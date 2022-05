XYแซ่บEP27 : ข่าวร้อนเมื่อคืน "จางเจ๋อฮั่น" แฉกลุ่มเบื้องหลังทำลายชื่อเสียง!

สวัสดีค่ะ ..สัปดาห์นี้พี่เคทขอเม้าท์แบบพุ่งเป้าเข้าประเด็นกับข่าวที่ตกเป็นกระแสร้อนของบนโลกโซเชียลมีเดียของหนุ่มจางเจ๋อฮั่นนักแสดงหนุ่มที่เคยเป็นดาวรุ่งงานพุ่งกระฉูดแบบฉุดไม่อยู่เมื่อซีรีส์แนวมิตรภาพลูกผู้ชายเรื่อง Word of Honor I นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า (2021) ออกเผยแพร่ เรื่องนี้ จางเจ๋อฮั่นรับบท "นายเอก" พร้อมกับเกิดกระแสคู่จิ้นกับ "กงจวิ้น" ที่รับบทพระเอกของเรื่อง ตกเป็นเทรนด์ในเว่ยป๋อและเกือบทุกสื่อในสายวายทั่วโลกแทบจะทันทีเรียกว่าปังทั้งคู่กระแสดีงามมากแต่ชีวิตคนล้วนไม่แน่นอน เมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับชีวิตของจางเจ๋อฮั่น ซึ่งพี่เคทเคยเม้าท์ อุ๊บ..เขียนเล่าให้ฟังไปแล้วและข่าวร้อนล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา (3 พ.ค. 65) จางเจ๋อฮั่นโพสต์คลิปลงในไอจีส่วนตัว พร้อมกับพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีและมุ่งทำลายชื่อเสียงของเขามาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่จางเจ๋อฮั่นได้ออกมาโพสต์จดหมายแฉถึงความสัมพันธ์ของอดีตเพื่อนร่วมงานคู่จิ้น ที่หลายคนที่ตกเป็นแฟนคลับในกลุ่ม CP Fans หรือกลุ่มคู่จิ้น ได้เสียเงินไปมากมายเพื่อสนับสนุนสินค้าแบบบ้านคู่ โดยที่เขาไม่ได้มีส่วนได้เสียใด ๆ ทั้งสิ้นกับการออกมาโปรโมทข่าวคู่จิ้นของเขาเลย ก่อนจะนำทุกคนไปพบกับเนื้อหาของจดหมายจากจางเจ๋อฮั่น พี่เคทก็จะขอพูดถึงเนื้อหาของคลิปที่จางเจ๋อฮั่นเพิ่งโพสต์ลงไอจีสด ๆ ร้อน ๆ ก่อนนะคะ..จากเนื้อหาในคลิป พอจะสรุปออกมาได้สั้น ๆ ว่า จางเจ๋อฮั่นเปรียบตัวเองตกอยู่สถานการณ์ที่คล้ายกับตกลงในกาน้ำร้อน พยายามจะหาทางออกไปให้ได้ แต่ก็ยังมีคนที่คอยหาทางราดน้ำมันร้อน ๆ ใส่ลงมาในกาตลอด ทำให้เขาไม่สามารถกลับออกไปจากกาไม่ได้สักที โดยคนที่พูดถึงนี้ เป็นคนที่ไม่ต้องพูดออกไป หลาย ๆ คนก็น่าจะพอทราบดีอยู่แล้วว่าหมายถึงใคร เขาเชื่อมาตลอดว่า การอยู่ในวงการย่อมมีคู่แข่ง แต่เพราะเขาเชื่อว่า การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปจะเป็นการพิสูจน์ฝีมือตัวเอง ดังนั้นถึงแม้จะมีคู่แข่ง เขาก็เชื่อว่าทุกคนคือเพื่อนกันทั้งนั้น โดยเขาย้ำว่า “การที่เขามีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ได้แปลว่า มีชีวิตที่ดี และการที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง ก็ไม่ได้แปลว่าเขามีชีวิตที่ไม่ดี” เขาคิดว่า ทุกคนล้วนต้องการชื่อเสียง แต่ไม่เคยคิดว่า การต้องการมีชื่อนั้น จะหมายถึงการทำลายชีวิตของคนคนหนึ่ง และรวมถึงคนใกล้ชิดของเขาอีกด้วย เขาไม่คิดว่าเพื่อชื่อเสียงเงินทอง คนกลุ่มนี้จะกล้าทุ่มเงิน เพื่อทำร้ายเขาสารพัดวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสี