เจอมรสุมดราม่าถาโถมอย่างหนักเลยทีเดียว สำหรับนางแบบสาว-คุณแม่ลูกสอง "ซาร่า คาซิงกินี" จนทำเอาเจ้าตัวออกอาการเครียดไม่น้อย และล่าสุดสาว "ซาร่า" ก็ได้โพสต์ภาพภาพครอบครัวที่แสนอบอุ่น ที่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจ พร้อมขียนข้อความไว้สุดซึ้งว่า "Our family is a little world created by love" แปลว่า "ครอบครัวของเราเป็นโลกใบเล็กๆ ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความรัก" งานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของเธอเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก