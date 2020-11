ราชินีหนังแป๊ก “หลิวอี้เฟย”

หลิวอี้เฟย เริ่มต้นงานแสดงจากการเล่นซีรีส์ทางโทรทัศน์ และช่วงแรก ๆ ได้ชื่อว่าเป็นนางเอกในซีรีส์จากนิยายของกิมย้งที่เหมาะสมสุด ๆ นอกจากมังกรหยกแล้ว ใน 8 เทพอสูรมังกรฟ้า ก็รับการพูดถึงไม่น้อยเหมือนกันแต่หลังจาก มังกรหยก 2 แล้ว หลิวอี้เฟย ก็แทบไม่รับงานแสดงทางโทรทัศน์อีกเลย แต่หันไปมุ่งมั่นกับผลงานทางภาพยนตร์แทน หลิวอี้เฟย ได้เล่นทั้งหนังจีน และยังมีโอกาสรับงานจากฮอลลีวูด สร้างชื่อเสียงได้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนพูดได้ว่าเป็นนางเอกชาวจีนที่ดังอยู่ในแถวหน้าอีกคนของยุคนี้แต่แม้จะโด่งดังขึ้นเรื่อย ๆ ผลงานการแสดงทางภาพยนตร์ของ หลิวอี้เฟย กลับลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่ดังเปรี้ยงซะที แต่ตรงกันข้ามหนังหลาย ๆ เรื่อง กลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จนัก บางเรื่องล้มเหลวทางรายได้ บางเรื่องคำวิจารณ์ย่ำแย่ จนสื่อจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งฉายาให้ หลิวอี้เฟย ว่าเป็นนางเอกหนังแป๊กกันเลยทีเดียวหลังเล่นหนังแค่ไม่กี่เรื่อง หลิวอี้เฟย ก็ได้เล่นหนังฮอลลีวุดเป็นครั้งแรก แถมเป็นงานฟอร์มดีใช้ได้ เพราะหนัง The Forbidden Kingdom เรื่องนี้ คือการโครมาเจอกันของ เจ็ท ลี กับ แจ็คกี้ ชาน เป็นครั้งแรก แต่สุดท้ายหนังก็ออกมากลาง ๆ เนื้อเรื่องพอดูได้ รายได้ไม่ถึงกับเจ๊ง แต่ก็ไม่ได้ดังระเบิด แถมการมาเจอกันของสองนักบู๊ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจำเท่าไหร่นักด้วยต่อมา หลิวอี้เฟย ก็ได้เล่นหนังจากนิยายดังอีกเรื่อง นั่นก็คือ 4 ยอดมือปราบ ที่ใช้ชื่อว่า The Four ตัวนิยายเป็นผลงานระดับตำนาน ที่เขียนออกมาหลายตอน แต่พอมาเป็นหนัง ผู้สร้างกลับเปลี่ยนรายละเอียดแบบแทบหาเค้าเดิมไม่เจอมีการเปลี่ยนตัวละครจากชายเป็นหญิง จากเรื่องราวของจอมยุทธ ก็เปลี่ยนกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษอย่างกับ X-Men เนื้อหาเป็นการแต่งใหม่เกือบทั้งหมด ตัวหนังพอดูแก้เบื่อได้ แต่ก็ไม่มีอะไรน่าประทับใจเลย เรียกว่าเอาชื่อ 4 ยอดมือปราบ มาใช้อย่างคุ้มค่าอะไรเลยหลังจากนั้น หลิวอี้เฟย ก็มีชื่อในโปรเจ็คน่าสนใจหลายเรื่อง แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรพิเศษ For love or money ฮือฮาตอนประกาสสร้าง เพราะหนังเป็นการเจอกันของ หลิวอี้เฟย กับ เรน ซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้ แต่พอฉายกลับเงียบกริ๊บแทบไม่มีกระแสอะไรเลยหลิวอี้เฟย ได้ประกบคู่กับพระเอกเกาหลีคนคือคือ ซงซึงฮอน ในหนังเรื่อง The Third Way of Love แต่สุดท้ายข่าวรักนอกจอของคู่พระนางกลับดังกล่าวหนัง