เปิดรายได้ในอดีต “โรงเรียนในเครือสารสาสน์” เคยเป็นโรงเรียนที่มีรายได้มากที่สุดในประเทศ

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปพฤติกรรมของครูประจำชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทำร้ายเด็กนักเรียนในห้องเรียน ทั้งผลักเด็ก จับหัวดึงผม ใช้ไม้กวาดตีเด็ก โขกหัวเด็ก โดยคุณครูคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครห้าม เมื่อผู้ปกครองหลายคนเห็นคลิปทำให้สร้างความสะเทือนใจ โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวได้มีคำสั่งลงโทษคุณครูคนที่ก่อเหตุแล้ว โดยย้ายคุณครูสาวไปสอนนักเรียนชั้นอื่นแทน ต่อมาทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ออกหนังสือแถลงการณ์ เผยให้ น.ส.อรอุมา ปลอดโปร่ง หรือครูจุ๋ม พ้นสภาพบุคลากรทันที จากการทำร้ายเด็กนักเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่าครูจุ๋มจบเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี้ พบว่าพฤติกรรมของครูส่วนใหญ่จากโรงเรียนแห่งมี่ชอบความรุนแรง เนื่องจากพบครูอีก 2 คนที่ใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียน ด้านผู้ปกครองเผยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตาม ย้อนไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2018 เพจ “SME From Zero to Hero” ได้เคยออกมาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีรายได้มากที่สุดซึ่งปรากฏว่าโรงเรียนในเครือสารสาสน์ทั้งหมดเป็นโรงเรียนที่มีกำไรมากที่สุดของของประเทศไทย ในปี 2556 มีกำไรกว่า 202 ล้านบาท ปี 2557 มีกำไรกว่า 243 ล้านบาท ปี 2558 มีกำไรกว่า 425 ล้านบาท และปี 2559 มีกำไรกว่า 439 ล้านบาทโดยรายได้ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ทั้งหมดนี้ แตะหลักพันล้านมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิอยู่ในหลัก 200 ล้าน“ในช่วงปี 2556-2557 ธุรกิจนี้ทำกำไรสุทธิไป 20% ของรายได้ ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงมากๆ อยู่แล้ว พอมาในปี 2558-2559 รายได้เท่าเดิม แต่สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการลงไปได้เกือบครึ่งหนึ่ง ทำให้กำไรโตขึ้น 100% จาก 200 ล้าน มาเป็น 400 ล้านบาท เท่ากับว่ากำไร 40% จากรายได้ ถือว่าเยอะมากๆ ครับ มีธุรกิจน้อยมากที่จะทำกำไรสุทธิหลังจากหักทุกอย่างออกไปแล้วได้ถึง 40% แบบนี้”ทั้งนี้ จากคอมเมนต์จากเมื่อ 2 ปีที่แล้ว พบว่ามีการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์โรงเรียนแห่งนี้อยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ได้รับความคุ้มค่าจากการจ่ายค่าเทอมให้โรงเรียน จ่ายค่าเทอมแพงแต่อุปกรณ์การเรียนการสอนก็ยังเป็นของเก่า กิจกรรมก็ไม่มี ห้องเรียนเป็นพัดลมเก่าๆ