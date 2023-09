“ปันปัน” ฮอร์โมนว้าวุ่น รับสารภาพเสพยาไอซ์จริง!!

แอดมินของเพจ PunPun Udomsilp ชี้แจงว่ารายการในตอนที่มีรูปดังกล่าวนี้จะมีเนื้อหาที่พูดเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาทางเพศ และอบายมุขต่างๆ เพื่อไม่ให้วัยรุ่นหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งในการถ่ายทำตัวอย่างรายการนั้นเป็นการแสดงทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นของปลอมที่ทางทีมงานจัดขึ้นมา ทั้งนี้ในเซกชันของสาวปันปันนั้นจะมีเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องความเชื่อผิดๆ ของเหล่าวัยรุ่นที่ว่าการเสพยาแล้วจะทำให้ผอมนั่นเองแต่ความจริงก็คือความจริง เพราะเมื่อกระแสสังคมกดดันมากเข้า ปันปันจึงต้องนัดแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนมากมายที่บริษัท GTH ซอยสุขุมวิท 31 ในเวลาบ่ายโมงของวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเพียงแค่มีการส่งจดหมายนัดสื่อมวลชนมาฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่ารูปหลุดรูปนี้น่าจะมีเรื่องราวไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนเพราะถ้าเป็นรูปที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการดังกล่าวจริงก็ไม่มีเหตุที่ต้องนัดสื่อมากมายเพื่อมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแต่อย่างใดเมื่อถึงเวลาบ่ายโมงเศษๆ ซึ่งล่วงเลยเวลานัดกับสื่อมวลชนไปนานพอสมควร กลับไม่ปรากฏเงาของปันปันให้เห็น มีเพียงนายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ คุณพ่อของปันปันเท่านั้นที่มานั่งแถลงข่าว โดยนายสุรศักดิ์บอกว่าหลังจากที่มีภาพดังกล่าวหลุดออกมา ทางครอบครัวได้เรียกปันปันมาสอบถามและเจ้าตัวก็ยอมรับว่าได้ทดลองเสพยาไอซ์กับเพื่อนจริงหนึ่งครั้งเพราะความอยากรู้อยากลอง แล้วก็ได้ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนเอาไว้ด้วยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าภาพจะหลุดออกมาในวงกว้างเช่นนี้คำสารภาพของบุตรสาววัย 16 ปีหมาดๆ ทำให้นายสุรศักดิ์กับครอบครัวถึงกับช็อกและมานั่งแถลงข่าวทั้งน้ำตา โดยยอมรับว่าตอนนี้ตัวเขาและทุกคนในครอบครัวรวมทั้งปันปันมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่มาก ซึ่งทั้งตนเองและครอบครัวถึงกับ ช็อกที่ลูกสาวซึ่งเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทมาโดยตลอดประพฤติตัวเช่นนี้นายสุรศักดิ์ยกมือไหว้ขอโทษทุกๆ คนที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น และขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวปันปันซึ่งเป็นดาราวัยรุ่นภาพลักษณ์ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีของวัยรุ่นมาโดยตลอดจากนั้นไม่นานนักผู้บริหารของจีทีเอช โดย “สิน ยงยุทธ ทองกองทุน” ร่วมด้วย “ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์” ผู้กำกับซีรีส์ ชุด “ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น” ได้ออกมาแถลงข่าวว่า ทางจีทีเอชจำเป็นต้องพักงานตามที่คุณพ่ออยากให้ปันปันพักเรื่องการแสดงเอาไว้ก่อน ส่วนงานโฆษณาและพรีเซ็นเตอร์ติดต่อเข้ามาหลังจากนี้ อยู่ในขั้นพิจารณาของตัวสินค้าส่วนข้อข้องใจว่าในสำหรับซีรีส์ “ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น” ที่กำลังออกอากาศทางช่องจีเอ็มเอ็มวันนั้นจะมีการออกอากาศตอนที่ปันปันเล่นอยู่หรือไม่ต้องรอทางผู้บริหารแกรมมี่ และจีทีเอช พิจารณาอีกครั้ง และทางย้งจะเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับละครซีรีส์ดังกล่าวในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ที่ กสทช. ต่อไป และไม่หวั่นใจหากจะแบนละครในตอนที่เหลือ เพราะได้ตั้งใจทำงานในส่วนของตนดีที่สุดแล้วต่อข้อสงสัยที่ว่าเหตุไฉนในตอนแรกจึงบอกว่าภาพของปันปันคือการโปรโมตรายการกิจกรรมของเพลย์แชแนลในตอนแรกนั้น ทางผู้บริหารจีทีเอช ชี้แจงว่า เป็นการเข้าใจผิดกัน เพราะปันปันกำลังจะมีทีเซอร์รณรงค์ไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกับทางช่องเพลย์แชแนล ซึ่งเป็นคลิปที่ไม่เกี่ยวกับภาพหลุดเสพยาไอซ์ที่หลุดออกมาก่อนหน้านั้นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับกรณีนี้คือการตัดสินใจที่ดีของครอบครัวอุดมศิลป์และค่ายหนัง GTH ที่เมื่อรู้ตัวว่าพลาดแล้วก็ออกมายอมรับผิดอย่างตรงไปตรงมา แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือภาพในขณะเสพยาของปันปันที่หลุดออกมาเพียงหนึ่งรูปนั้น