หลิวอี้เฟย กับ ซงซึงฮอน คบหากันอย่างเป็นทางการหลังหนังเรื่องนี้เข้าฉายไป 2 ปี และแยกทางกันไปเมื่อปี 2018 นี่เองหลิวอี้เฟย ได้กลับมาทำงานกับนักแสดงฮอลลีวูดอีกครั้งใน Outcast หนังแอ็กชั่นย้อนยุคที่เล่าเรื่องของทหารครูเสดที่เดินทางมาถึงเมืองจีน ฟังดูน่าสนใจ แต่ถ้าบอกว่านี่คือหนังของพระเอกรวยหนี้สินอย่าง นิโคลาส เคจ ในวันที่ร้อนเงินอย่างหนัก ก็รู้ได้ทันทีว่าคาดหวังเรื่องคุณภาพ และความสำเร็จอะไรไม่ได้อย่างแน่นอน Outcast ใช้ทุนสร้างไม่สูงคือ 25 ล้านเหรียญฯ แต่ทำเงินน้อยยิ่งคือแค่ 4 ล้านเท่านั้น หนังก็เลยเข้าไปอยู่ในทำเนียบหนังเจ๊งอีกเรื่องของ หลิวอี้เฟย ไปโดยปริยายหลิวอี้เฟย มีโอกาสได้เล่นหนังกับพระเอกจากฮอลลีวูดหลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่มักจะมาตอนไม่ค่อยดัง ฟอร์มหนังก็ไม่ค่อยดี ผลตอบรับก็เลยเงียบกริ๊บเป็นส่วนใหญ่ ร่วมทั้งหนังสงครามที่ชื่อว่า The Chinese Widow ที่เข้าฉายไปอย่างเงียบๆ สร้างกระแสอะไรไม่ได้เลยแม้ผลงานหนังจะไม่ค่อยเปรี้ยง แต่อาจจะเพราะความสวยน่ารัก พิมพ์นิยม ก็ทำให้ หลิวอี้เฟย ได้รับเลือกเล่นหนังฟอร์มดี ๆ หลายครั้ง รวมถึง Once Upon a Time ที่สร้างจากนิยายดัง สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ ที่ถือว่าได้เงินไม่น้อยคือ 500 ล้านหยวน จากทุนสร้างประมาณ 150 ล้านหยวน แต่ก็ถือว่าน้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาด และน้อยกว่าชื่อเสียงของนิยายมากหลังผลงานล้มเหลวติดต่อกันมาเรื่อย ๆ สื่อจีนจึงเริ่มตั้งฉายา หลิวอี้เฟย ว่าเป็นดาราหนังแป๊แต่ในที่สุดโอกาสครั้งสำคัญก็มาถึง เมื่อ หลิวอี้เฟย เอาชนะคู่แข่งที่เป็นดาราหญิงเชื้อสายจีนมากมาย จนคว้าบทในหนังฟอร์มใหญ่อย่าง มู่หลาน มาได้มู่หลาน เป็นหนังที่สร้างจากการ์ตูนของ Disney และใช้ทุนสร้างมากถึง 200 ล้านเหรียญฯ พูดได้ว่าคราวนี้โอกาสแป๊กน้อยมากแต่ก่อนหนังจะฉายเพียงไม่กี่วัน COVID-19 กลับมาระบาดทั่วโลก Mulan ที่ฉายรอบปฐมทัศน์ไปแล้ว ต้องเลื่อนฉายไปเรื่อย ๆ ระหว่างนั้น หนังก็เกิดปัญหาตามมาเรื่อย ๆ เกิดกระแสแอนตี้ในฮ่องกง, มีข่าวอื้อฉาวเรื่องที่หนังเข้าไปถ่ายทำในซินเจียง จนทำให้เกิดกระแสแอนตี้ลุกลามไปในหลายชาติ แถมยังมีคนขุดเอาข้อความที่ หลิวอี้เฟย สนุนการทำงานของตำรวจในการปราบปรามผู้ประท้วงในฮ่องกงขึ้นมาอีกสุดท้าย Mulan ที่ว่าชัวร์ ๆ ก็เลยเข้าฉายแบบกร่อย ๆ สุดท้ายหนังอาจจะไม่ถึงขาดทุน แต่ก็ถือว่าแป๊กพอสมควร ตลาดจีนที่หนังหมายมั่นปั้นมือสุด ๆ ก็ทำเงินน้อยมาก Mulan ก็เลยกลายเป็นผลงานแป๊กอีกเรื่องของ หลิวอี้เฟย อย่างช่วยไม่ได้เดิมที Mulan ก็ไม่ใช่การ์ตูนของ Disney ที่ทำเงินถล่มทลายอะไรอยู่แล้วโดยเฉพาะรายได้ในฝรั่งสหรัฐฯ แต่หนังก็ฮิตพอสมควรในตลาดต่างประเทศ Disney