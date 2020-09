หวานอีกแล้วจ้า “ณเดชน์” รับเสนอหน้าขอเพื่อน “ญาญ่า” ไปเซอร์ไพรส์แฟน! เขินถ่ายรูปอินฟินิตี้ เป็นพรหมลิขิต

นอกจากจะบอกคิดถึงแฟนดังๆ ผ่านไอจียังทำเอาสาวๆ ละลาย อยากได้แฟนแบบนี้ หลังตามไปเซอร์ไพรส์ซึ่งจัดทริปเที่ยวกับเพื่อนๆ จนน้ำทะเลหวานเจี๊ยบเลยทีเดียว ล่าสุดเจอตัวหนุ่มณเดชน์ในงาน Krungthai NEXT : Live Life to the NEXT เจ้าตัวเผยว่าอยากมีเวลาให้อีกฝ่ายมากที่สุด“ดีครับ จเพราะวันรุ่งขึ้นต้องไปถ่ายละครแล้ว ซึ่งผมไปทั้งหมด 2 วัน 1 คืน เป็นทริปที่ดีมากๆ จริงๆ ได้อยู่ใกล้ๆ กันก็ดีอยู่แล้ว กิจกรรมก็ไปออกเรือ ส่วนมากก็กินอาหารที่โรงแรมครับ”เป็นช่วงไม่ค่อยได้เจอกันเราก็ไปเอ็นเตอร์เทนด้วย เป็นผู้ชายคนเดียวก็เขินๆ แต่ว่าเราก็ทำตัวให้กลมกลืน อยู่ให้เป็น ก็สนุกดี กับเพื่อนน้องทริปนี้คงสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ”ไม่ตั้งใจให้เป็นรูปอินฟินิตี้ เขินเป็นพรหมลิขิต“จริงๆ มีคนบอกว่าเหมือนอินฟินิตี้มาเองครับ ทริปนี้ก็มีรูปเยอะ ส่วนมากผมถ่ายกล้องฟิล์มก็เก็บไว้ ก็มีส่งให้เพื่อนๆ น้องๆ ไปกันแล้วถามว่ามีโมเมนต์จับมือแฟนไหม ก็ดีครับส่วนทริปหน้าตอนนี้ต้องรอก่อนว่ากองละครยกวันไหน ถ้ากองยกวันไหนก็คงจะไปได้ แต่ว่ายังไม่ได้แพลนล่วงหน้าอะไรกันมากสักเท่าไหร่ เกรงใจกอง”เผยพักกองถ่ายลายกินรี เป็นเหตุสุดวิสัย“ลายกินรี ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ เราเลยต้องพักไปก่อน ทีมงานก็ยังต้องทำงาน ทางผู้จัดก็ต้องเลี้ยงปากท้องทีมงานไป ก็เลยต้องมีการดึงอีกโปรเจกต์หนึ่งมาก่อน แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าหยุดเลยนะครับ เราก็รอบทด้วย ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ พี่อ๊อฟ (พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง) พี่แดง (ธัญญา วชิรบรรจง) ก็คงพร้อมลุย เพราะว่ามันมีเรื่องของกำหนดการ เรื่องเวลาออนแอร์เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว เราไม่ได้ทิ้งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับ เขาตั้งใจว่าตุลาคมต้องกลับมาถ่ายแล้ว ประมาณนี้ครับเท่าที่ผมได้ยินมา แต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไร ให้ผู้ใหญ่เป็นคนพูดอีกทีดีกว่า”ลุยถ่าย “มนต์รักหนองผักกะแยง” ไปก่อน“ใช่ๆ ก็ด้วยความที่ว่ามนต์รักถ่ายค่อนข้างง่ายมันก็เลยทำให้เรื่องราวมันดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว ก็เลยทำให้ง่ายไปด้วย ทางทีมงานก็เลยเอาเรื่องนี้มาถ่ายทำก่อน”ร่วมงานกับ “โบว์ เมลดา สุศรี” ไม่มีปัญหา เป็นแอ็กติ้งโค้ชให้เรื่องภาษา“ดีครับได้ไม่ได้ก็อีกทีหนึ่งครับ แต่ว่าเรื่องการเสียบแทน ไม่น่ามี ไม่เกี่ยวกันหรอกส่วนเรื่องแอ็กติ้งโค้ชเรื่องภาษาก็มีบ้างครับ คือแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นน้าหยอง พี่ยิ่งยง หรือว่าแม่น้อย แต่ละคนโปรเฟสชั่นแนลเรื่องภาษาอีสานมากเลย บางทีผมก็ไม่ได้ไหลลื่นขนาดนั้น แต่บางทีโบว์ต้องพูดภาษาอีสาน เราก็พอเอาความรู้เรามาแนะนำบ้าง สำเนียงให้มันถูกต้อง อะไรประมาณนี้ครับ ถามว่าจะเห็นเคมีอะไรใหม่ๆ ไหม เรื่องนี้ผมถือว่ากัดนะครับ มันเป็นแบบ คู่อริกันมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็มีเรื่องต้องกัดกัน ต้องแกล้งกันตลอด มันครับ สนุกดี”เปิดใจท้อ หันฟิตหุ่นในรอบ 2 เดือน“เพิ่งได้กลับมาทำ ไม่ไหว ขี้เกียจ เราทำงานเยอะมันเลยไม่เฟรชร่างกายเริ่มไม่กระฉับกระเฉง พอมันได้พักถึงจุดอิ่มตัว เราก็มาเริ่มออกกำลังกาย เพื่อดึงความสดชื่นให้ออกมาสู่หัวสมอง สู่เลือดลม มันก็จะได้อีกฟีลลิ่งหนึ่ง มันก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกตื่นขึ้นมา ก็ลองดู แนะนำว่าใครที่เหนื่อยก็ให้พักก่อน พักจนรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แล้วนะ น้ำหนักขึ้นแล้วนะ ก็ค่อยๆ เริ่มออกกำลังกาย ผมเมื่อวานเล่นไปครึ่งชั่วโมง แทบตายเลย ท้อเหมือนกัน แต่ว่าก็เอาวะ นี่คือจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่ง วันต่อไปก็จะได้ 35 นาที 45 นาที ก็อัปๆ ขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเล่นละครแล้วมันใช้พลังเยอะ มันมีพวกกล้ามเนื้อที่มันเกร็ง มันเป็นพังผืดอยู่ตลอดเวลา ก็ต้องมาออกกำลังกายให้มันสดชื่น ให้มันได้ขยับบ้างครับก็มีโปรแกรมให้ตัวเอง ค่อยๆ จัดไป เวลาว่างก็แบ่งให้ที่บ้าน แล้วก็แบ่งให้ตัวเอง จริงๆ ก็แทบจะเป็นหลักนั่นแหละ เพราะเราก็ทำงาน เราก็เหนื่อยแล้ว”