ปั๊วะปัง! ชุดประจำจังหวัด 77 มิสแกรนด์ “พญานาค” ปะทะ “ฟอสซิลไดโนเสาร์”

โดยจะมีการคัดเลือกผู้เข้ารอบเพียง 20 ชุดสุดท้าย ก่อนจะเปิดให้แฟนนางงามทั่วประเทศร่วมโหวตชุดที่ชื่นชอบมากที่สุดผ่านทาง Facebook : Miss Grand Thailand ยอด LIKE 10 อันดับจะตกเป็นของจังหวัดใด ต้องไปลุ้นกันวินาทีต่อวินาที นับตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะปิดโหวต จากนั้นคณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกให้เหลือเพียง 5 ชุดสุดท้าย ก่อนจะประกาศผลในค่ำคืนวันที่ 19 กันยายน 2563 ซึ่งผลงานผู้ชนะจะได้ผงาดสู่การประกวดในระดับโลกด้วยงานนี้ต้องบอกว่าดีไซน์เนอร์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งการออกแบบ การตัดเย็บจากผ้าไทย ประณีตทุกกระเบียดนิ้ว สามารถดึงเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดออกมาได้อย่างน่าสนใจ เห็นแล้วต้องร้องว้าวทุกจังหวัด เริ่มที่ภาคต่อจากแชมป์เก่า น้องจีจี้ ที่ครั้งนี้หยิบเอา ฟอสซิลไดโนเสาร์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง นำเสนอลักษณะเด่นของสัตว์โลกล้านปี ผ่านจิตนาการและความงดงามผู้สวมใส่ ลวดลายของชุดยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นผ่านลายขิตที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ต่อด้วยและอีกมากมาย ทำเอาคณะกรรมการหนักใจไม่น้อยที่ต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 ชุดสุดท้ายเท่านั้นสำหรับผู้ชนะเลิศรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม (Best National Costume) จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศทั้ง 4 ตำแหน่ง จะได้รับเงินรางวัล รางวัล ละ 30,000 บาท โดยจะประกาศผลผู้ชนะในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ถ่ายทอดสด 100 เปอร์เซ็นต์ เวลา 21.15 น. ทางช่อง One 31