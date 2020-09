สวยๆ ทั้งนั้น...ส่องคนบันเทิงศิษย์เก่าสารสาสน์ฯ โรงเรียนที่ทำรายได้สูงสุดของประเทศ!

สำหรับโรงสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์นั้นเป็นหนึ่งในเครือโรงเรียนสารสาสน์ที่ก่อตั้งโดยนายพิบูลย์ ยงค์กมล โดยมีสาขาแรกคือโรงเรียนสารสาสน์พิทยา บนถนนสาธุประดิษฐ์ปัจจุบันโรงเรียนสารสาสน์มีโรงเรียนในเครือทั้งหมด 45 สาขา มีทั้งแผนกสามัญ แผนกสองภาษา แผนกสองภาษาอาเซียน แผนกการจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงอุดมศึกษาทั้งนี้ข้อมูลจากแฟนเพจ SME From Zero to Hero ได้ระบุถึงตัวเลขรายได้ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ว่าช่วง ปีพ.ศ.2556-2559 โรงเรียนสามารถทำรายได้แตะหลักพันล้านมาโดยตลอดจนครองแชมป์โรงเรียนที่มีรายได้และกำไรมากที่สุดของประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวขณะที่ตัวเลขของนักเรียนในเครือสารสาสน์เมื่อปี พ.ศ.2562 นั้นมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 91,500 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนกลับไปดูก็พบว่ามีคนบันเทิงหลายคนทีเดียวที่จบมาจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ไม่ว่าจะเป็นที่โด่งดังจากบท ‘แม่หญิงจันทร์วาด’ จากละครบุพเพสันนิวาส ที่จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนนอกจากนี้ก็ยังมีสาวสวยน่ารักจาก "เลิฟซิค เดอะซีรีส์" ที่เรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนเช่นกัน,จบจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ขณะที่ทางด้านของรวมถึงนางเอกสาวก็ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสารสาสน์เอกตราด้วยเช่นกัน...