วงคู่หู “Whal & Dolph” ปล่อยเพลงใหม่ “ผ่านมาผ่านไป” ส่งต่อกำลังใจดี ๆ ให้แฟนเพลง ขอมอบเพลงนี้เป็นเพื่อนในวันแย่

วงคู่หู “Whal & Dolph” (วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ) ประกอบด้วย “ปอ - กฤษสรัญ จ้องสุวรรณ” และ “น้ำวน - วนนท์ กุลวรรธไพสิฐ” สังกัดค่ายเพลง What The Duck (วอท เดอะ ดัก) กลับมาปล่อยเพลงใหม่อีกครั้งในรอบ 5 เดือน หลังจากปล่อยเพลงเศร้าน้ำตานอง “ใจสลาย” จนครองใจคนฟังและติดชาร์ตเพลงฮิตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก่อนขอซุ่มเดินหน้าลุยทำเพลงใหม่พร้อมกับอัลบั้มเต็มชุดใหม่ให้แฟน ๆ ฟังกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวงเตรียมปล่อยเพลงใหม่ล่าสุด “ผ่านมาผ่านไป” (I FEEL YOU) ให้แฟนเพลงที่กำลังพบเจอกับเรื่องราวร้าย ๆ อยู่ในช่วงเวลานี้“ผ่านมาผ่านไป” เพลงป็อปดนตรีหนักแน่นจากสองปลา “Whal & Dolph” (วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ) ซึ่งถือเป็นเพลงแรกที่วงทำเพลงส่งต่อกำลังใจดี ๆ หลังจากผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันมาตลอด 5 เดือน ซึ่งเพลงนี้ถือเป็นเพลง “ส่งกำลังใจ” เพลงแรกของวง โดยปอได้แรงบันดาลใจจากการมองเห็นแฟนเพลง และคนรอบข้างที่พบเจอเรื่องราวแย่ ๆ ซึ่งบางครั้งมีแฟนเพลงทักมาแชร์เรื่องทุกข์ใจกับวงในช่วงเวลาที่ผ่านมา วงจึงตั้งใจทำเพลงนี้ เพื่อบอกให้แฟนเพลงและคนฟังรู้ว่า ต่อให้เจอเรื่องร้าย ๆ แค่ไหน แม้ไม่มีใครอยู่เคียงข้าง แต่ยังมีเพลงนี้ที่คอยส่งกำลังใจ และอยู่เป็นเพื่อนในคืนที่รู้สึกแย่ ในส่วนของดนตรีเพลงนี้ถือเป็นอีกก้าวที่วงเติบโตขึ้น หนึกแน่นขึ้น ปรับดนตรีให้ฟังฮึกเหิมขึ้น โดยยังคงกลิ่นอายดนตรีแบบฉบับ Whal & Dolph ไว้เช่นเดิมอย่างไรก็ตาม แฟนเพลงวง “Whal & Dolph” (วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ) รอฟังและชมมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ “ผ่านมาผ่านไป” พร้อมกันทั้งประเทศได้วันที่ 25 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปทาง Youtube: Whattheduck และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงได้ทาง www.facebook.com/whattheduckmusic และ www.facebook.com/whalanddolph