แท้จริงแล้วอาจจะมีอีกไม่น้อยเพราะเป็นไปได้ยากที่เด็กวัยรุ่นซึ่งเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากลองจะถ่ายภาพเพื่อนำมา “โชว์ความเจ๋ง” ต่อเพื่อนๆ จะมีเพียงภาพเดียว และหากภาพอื่นๆ หลุดออกมาเยอะกว่านี้ทาง GTH และครอบครัวอุดมศิลป์คงจะแย่หนักหากไม่ยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมา หลังจากที่ปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดระหว่างคนในครอบครัวกับต้นสังกัด ทุกฝ่ายจึงตัดสินใจที่จะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับความจริงและขอโทษต่อทุกคนเช่นนี้โดยส่วนตัวแล้ว “ปันปัน สุทัตตา” เป็นเด็กผู้หญิงที่เกิดมาในครอบครัวคนทำธุรกิจที่ถือว่าอบอุ่นครอบครัวหนึ่งเธอเป็นลูกคนที่สามของครอบครัวอุดมศิลป์ มีพี่ชายหนึ่งคนชื่อ “ปิงปอง” ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีพี่สาวอีกคนชื่อ “ป๋อมแป๋ม” กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชีวิตครอบครัวของปันปันเรียกได้ว่าอบอุ่นมาก ปันปันได้รับการสนับสนุนให้แสดงออกตั้งแต่เล็กๆ ด้านการศึกษาเธอก็เรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ซึ่งทำให้เธอมีสังคมที่เต็มไปด้วยเพื่อนซึ่งมีฐานะดีเช่นเดียวกับเธอแต่ความที่มีทุกอย่างดีพร้อมนี่เองที่ทำให้ปันปันในวัยเพียง 16 ปี เกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นตามประสาสังคมเด็กวัยรุ่นลูกหลานคนมีเงินบางกลุ่มที่มักจะมีค่านิยมในการแสดงออกถึงความเจ๋งที่ผิดๆ โดยการทดลองเสพยาไอซ์ในครั้งนี้ของปันปันก็ถือว่าเข้าข่ายการแสดงออกเพื่อให้เพื่อนๆ ยอมรับด้วยเช่นกันตลอดเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา ปันปันเป็นหนึ่งในดาราเด็กที่ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวกับสื่อมากสักเท่าไหร่ แม้จะมีฝีมือการแสดงที่อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับคนในรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่ในชีวิตจริงเธอคือสาวที่มีมุมส่วนตัวสูงและไม่ค่อยจะยอมให้สัมภาษณ์ง่ายๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สาวปันปันคงจะต้องหลบหน้าสื่อไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียว แต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของเธอก็คงเป็นที่สนใจของสังคมชนิด Talk of the town ไปอีกพักใหญ่เช่นเดียวกันเพราะตอนนี้ผลงาน “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” ที่เธอแสดงนำก็กำลังเป็นละครที่โด่งดังและอยู่ในกระแสมากๆ และถึงแม้ซีรี่ส์เรื่องนี้จะนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นในยุคนี้แต่บทบาท “เต้ย” ที่ปันปันแสดงก็ไม่ได้เป็นเด็กสาวที่มีปัญหาสูบบุหรี่ เสพยา หรือชู้สาวแต่อย่างใด จนทำให้ใครหลายคนนำชีวิตจริงของปันปันไปเปรียบเทียบกับบท “เต้ย” ที่เธอได้รับว่า “ตัวจริงยิ่งกว่าละคร” เสียอีกตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ชื่อของ “ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์” เป็นที่กล่าวถึงในหมู่เด็กวัยรุ่นเป็นอย่างมาก หลังจากที่เธอเปิดตัวให้ผู้ชมรู้จักกับบทของ “แนน” ลูกสาวของ “ก้อง สหรัถ สังคปรีชา” กับ “ป๊อก ปิยธิดา วรมุสิก”ในภาพยนตร์เรื่อง “ลัดดาแลนด์” ซึ่งการแสดงของเธอก็โดเด่นจนทำให้เธอได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ ในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จนนำไปสู่บทบาทการแสดงที่เข้มข้นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบท “มิลค์” ในรักเจ็ดปี ดีเจ็ดหน และบท “มีน” ใน Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย ที่เพิ่งจะลาโรงไปนอกจากภาพยนตร์ ปันปันก็ยังมีผลงานการแสดงละครอีกจำนวนไม่น้อยทั้งละครเรื่องคุณแม่ขอร้อง, คุณพ่อกระโปรงบาน, 4 รุ่น 4 วุ่น เดอะ ซีรี่ส์ จนกระทั่งมาถึง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ของปันปันที่สังคมมองเห็นคือสาวน้อยน่ารัก วัยใส แอ๊บแบ๊ว อายุน้อยที่มีฝีมือการแสดงดีเยี่ยม เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับเธอก็ย่อมทำให้สังคมรับไมได้เป็นธรรมดา ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าอนาคตในวงการบันเทิงของปันปันจะเป็นอย่างไร รวมถึงนางเอกสาววัยใสคนนี้จะรับมืออย่างไรกับช่วงวัยที่เปลี่ยนผัน.............................................ที่มานิตยสาร ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 199 วันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556