ปล่อยข่าวลือทางการเมืองเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ร่วมมือกับกลุ่มบล็อกเกอร์ สร้างข้อมูลเท็จเพื่อให้ร้ายเขา เท่านั้นยังไม่พอ ยังจ้างกลุ่มคนที่เรียกว่า Fan Operator (ผู้ดำเนินการกับกลุ่มแฟนคลับ) ให้ออกมาหลอกล่อกลุ่มเยาวชนที่เป็นแฟนคลับแบบบ้านคู่เพื่อใช้เงินไปในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อคู่จิ้นเยอะ ๆ และในช่วงที่ไม่มีงานนี้ เขาเริ่มหัดเล่นกีต้าร์ อ่านบทประพันธ์เก่า ๆ เพื่อแต่งเพลง ซึ่งเร็ว ๆ นี้อาจจะได้ชมผลงานเพลงใหม่ ๆ ของเขา และยังบอกอีกว่า เขาเริ่มออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นแบบที่เขาชอบเองแล้ว ขอบคุณคนทุก ๆ คนที่ยังพร้อมจะสนับสนุนผลงานเขา และสำหรับคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นสิทธิ์ของทุกคน ขอแต่อย่าได้ทำร้ายครอบครัวและคนใกล้ชิดเขาอีกต่อไปเลย เพราะเขาเชื่อว่าในกฎแห่งกรรม ใครก็ตามที่มุ่งแต่ผลกำไร โดยทำลายชื่อเสียงผู้อื่นย่อมได้รับผลกรรมสักวันหนึ่งใช่แล้วค่ะ ก่อนจะโพสต์คลิประบายเรื่องราวความในใจ จางเจ๋อฮั่นได้โพสต์จดหมายฉบับหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาคล้าย ๆ กับคลิปที่เพิ่งลงไป โดยมีข้อความที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ และยังเรียกร้องให้พวกแอนตี้แฟนยุติการออกมา Cyberbully การออกมาโพสต์โจมตีครอบครัวและเพื่อนสนิทของเขาด้วย ข้อความที่โพสต์ลงมีเนื้อหายาว 1 หน้ากระดาษ อ่านกันจุก ๆ ไปเลยจ้าสืบเนื่องจากไอจีส่วนตัวของจางเจ๋อฮั่นล่าสุด ได้มีภาพจดหมายเขียนด้วยลายมือโพสต์ลงในอินสตาแกรม โดยเนื้อหาครั้งนี้ชัดเจนชนิดที่อ่านมาจากดาวอังคารก็ยังรู้ว่าจางเจ๋อฮั่นกำลังหมายถึงใคร? พี่เคทเลยขอนำเนื้อหาที่ได้แปลไว้เป็นภาษาไทยมาให้แฟน ๆ ของจางเจ๋อฮั่นได้อ่านกันดังนี้ค่ะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นพี่เคทก็จะสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ถึงเนื้อหาทั้ง 3 ข้อดังนี้ค่ะ1. จางเจ๋อฮั่นกับอดีตเพื่อนร่วมงานคนนั้น(ที่เป็นคู่จิ้นกัน) ไม่เคยติดต่อกันแบบส่วนตัวอีกเลยนับแต่ซีรีส์จบลงเว้นแค่ตอนที่ต้องไปทำงานร่วมกันในบางกิจกรรมเท่านั้น2. ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2021 เกิดเหตุการณ์ที่ธุรกิจของอีกฝ่ายเอาชื่อของจางเจ๋อฮั่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยที่เขาก็ไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเช่นกัน (คาดว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะต้องการใช้ชื่อจางเจ๋อฮั่นไปหลอกล่อกลุ่ม CP Fans ให้มาสนับสนุนสินค้าของตัวเอง)3. ขอร้องให้กลุ่มคนที่ไม่หวังดีทั้งหลายหยุดการโจมตีด่าว่าคนในครอบครัวของเขาและเพื่อน ๆ ที่คอยช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างเขาจากข้อมูลที่จางเจ๋อฮั่นได้เขียนระบายออกมา ทำให้หลายคนเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับอดีตเพื่อนร่วมงานคนนั้นมากขึ้น