จึงค่อนข้างมั่นใจ และหมายมั่นปั้นมือว่า Mulan น่าจะเงินในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ประเทศที่พูดภาษาจีนได้ไม่น้อยแต่สุดท้ายหนังกลับทำเงินน่าผิดหวังมากในแทบจะทุกประเทศ ถึงตอนนี้หนังทำเงินทั่วโลกไปได้แค่ 66 ล้านเหรียญฯ เท่านั้นและที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือกระแสจากกลุ่มผู้ชมชาวจีนเอง หนังได้รับคะแนนจากผู้ชมไปเพียง 4.7/10 ในเว็บ Douban ของจีนเท่านั้น ชาวจีนที่มาเขียนรีวิวบอกคล้าย ๆ กันว่าตัวละครใน Mulan ดู "แบน" ไปหมด เรื่องราวในหนังก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยแต่ที่ผู้ชมส่วนใหญ่อึดอัดใจกับการชมหนังเรื่องนี้มากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการนำเสนอวัฒนธรรมจีนแบบหัวมังกุท้ายมังกรดูเป็นจีนปลอม ๆ อย่างที่คนจีนหลายคนบอกว่าดูหนังแล้วรู้สึกเหมือนกินอาหารจีนโดยฝรั่งเป็นคนปรุงส่วนที่คนจีนติดใจกันมากก็คือเรื่องของ "พลังชี่" หรือกำลังใจในหนัง ที่นำเสนอออกมาคล้าย ๆ เวทมนต์ เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดของคนพิเศษบางคน ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดเรื่อง "กำลังภายใน" ในวัฒนธรรมจีนโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิงการที่หนังเล่าออกมาโดยให้ มู่หลาน เป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับพลังชี่ ซึ่งถือว่าเป็นพรสวรรค์พิเศษไม่เหมือนใคร ยังเป็นการทำลายแนวคิดหลักของการ์ตูนต้นฉบับที่สื่อสารว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ที่ใจต้องการไปโดยปริยายด้วยขณะที่สถานการณ์ในจีนของหนังดูไม่ค่อยดี แต่ในสหรัฐฯ Mulan กลับพอไปได้ โดยหนังเผยแพร่ผ่าน Disney+ ในแบบคอนเทนต์เอ็กคลูซีฟที่สมาชิกของ Disney + ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 29 เหรียญฯ สำหรับการชม Mulan โดยเฉพาะโดยมีคนในวงการประเมินว่า Mulan มีคนอเมริกันยอมจ่ายเงิน 29 เหรียญฯ เพื่อชม จน Disney+ น่าจะเก็บเงินได้ร่วม 260 ล้านเหรียญฯ แต่ตัวเลขดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการประเมินในระดับสูงสุด ความเป็นจริงอาจจะน้อยกว่านั้นนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว "การทดลอง" ปล่อย Mulan ลง Disney + ถือว่าประสบความสำเร็จก็คงดูได้จากนโยบายหลังจากนั้นของ Disney+ ที่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการขายหนังในลักษณะนี้อีกเลยแน่นอนว่าความล้มเหลวของหนังน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวนักแสดงโดยตรง แต่สำหรับรายได้ของ Mulan ในฮ่องกงที่ออกมาน่าผิดหวังเช่นเดียวกัน อันนั้นก็คงโทษ หลิวอี้เฟย ได้อยู่บ้าง เพราะน่าจะเกี่ยวกับความเห็นทางการเมืองของเธอแบบเต็ม ๆ