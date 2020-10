สวยฟาด! 29 สาว “MUT 2020” ประชันชุดประจำชาติ-บิกินี-ราตรี

หลังจากผ่านมรสุมดรามาสนั่นเวทีมาแล้ว วันนี้(7 ต.ค.63) ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการประกวดเวทีที่เฟ้นหาสาวงามระดับจักรวาลของไทย กับการประกวดในรอบคัดเลือก หรือ รอบพรีลิมมินารี (Preliminary Competition) จัดขึ้น ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยค่ำคืนนี้สาวๆ ทั้ง 29 คน ต้องขึ้นเวทีประชันชุดไทย ชุดว่ายน้ำ และชุดราตรีตื่นตะลึงกับโชว์แรกบนเวที ด้วยการเปิดตัวผู้เข้าประกวดในรอบ “Pride of Siam” นั่นก็คือการประกวดชุดประจำชาติธีมสาวงามแต่ละคนได้สวมใส่ชุดไทยออกมาปรากฏตัว สวยเสมือนนางฟ้านางสวรรค์ที่ออกมาจากวรรณคดีไทย และสะกดสายตาต่อด้วยแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำ จากแบรนด์คนไทย BSC Streamline (บีเอสซี สตรีมไลน์) ซึ่งนำโดยทีมรุ่นพี่ MUT 2019 อย่าง “เบลล่า ธนัชพร บุญแสง” และ “เฟิร์ส หวัง” ที่ยกขบวนสาวงามออกมาโชว์หุ่นปั๊วะปังอวดทีเด็ดของตนเอง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการประกวดชุดราตรี เรียกว่าสวยจนไม่อยากละสายตาออกจากเวทีเลยทีเดียวทั้งนี้ สาวงามทั้ง 29 คน จะถูกคัดเลือกเหลือ 20 คน เพื่อเข้าประกวดในรอบ Final ในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ โดยผู้ที่คว้ารางวัลจากการประกวดรอบชุดว่ายน้ำจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่รอบ 20 คนสุดท้ายอัตโนมัติ สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากค่ำคืนนี้ จะได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายอัตโนมัติ โดยจะปิดโหวตในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น.นอกจากจะได้ยลความงดงามของสาวๆ แล้ว ไฮไลต์เด็ดที่ทุกคนรอคอยก็คือ การเปิดตัวมงกุฎ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ซึ่งเป็นมงกุฎเพชรแบรนด์มูลค่า 3.5 ล้านบาท ถูกเจียระไนขึ้นภายใต้คอนเซปต์ The Power of Authenticity โดย มร.เฟรด โมอาว็าด ทายาทรุ่นที่ 4 ของ “โมอาว็าด” (Mouawad) แบรนด์จิวเวลรี่หรูชั้นนำระดับโลก เป็นผู้รังสรรค์มงกุฎสุดพิเศษสำหรับสาวงามผู้คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในปีนี้เป็นครั้งแรก และพิเศษสุดกว่านั้น คือ “โมอาว็าด” ไม่เคยทำมงกุฎให้เวทีไหนมาก่อนในโลก นอกจากเวทีนางงามจักรวาลอย่าง “มิสยูนิเวิร์ส”แฟนนางงามอดใจรออีกแค่ 2 วัน ก็จะถึงรอบตัดสินวันที่ 10 ต.ค.63 สาวงามคนใดจะได้ตำแหน่งสวยที่สุดในประเทศไทย ตามลุ้นตามเชียร์อย่ากระพริบตา