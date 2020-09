“Morvasu” และ “Valentina Ploy” จัดเต็มความสนุก อบอุ่นสุดประทับใจงาน “I Melbourne You Exclusive Party”

ถือเป็นศิลปินที่กำลังมาแรงและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดอีกหนึ่งคน สำหรับศิลปินเดี่ยว “Morvasu” (มอร์ วสุ) หรือ “มอร์ - วสุพล เกรียงประภากิจ” นักร้องนำวงดนตรีอินดี้อย่าง “Ten To Twelve” (เทน ทู ทเวลฟ์) สังกัดค่ายเพลง What The Duck (วอท เดอะ ดัก) ที่กลับมาทำผลงานเพลงในโปรเจ็กต์เดี่ยวเป็นของตัวเองครั้งแรก พร้อมส่งเพลง “Melbourne” ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงทั้งเก่าและใหม่ จนดังพลุแตก กวาดยอดวิวไปมากกว่า 4 ล้าน พร้อมทั้งฮิตติดชาร์ตอันดับ 1 คลื่นวิทยุ และติดอันดับ 1 เพลงฮิตประเทศไทยบนสตรีมมิ่งชื่อดังอย่าง “Spotify” นานกว่า 1 เดือนเต็ม จนแฟนเพลงต่างนำเพลงนี้ไปส่งแทนคำบอก “รัก” ให้กัน กลายเป็นเพลงรักที่ทุกคนร้องตามได้ทันทีอีกด้วยจากกระแสเพลง “Melbourne” ที่มาแรงมากที่สุด งานนี้ค่ายเพลง What The Duck (วอท เดอะ ดัก) ร่วมกับ Spectrum Lounge & Bar โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit จัดเต็มความสนุกสุดอบอุ่นในงานปาร์ตี้ “I Melbourne You Exclusive Party with Morvasu” ชวนแฟนเพลง, พาร์ทเนอร์ และสื่อมวลชน มาร่วมฟังและชมเพลงใหม่ของ “Morvasu” ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟน ๆ ที่ตั้งใจมาให้กำลังใจกันแน่นงาน นอกจากนั้นยังมีศิลปินหญิงอินเตอร์ร่วมค่ายอย่าง “Valentina Ploy” ที่เพิ่งปล่อย EP Album ชุดแรกในชีวิตอย่าง “Satellite” มาร่วมโชว์เปิดงานด้วย โดยพลอยจัดเต็มโชว์ยกเพลงทั้ง EP Album มาเล่นสด ๆ ให้แฟน ๆ ฟัง ก่อนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ในเพลง “More Than Gold” ที่เจ้าตัวแต่งเพลงนี้ให้ครอบครัว ก่อนส่งท้ายด้วยเพลงฮิตอย่าง “See you in life” ต่อด้วยโชว์เต็มรูปแบบครั้งแรกของ “Morvasu” ที่เปิดด้วยเพลงฮิต “Melbourne” ก่อนจะตามด้วยเพลงใหม่ที่เตรียมปล่อยให้แฟน ๆ ได้ฟังเร็ว ๆ นี้อย่าง “เทา เทา” พร้อมทั้งนำเพลงเก่าอย่าง “ไม่มีที่มา” และ “โลกยังไม่แตก” มาทำใหม่ในเวอร์ชั่น 2020 ด้วย ก่อนปิดท้ายความประทับใจด้วยการชวนแฟน ๆ ร้องเพลง “Melbourne” ไปพร้อมกันอย่างไรก็ตาม แฟน ๆ ที่พลาดงาน “I Melbourne You Exclusive Party with Morvasu” สามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทาง www.facebook.com/whattheduckmusic นอนจากนั้นแฟน ๆ ยังสามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ Exclusive Party ณ Spectrum Lounge & Bar โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ครั้งต่อไปได้ พร้อมทั้งฟังและชมมิวสิควิดีโอเพลง “Melbourne” ของศิลปิน “Morvasu” ได้ทาง https://youtu.be/BjBXoSX5aQI