100 #socialhitancing #สแกนดูLive #คอนเสิร์ต #คอนเสิร์ตออนไลน์ #คอนเสิร์ต2020 #ดูคอนเสิร์ต #แฟชั่นโชว์10 ดับเพลงฮิต ที่มียอดฟังสูงสุด จากชาร์ต Thailand Top100 by JOOX ปี 20201วาฬเกยตื้นGUNGUN2 ฝนตกไหมThree Man Down3คิด(แต่ไม่)ถึง (Same Page?)Tilly Birds4ลงใจBOWKYLION5คั่นกู [Ost. เพราะเราคู่กัน ] ไบร์ท วชิรวิชญ์6พังIndigo7นิโคตินMirrr8. ดี๊ดี (UNEXPECTED)JAYLERR, PARIS9 หรือฉันคิดไปเองส้ม มารี10 พักก่อนMILLI