แม้ในจดหมายที่เขาเขียนขึ้น จะไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใคร นอกจากการใช้คำเรียกขานว่า “อดีตคนที่เคยร่วมงานด้วย” แต่หลายคนก็เข้าใจกันดีว่า คนที่จางเจ๋อฮั่นพูดถึง น่าจะเป็นนักแสดงหนุ่มรุ่นน้อง “กงจวิ้น” นั่นเองบางสื่อได้ไปขุดคุ้ยโพสต์ในอดีตของจางซานเจียน ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขาคือจางเจ๋อฮั่น ที่เคยออกมาโพสต์ว่า “ใครบางคนเคยเรียกฉันว่า อาจารย์ แต่เวลาที่ฉันเจอกับมรสุมในชีวิต เขากลับไม่เคยแม้แต่จะทักทายมาหาสักนิด” ซึ่งในตอนนั้น หลายคนก็ยังสงสัยว่า จางซานเจียนกำลังพูดถึงใครกันแน่!? เพราะหลายคนก็คาดเดากันไปว่า อาจจะเป็นกงจวิ้นก็ได้ เพราะตอนที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกัน จางเจ๋อฮั่นได้ช่วยสอนอะไรหลาย ๆ อย่างให้กับกงจวิ้นเช่นกัน และเมื่อล่าสุด จางเจ๋อฮั่นออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับอดีตเพื่อนร่วมงานผ่านเนื้อหาในจดหมายว่า เขาทั้งคู่ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยนับแต่จบซีรีส์ที่แสดงร่วมกัน ซึ่งก็แปลได้ว่า จางเจ๋อฮั่นกับกงจวิ้นไม่เคยติดต่อกันอีกเลยนับแต่นั้นมา จึงเดาได้ว่า ที่จางซานเจียนพูดถึงในตอนนั้น เขาหมายถึงใคร!หลังจากได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดในจดหมาย รวมทั้งได้ย้อนกลับไปดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่จิ้นจากซีรีส์เรื่อง "นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า" ตอนนี้หลายคนก็คงพอจะเข้าใจแล้วว่า ทำไมจางเจ๋อฮั่นถึงต้องออกมาอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับกงจวิ้น (หรือเข้าใจได้ว่าเป็นกงจวิ้นจากบริบทในจดหมาย) ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกแฟนบ้านคู่คิดไว้เลยแม้แต่น้อยเราอาจเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการโพสต์จดหมายของจางเจ๋อฮั่นในครั้งนี้ว่า เขาต้องการจะเรียกร้องให้กลุ่มแอนตี้และกลุ่มแฟนคลับ ไม่ว่าจะเป็นพวกบ้านเดี่ยว หรือพวกบ้านคู่บางคนหยุดโจมตีครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขาทางอินเตอร์เน็ตและเพื่อให้กลุ่มสนับสนุนคู่จิ้น เลิกเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับคู่จิ้นๆ อีกต่อไปและอีกวัตุประสงค์หนึ่งที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ก็เพราะ เขาต้องการยุติพฤติกรรมของกลุ่มผู้หาผลประโยชน์จากการชิปคู่จิ้นระหว่างเขากับกงจวิ้น โดยเขาหวังว่าจดหมายนี้จะทำให้แฟนคลับบางส่วนเปลี่ยนความคิดเสียใหม่เพราะทั้งเขาและกงจวิ้นไม่ได้มีการติดต่อใด ๆ กันเลยมาแต่ต้น และเขาก็ไม่ต้องการให้กลุ่มคนบางกลุ่มหาผลประโยชน์จากการใช้ความสัมพันธ์ในลักษณะของการโปรโมทสินค้าหรือผลงานต่าง ๆ ในลักษณะคู่จิ้นอีกต่อไปเรื่องนี้ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับทั้งหลาย ต้องกลับมาทำความเข้าใจเรื่องของวงการบันเทิงใหม่อีกครั้งแล้วล่ะค่ะ อย่าลืมว่าวงการบันเทิงนั้นก็คือโลกมายา ความสัมพันธ์ที่เราเห็นดาราหลายคู่ผ่านจอ อาจเป็นเพียงแค่เรื่องปรุงแต่งที่คนได้รับผลประโยชน์สร้างขึ้นเพื่อหวังกอบโกยจากกลุ่มแฟนคลับเท่านั้น บางครั้งก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างดาราทั้งสองฝั่งและบางครั้งก็ออกมาจากดาราแค่ฝั่งเดียว (ซึ่งก็ทำให้ดาราอีกฝั่งไม่ปลื้มไปสิคะ เอาชื่อเสียงของฉันไปหากินได้ยังไง..