“คริสตินา อากีเลร่า” คัมแบ็คร้อง “Reflection” ในรอบ 22 ปี นำทัพซาวนด์แทร็ก “มู่หลาน”

1. Ancestors

2. Tulou Courtyard

3. The Desert Garrison

4. Böri Khan & Xianniang

5. The Lesson of the Phoenix

6. Mulan Leaves Home

7. Four Ounces Can Move a Thousand Pounds

8. Mulan Rides into Battle

9. Honghui

10. Training the Men

11. The Witch

12. “I Believe Hua Mulan”

13. The Charge

14. Imperial City

15. Fight for the Kingdom

16. Mulan & The Emperor

17. Return to the Village

18. The Fourth Virtue

19. Loyal Brave True (Christina Aguilera)

20. Reflection (2020) (Christina Aguilera)

21. Reflection (Mandarin) (Yifei Liu)

แม้จะมีบางคนแหก ผิดคิวออกมาแบน แต่ภาพยนตร์เรื่อง “” (Mulan) ที่เข้าฉายในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา กลับโกยรายได้อย่างต่อเนื่อง 3 วัน กวาดไปเกือบ 30 ล้านบาท ตอกหน้ากลุ่มแบนหนังมู่หลานนอกจากภาพยนตร์จะกระแสดีแล้ว วันนี้อัลบั้ม “โดย HARRY GREGSON-WILLIAMS ก็ปล่อยออกมาให้แฟนเพลงทุกคนได้ฟังพร้อม ๆ กันซาวนด์แทร็กมู่หลานการันตีความยิ่งใหญ่นำทีมโดยศิลปินซูเปอร์สตาร์เจ้าของพลังเสียงคนเดิมที่เคยฝากเสียงร้องทรงพลังตรึงใจคนทั้งโลกใน Reflection ออริจินัลเวอร์ชั่น (การ์ตูนอนิเมชั่น) ที่ออกมาในปี 1998 ที่เขียนโดย David Zippel และ Matthew Wilderขณะที่เพลง “” โปรดิวซ์โดยนักประพันธ์เพลง Harry Gregson-Williams พร้อมโปรดักชั่นพลังเสียงสุดอลังการ พร้อมปล่อยมิวสิควิดีโอออกมาให้แฟนๆ ได้กลับมาอินกันอีกครั้งนอกจากนี้“Reflection (2020)”แล้ว คริสตินา อากีเลร่า ยังร้อง “” เพลงใหม่ที่เขียนขึ้นมาสำหรับภาพยนตร์มู่หลาน 2020 โดยเฉพาะ ซึ่งเธอได้เผยถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์มู่หลานอีกครั้งว่า“ดิสนีย์คือจุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์มากมายสำหรับฉันมาโดยตลอด และตอนนี้ฉันภูมิใจมากที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้แบ่งปันความมหัศจรรย์นี้ให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้ง”สำหรับ Reflection เป็นบทเพลงคู่บุญกับมู่หลาน เดิมในฉบับแอนิเมชั่นขับร้องโดย “เลอา ซาลองก้า” (Lea Salonga) นักร้องระดับดีว่าส์ของฟิลิปปินส์และนักแสดงละครเพลงชื่อดังผู้มีน้ำเสียงทรงพลังนอกจากนี้ Reflection ยังมีเวอร์ชั่นป็อบอันสุดฮอตฮิตที่ขับร้องโดย “คริสตินา อากีเลรา” ที่เป็นเพลงฉบับเต็มในซาวนด์แทร็กประกอบภาพยนตร์อนิเมชั่นมู่หลานปี 1998ขณะที่ Reflection ในภาคภาษาไทยนั้น ขับร้องโดย “โฟร์ท – นฤมล จิวังกูร” นักร้องเสียงทรงพลัง รวมถึงมีเวอร์ชันเต็มในชื่อเพลง “เงา” ขับร้องโดย “อัยย์ – พรรณี วีรานุกูล”นอกจากนี้ที่ชวนเซอร์ไพรส์ไม่น้อยก็คือ Reflection ในเวอร์ชั่นภาษาจีนที่ขับร้องโดยนางฟ้าน้อย “หลิวอี้เฟย” ผู้รับบทเป็นนางเอกและตัวแสดงนำคนสำคัญของเรื่อง ที่ปล่อย Reflection ภาคภาษาจีนออกมาเพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่องมู่หลานตั้งแต่ช่วงต้นเดือน มี.ค. 63 ที่ผ่านมาสำหรับภาพยนตร์ “มู่หลาน” (MULAN) ปี 2020 นำแสดงโดยหลิวอี้เฟย เป็นเรื่องราวของวีรสตรีชาวจีนที่ปลอมตัวเป็นชาย เพื่อร่วมรบแทนพ่อของเธอที่ล้มป่วยในศึกกับชาวฮั่น เธอต้องถูกทดสอบอย่างหนัก และต้องรวบรวมความเข้มแข็งภายในตัวของเธอ มันคือมหากาพย์การผจญภัยที่จะเปลี่ยนเธอให้ก้าวไปสู่นักรบผู้ทรงเกียรติ และเป็นที่ยอมรับนับถือจากคนในชาติ และทำให้พ่อของเธอภูมิใจเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์รายชื่อเพลงทั้งหมดจากอัลบั้ม “MULAN” ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK