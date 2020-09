“บอย-ปกรณ์” ชวนเอฟซี – สายช้อป สัมผัสประสบการณ์ความคุ้มค่าใหม่ของการช้อปปิ้ง “เงินเพิ่มค่า มาโรบินสัน”

โรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดประสบการณ์ความคุ้มค่าใหม่ของการช้อปปิ้งแก่นักช้อปยุคนิวนอร์มอล กับกลยุทธ์ ‘เงินเพิ่มค่า มาโรบินสัน’ ที่งานนี้การันตีว่าเงินในกระเป๋าของคุณจะมีค่าเพิ่มขึ้นกว่าเดิม! เมื่อมาช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 50 สาขา ทั่วประเทศสองบอสใหญ่ อรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า และสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงที่มาของกลยุทธ์ ‘เงินเพิ่มค่า มาโรบินสัน’ ในครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมา โรบินสัน ได้มีการทำหลากหลายแคมเปญทางการตลาด ที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของคนไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากนัก ช้อปเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เราจึงต้องการที่จะเดินหน้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และช่วยกระตุ้นการจับจ่ายให้คึกคัก จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ ‘เงินเพิ่มค่า มาโรบินสัน’ ในครั้งนี้ โดยเราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำ และสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กว่า 100 แบรนด์ รวมจำนวนสินค้ากว่า 10,000 รายการ ที่เข้าร่วมมอบประสบการณ์ความคุ้มค่าใหม่ของการช้อปปิ้ง เพื่อร่วมกันสร้างมายด์เซ็ทแก่นักช้อปนับต่อไปจากนี้ว่า ถ้าต้องการสินค้าดี ราคาเหมาะสม ต้องมาช้อปปิ้งที่โรบินสันเท่านั้น”โดย โรบินสัน ขอแท็กทีมพระเอกหนุ่มหน้าหนวด เจ้าพ่อร้อยโปรเจกต์ ต้นฉบับผู้ชายสุดสมาร์ท ฉลาดคิด ฉลาดใช้ อย่าง ‘บอย – ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์’ มาเป็นทัพหน้า พาเอฟซี – สายช้อป ไปสัมผัสกับประสบการณ์ความคุ้มค่าใหม่ของการช้อปปิ้ง ‘เงินเพิ่มค่า มาโรบินสัน’ ผ่านโชว์ชุดพิเศษแบบจัดเต็มกับจิ้งเกิลเพลง และท่าเต้นน่ารักๆ ที่ทำขึ้นมาเพื่อโปรเจ็กต์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ 4 กลุ่มสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ที่การันตีว่าเงินในกระเป๋าของคุณจะมีค่าเพิ่มขึ้นกว่าเดิม! เมื่อมาช้อปปิ้งที่โรบินสัน ไม่ว่าจะเป็น...ราคาดี ถูกจริง เงินเพิ่มค่า ด้วยสินค้าคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ กับการคัดสรรสินค้าคุณภาพ (ยกเว้นกลุ่มเครื่องสำอาง นาฬิกา และเครื่องประดับ) มาให้ช้อปในราคาที่การันตีว่า ‘ถูกจริง’ โดยจะตรึงที่ราคาเดียว ไม่มีปรับราคาขึ้น หรือ ลดลง ในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะมีการหมุนเวียนสินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจในแต่ละกลุ่มมาให้นักช้อปได้ช้อปปิ้งในคอนเซ็ปต์เดิมอย่างต่อเนื่องหมดแล้ว หมดเลย SHOCK PRICE เงินเพิ่มค่า ด้วยสินค้าสุดฮิต ในราคาสุดช็อค หมดแล้วหมดเลย กับการคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นๆ (ยกเว้นกลุ่มเครื่องสำอาง นาฬิกา และเครื่องประดับ) มานำเสนอแก่นักช้อปในราคาที่การันตีว่าพิเศษกว่าใคร! เพื่อให้นักช้อปโรบินสันไม่ตกเทรนด์สินค้าสุดฮิต โดยสินค้าจะมีจำนวนจำกัด และอาจหมดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วซื้อมาก ลดมาก BUY MORE SAVE MORE เงินเพิ่มค่า ด้วยสินค้าสุดคุ้ม ยิ่งซื้อมาก ยิ่งประหยัดมาก กับการคัดสรรสินค้าคุณภาพ (ยกเว้นกลุ่มเครื่องสำอาง นาฬิกา และเครื่องประดับ) มาจัดดีลพิเศษที่การันตีว่าถ้าคุณซื้อในจำนวนที่มากกว่า 1 ชิ้น คุณจะจ่ายเงินถูกลงกว่าเดิมแน่นอน ตอบโจทย์นักช้อปกลุ่มครอบครัวที่เน้นการช้อปปิ้งเชิงปริมาณ และต้องการราคาที่คุ้มค่าแบบสุดๆOnly@Robinson เงินเพิ่มค่า ด้วยสินค้าลิมิเต็ด อิดิชั่น ในราคาพิเศษ ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ โรบินสันเท่านั้น กับการร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์สินค้าคุณภาพชั้นนำในทุกกลุ่มสินค้า เพื่อคัดสรรสินค้าคุณภาพที่มีเอกลักษณ์และคุณสมบัติที่ไม่ซ้ำใคร ที่จะกลายเป็น ‘มัส แฮฟ ไอเทม’ ของนักช้อป มาให้นักช้อปโรบินสันได้ช้อปก่อนใคร! และการันตีว่าไม่สามารถหาซื้อได้ที่ห้างฯ อื่นๆ อย่างแน่นอน!งานนี้ ‘หนุ่มบอย’ ถึงกับออกอาการฟิน! แถมยังออกปากชวนเอฟซี – นักช้อป มาสัมผัสกับประสบการณ์ความคุ้มค่าใหม่ของการช้อปปิ้ง ‘เงินเพิ่มค่า มาโรบินสัน’ ด้วยกัน “วันนี้แฮปปี้มากครับ เพราะผมเป็นสายช้อปอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้อะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟ ผมเลยเน้นช้อปที่สินค้าคุณภาพ ราคาประหยัด และอย่างที่รู้ครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่ สินค้ากลุ่ม Buy More Save More เลยตอบโจทย์ครอบครัวผมมาก ซึ่งผมมองว่าที่โรบินสันทำ กลยุทธ์นี้ขึ้นมาเป็นอะไรที่น่ารัก เหมือนเป็นการตอบแทนลูกค้า และไม่ทอดทิ้งลูกค้าในช่วงสภาวะแบบนี้ครับ”สายช้อปยุคนิวนอร์มอลไม่ควรพลาด! มาสัมผัสกับประสบการณ์ความคุ้มค่าใหม่ของการช้อปปิ้ง ‘เงินเพิ่มค่า มา โรบินสัน’ ได้แล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 50 สาขา ทั่วประเทศ พร้อมติดตามโปรโมชั่นดีๆ ของ ‘เงินเพิ่มค่า มาโรบินสัน’ ได้ที่ FACEBOOK, LINE @, INSTRAGRAM ROBINSON DEPARTMENT STORE และ ROBINSON ONLINE