ฮึ่ม!)แต่แฟนคลับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอาน่า! ถึงจะรู้ว่า "เขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอก" เพราะการจินตนาการถึงคู่จิ้นที่ตัวเองชื่นชอบนับเป็นความสุขทางใจอีกแบบหนึ่ง ถ้าใครคิดแบบนี้ก็ไม่ว่ากันค่ะ เพียงแต่อาจจะต้องตั้งสติให้ดี มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ควรมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าอันไหนจริง อันไหนเป็นแค่ข่าว (ลือ)ส่วนพี่เคทเองก็ยังแอบมีความฟินต่อกับคู่จิ้นที่โปรดที่สุดคู่หนึ่งที่ไม่เคยมีข่าวคู่กันเลยนับแต่ซีรีส์จบลงเช่นกัน แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมยิ่งห่างกันแฟนคลับก็ยิ่งจิ้นเขาทั้งคู่ไม่หยุดหย่อน..เรียกว่า..ยอมเสพกับข่าวเม้าท์จนตายก็ยอม..ขอให้ได้จิ้นต่อไปแบบเงียบ ๆ ก็พอ..แต่เอ๊ะ..เล่ามายาวเหยียดขนาดนี้สุดท้ายเธอก็ยังจะชิปต่อชิมิ..จางเจ๋อฮั่น เป็นทั้งนักแสดง-นักร้อง มีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ต่างๆมากมายหลายเรื่อง รับบทบาทมาแล้วอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระเอก,บทรอง และดารารับเชิญ ในจำนวนซีรีส์ที่แสดงมาทั้งหมด นับได้ว่า Word of Honor (นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า) ในแนวมิตรภาพลูกผู้ชาย ถูกกล่าวขานมากที่สุด ในวิกิพีเดีย ได้รวบรวมผลงานซีรีส์ต่างๆของเขาเอาไว้2010Why Love You2013Crazy for Palace (อลวนรักข้ามภพ), Palace 3: The Lost Daughter (จอมนางวังต้องห้าม 3), Incisive Great Teacher2014Cosmetology High, The Romance of the Condor Heroes (มังกรหยก ตอน ศึกเทพอภินิหารเจ้าอินทรีย์), Crazy for Palace 2, Love Yunge from the Desert2015Nirvana in Fire (มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน), Legend of Ban Shu (ยอดหญิง ปันซู), ACG Hero, Decoded, Demon Girl (ลิขิตรักปีศาจสาว)2016Happy Mitan, Memory Lost, Demon Girl II2017 Above the Clouds (ลิขิตรักเมืองมายา)2018 Legend of Yunxi (ตำนานอวิ๋นซี มเหสีพิษยอดอัจฉริยะ), Everyone Wants to Meet You (ใครๆ ก็อยากพบเธอ)2020The Blooms At Ruyi Pavilion (กรุ่นรักกลิ่นบุปผา)2021 Word of Honor (นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า), Zhaoge, Fall in Love at Second Sight, Time City• #XYแซ่บEP8 : ซีรีส์วาย “Word of Honor” ยืนแชมป์ซีรีส์ยอดนิยม ปี 2021 จากเว็บ Douban >>

ร้อยเรียงเรื่องราว : เคทอี้ฟาง

อ้างอิง : Chinese Star News



